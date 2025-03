El economista Gonzalo Bernardos tiene la solución para no perder dinero cuando se recibe una herencia

En momentos de duelo, la gestión de una herencia puede convertirse en un proceso complejo y abrumador. Desconocer la legislación y los trámites necesarios puede llevar a pérdidas económicas significativas. El economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, ofrece consejos clave para navegar este proceso de manera eficiente y proteger el patrimonio heredado.

Bernardos enfatiza la importancia de la asesoría profesional. "Los temas de herencias son muy complicados y por ahorrarte 500 euros puedes pringar mucho más o dejar de ganar bastante", advierte. Contar con un experto, ya sea un abogado especializado en sucesiones o un asesor fiscal, es fundamental para comprender las implicaciones legales y fiscales de la herencia. Un profesional puede:

Guiar en los trámites burocráticos: Desde la presentación de documentos hasta la gestión de los bienes, un experto puede simplificar el proceso y evitar errores costosos.

En algunos casos, aceptar una herencia puede implicar asumir deudas que superan el valor de los bienes. Un profesional puede ayudar a evaluar la situación y tomar la decisión más adecuada.

Optimizar la carga fiscal: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones puede ser una carga considerable para los herederos. Un asesor fiscal puede ayudar a minimizar el impacto de este impuesto a través de estrategias legales.

Resolver conflictos entre herederos: Las disputas entre herederos son comunes y pueden prolongar el proceso de sucesión. Un abogado especializado puede mediar en estos conflictos y buscar soluciones que beneficien a todas las partes.

Bernardos también destaca la importancia de la planificación anticipada a través de un testamento. Este documento legal no solo facilita la gestión de la herencia, sino que también permite al testador expresar su voluntad y evitar posibles conflictos entre herederos. Un testamento bien redactado puede:

Especificar la distribución de los bienes: Evitando así malentendidos y posibles disputas entre herederos.

Nombrar un albacea: Esta figura se encarga de ejecutar las disposiciones del testamento y gestionar el proceso de sucesión.

Minimizar la carga fiscal: Un testamento bien planificado puede incluir estrategias para reducir el impacto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El economista advierte sobre los riesgos de las donaciones en vida, señalando que las relaciones familiares pueden cambiar con el tiempo. "Antes de la donación todo es maravilloso, pero todo puede llegar a cambiar", afirma. Si bien las donaciones pueden ser una herramienta útil para la planificación patrimonial, es importante considerar las posibles consecuencias a largo plazo y contar con asesoramiento legal adecuado.

En resumen, la clave para no perder dinero al recibir una herencia reside en la planificación y el asesoramiento profesional. Contar con un experto que guíe en los trámites legales y fiscales, así como la elaboración de un testamento bien redactado, son medidas cruciales para proteger el patrimonio heredado y evitar pérdidas innecesarias. No escatimar en asesoramiento profesional puede ser la mejor inversión a largo plazo para los herederos. La consulta con un experto no solo proporciona tranquilidad en un momento difícil, sino que también garantiza que se tomen las decisiones más acertadas para proteger los intereses de la familia.