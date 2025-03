La declaración de la renta se puede presentar a partir del 2 de abril: ¿por qué plantearse hacerla con un gestor administrativo?

Se acerca el momento del año en que los contribuyentes tendrán que rendir cuentas con la Agencia Tributaria por los rendimientos obtenidos el año anterior. La campaña de la declaración de la renta arrancará el próximo 2 de abril, cuando se podrá presentar ‘online’. Este año no será un año de grandes novedades, pero sí que habrá alguna que afectará, sobre todo, a la obligatoriedad de presentarla.

“No hay novedades destacables, excepto el incremento del límite para declarar cuando se perciben rendimientos del trabajo de más de un perceptor y algunas otras de carácter técnico que afectan al cálculo de la liquidación”, explica Concha Forteza, miembro de la Comisión Fiscal del del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Concha Forteza, miembro de la Comisión Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya / Cedida

¿Hay cambios en la obligación de presentar la Renta?

“Se mantiene el límite excluyente de la obligación de declarar en 22.000 euros para las personas que tan solo hayan tenido un pagador, y se eleva a 15.876 euros para aquellos que hayan tenido varios pagadores (15.000 euros en 2023)”, apunta Forteza.

A pesar de que se ha venido informando que todos aquellos que hubiesen recibido una prestación por desempleo estaban obligados a presentar la declaración, el Ministerio deTrabajo ha rectificado y no será necesario presentar la declaración del ejercicio 2024 para seguir cobrando la prestación, siempre que no se esté obligado por la normativa tributaria.

Novedades de la campaña de la renta 2024

Las novedades de este año, tal y como explica la experta del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, son de carácter técnico. Así, por ejemplo, para los propietarios de viviendas de alquiler la reducción será variable en el caso de los contratos firmados a partir del 1 de enero del 2024. Por ejemplo, si rebaja más de un 5% la renta inicial de una vivienda situada en una zona residencial tensionada.

Esta campaña se mantiene la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética o la de la compra de vehículos eléctricos. Y, como aspecto técnico, también podrá pagarse la declaración de la reta a través de Bizum. "Recordamos a aquellos que tenían derecho a solicitar la devolución correspondiente a las aportaciones a mutualidades laborales de ejercicios anteriores no prescritos y no las han recibido, deberán solicitarla de nuevo con el nuevo procedimiento aprobado para este ejercicio", apunta Forteza.

¿El borrador de la Agencia Tributaria está bien?

El 2 de abril se podrá comenzar a presentar la declaración de la renta por Internet. La Agencia Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes el borrador para que puedan presentarlo a través de Renta Web o la aplicación para ‘smartphone’ de la agencia. Muchas personas optan por este modelo por comodidad, pero en algunas ocasiones puede contener errores.

“El borrador puede, ocasionalmente, contener algún error, pero es más frecuente que no disponga de toda la información actualizada, por ello es muy importante revisar los datos fiscales para comprobar si el borrador incluye toda la información necesaria (datos personales, rendimientos, ganancias patrimoniales…)”, apunta Forteza.

La experta del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya asegura que, en caso de aceptar un borrador con errores, “el contribuyente está confirmando que todos los datos que incluye su declaración son correctos y, por tanto, será responsable de cualquier error que contenga y que posteriormente pudiera detectar la administración”.

Una oficina de la Agencia Tributaria. / Ferran Nadeu

Hacer la declaración de la renta con un gestor administrativo

Pero el borrador no es el único que contiene errores. En muchas ocasiones, los contribuyentes también lo hacen. “Se pueden cometer errores de distinto tipo, como aplicar una deducción que no les resulte de aplicación, omitir algún rendimiento o alguna variación patrimonial sujeta a tributación, no informar de cambios en su situación personal o familiar…”, explica Forteza.

En este sentido, la mejor forma de evitar estos errores es apostar por realizar la renta con profesionales cualificados. “El gestor administrativo es el profesional especialista que, por su experiencia y formación continua, aplicará la normativa de forma correcta y segura, con la finalidad de obtener el resultado más favorable para la declaración de su cliente”, apunta la experta del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Forteza recomienda que todo el mundo que tenga dudas al preparar su declaración y que quiera saber qué va a pagar y qué no, acuda a uno. Destaca, además, que “los gestores pueden ayudar a pagar menos, puesto que conocen bien todos los beneficios fiscales o deducciones que puedan ser de aplicación a cada declaración”.

Calendario de la declaración de la renta 2 de abril se puede presentar por Internet A partir del 6 de mayo por teléfono A partir del 2 de junio de forma presencial El último día para presentarla será el 30 de junio

¿Tiene dudas sobre la renta?

Un año más, El Periódico y el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya responden a las dudas de los lectores sobre la declaración de la renta. Hasta el próximo 30 de marzo se pueden mandar preguntas a través del formulario que aparecerá a continuación. El día 10 de abril Concha Forteza responderá a todas ellas.