Las ventas de cava caen un 13% por la sequía, que deja el peor balance desde la pandemia

Encajaron el primer jarro de agua fría algunas semanas antes de la Navidad. Con datos hasta principios de octubre, las ventas de cava habían caído un 12% en comparación con el mismo periodo del 2023. Llegados a ese punto y con una previsión que auguraba peores escenarios una vez cerrado el ejercicio, la única esperanza era que las celebraciones navideñas paliaran algo el golpe. No ha sido así. La denominación de origen cava termina 2024 con 218 millones de botellas vendidas, un 13,4% menos que el año anterior. Es el peor balance desde 2020, cuando se descendió hasta los 215 millones de botellas por culpa del cierre de mercados por el covid.

Se trata de un retroceso en casi todos los niveles. Caen las ventas de cava de Guarda (-13%) y de Guarda Superior (-18%). Caen las ventas a nivel nacional (-4%) y a nivel internacional (-18%), principal fuente de riqueza del cava. Y caen las ventas en los tres países extranjeros que más producto han comprado: Bélgica (-7,8%), Estados Unidos (-4,5%), y Reino Unido (-11,6%).

El presidente de este consejo regulador que agrupa a unas 430 bodegas mayormente concentradas en la zona del Penedès, lo ha atribuido directamente a la sequía. “Es un tema de existencias, porque el consumo de vino espumoso va al alza”, ha contextualizado este martes Javier Pagès. “El cava no puede participar tanto de esta demanda porque no tiene existencias, y si no tiene existencias, tiene que administrar el producto”, ha asegurado.

Tan profunda es la herida que se detecta incluso en lo que ingresan las empresas. Fueron 2.270 millones de euros en total, un 4% menos que en 2023. Si el descenso no es más acusado es porque el empeño en revalorizar el producto y el encarecimiento de costes vinculado a la inflación han hecho que una botella se venda actualmente un 11% más cara de media. Es decir, se ingresa más por cada unidad vendida. Sin embargo, ni siquiera así se termina en positivo, un panorama que se complica, además, vista la amenaza que se cierne sobre su tercer mercado más importante, Estados Unidos.

Impacto "fuerte" de los aranceles

El país norteamericano ha recuperado, en 2024, el puesto de segundo mercado extranjero más importante para la DO Cava. Lo hace después de que Alemania haya perdido su histórica primera posición por el repliegue de Freixenet en ese país (esta productora explicó que la sequía les había forzado a mandar mucho menos producto este año, así que, en total, se ha vendido en torno a un 70% menos allí) y de que Bélgica se haya convertido, pues, en el mercado más importante después de España. La cuestión es que semejante cuadro significa otra amenaza para esta industria, tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretendía imponer aranceles del 200% al vino europeo.

“Los aranceles pueden suponer un retroceso en las ventas en Estados Unidos”, ha admitido el presidente de la DO Cava, augurando un impacto "fuerte" de la medida si llega a llevarse a cabo. Según este empresario, hay movimientos a nivel europeo para ver como contrarrestar esta ofensiva. En cualquier caso, Pagès ha emplazado a ver en qué acaba verdaderamente todo esto. También ha insistido en que no es momento de abandonar Estados Unidos.

El país, ha dicho, "es muy importante para nosotros, no solo por el tamaño que tiene como cliente, sino porque tiene mucho futuro por ser un mercado que busca calidad y está dispuesta a pagar por ella”, ha sintetizado Pagès. "Si tuviera que dar consejo a una bodega le diría que siguiera invirtiendo allí; evidentemente, miraría hacia otros mercados, pero no dejaría Estados Unidos”, ha sostenido.