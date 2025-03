Un estudio radiografía el coste emocional de ser autónomo: "Es un estrés constante, sueño que me estoy olvidando algo"

"Es un estrés constante, siempre has de estar pendiente de todo. Sueño que me estoy olvidando cosas"; "a ojos de Hacienda somos unos delincuentes" o "no conozco a ninguna mujer autónoma que haya agotado todo el permiso por maternidad" son algunas de las reflexiones sobre cómo es trabajar siendo autónomo que ha recogido el sindicato UGT-CTAC en su último informe.

Una radiografía del coste emocional de trabajar por cuenta propia que habla de la soledad y angustia que sienten con mayor o menor frecuencia, de las dificultades para conciliar que les generan jornadas habituales de más de 50 horas semanales o de lo complicado que puede ser por momentos interlocutar con la Administración.

“Los autónomos somos a las grandes empresas lo que las piezas pequeñas a los coches, sin ellas no funcionarían”, reivindica el presidente de CTAC, la división de autónomos del sindicato UGT, Dani García. Con la voluntad de medir el sentir y los aspectos más emocionales de lo que significa ser autónomo, la organización encargó a una empresa de reclutamiento un estudio cualitativo a través de grupos de discusión con 54 trabajadores por cuenta propia ajenos a la organización. Desde abogados hasta comerciales, pasando por cocineros o entrenadores personales, entre otros.

Si no hago algo siempre es como si estuviera perdiendo el tiempo

De esos grupos de discusión han salido afirmaciones más cualitativas, pero representativas de la situación de estrés y exigencia que implica la incertidumbre de no saber cuáles serán tus ingresos a final de mes: "Si no hago algo siempre es como si estuviera perdiendo el tiempo". No en vano, el 25% de los autónomos trabaja habitualmente más de 50 horas semanales, mientras entre los asalariados es habitual entre el 2,8%.

En Catalunya hay medio millón de autónomos y representan alrededor del 10% del PIB

Si actualmente el mundo del trabajo se debate sobre la viabilidad o no de reducir la jornada laboral de los asalariados a 37,5 horas semanales, esa disminución horaria por ley amenaza con agrandar la brecha entre ambos colectivos y que haya "trabajadores de primera y de segunda", aunque "eso siempre ha pasado", según reconoce García.

Desde CTAC esperan que la norma haga de "tractor" para que ciertos sectores trabajen menos horas y eso reduzca indirectamente las horas que realizan los autónomos que operan con ellos. Si bien también reconocen que puede producirse el efecto inverso y que las horas que dejen de hacer los asalariados por ley las sacaben asumiendo empleados autónomos. Por lo que reclaman reforzar la Inspección de Trabajo para evitar abusos.

"Angustia" y "soledad"

Esa incertidumbre de ingresos mezclada con jornadas dilatadas y condimentada con la soledad en la que muchos autónomos de negocios unipersonales manejan su día a día sumerge a una mayoría de autoocupados en una suerte de montaña rusa emocional. Hasta el punto de que seis de cada 10 encuestados reconoce sufrir cambios de humor con relativa frecuencia.

Hay dos focos de preocupación habitual que han detectado desde CTAC. Por un lado, que uno o varios clientes dejen de abonar facturas o se retrasen y ello deje al autónomo vulnerable para pagar sus propias facturas o cuotas a la Seguridad Social.

Cuando abro una carta de la administración siento miedo y he llegado a tener durante una semana el sobre en casa

Otro es la interlocución con la Administración, no siempre fácil. "Cuando me llega un aviso de Correos de que tengo que ir al día siguiente a recoger una notificación no duermo la noche antes", cuenta un trabajador por cuenta propia. Desde CTAC reclaman más "empatía" a las distintas administraciones y, sin caer en la permisividad o la inseguridad jurídica, sí que aumenten los recursos para agilizar la comunicación y no restringirla a notificaciones vía correo electrónico.

¿Vale la pena?

Las dudas de si vale la pena hacerse autónomo son constantes entre el colectivo, hasta el punto de que solo el 2% afirman no titubear en ningún momento sobre si escogieron el camino adecuado y si no estarían mejor buscandose un empleo como asalariados. "Tan pronto la gente piensa que hacemos lo que queremos como que somos gente rara que hemos decidido vivir en la inestabilidad permanente y fuera de la comodidad que proporciona un horario y salarios fijos y una protección social como la de la mayoría", opina un encuestado.

Uno de los puntos más positivos que destacan los encuestados es la flexibilidad y libertad que tienen para organizar sus horarios, aunque muchas veces sea a costa de alargar su jornada laboral. "Una de las grandes ventajas que tengo como autónomo es que he podido llevar a mis hijos al colegio", reflexiona un autónomo. "Queda claro que la libertad tiene un precio alto y que si no hay un motivo que la justifique puede que no valga la pena, a menos que te guste mucho tu trabajo", replica otro.

Las estadísticas oficiales lo que reflejan es que, en el actual momento de crecimiento de la economía y el mercado laboral, el número de catalanes que ve en hacerse autónomo una opción para salir del paro está en mínimos históricos. Y, mayoritariamente, prefieren hacerse asalariados. Según la media de los últimos cuatro trimestres, de cada 100 parados que encontraban trabajo, solo 5 lo hacía como autónomo.