Así es la letra pequeña del alquiler con derecho a compra: todo lo que debes de saber

Comprar una vivienda cada vez resulta más difícil, especialmente entre los jóvenes: los precios aumentan y los sueldos se quedan atrás. Plantearse la compra de una vivienda es imposible sin el crédito para realizar la transacción. Es por ello que existe una fórmula a medio camino entre el alquiler y la compra: el alquiler con derecho a compra.

"El inquilino habita la vivienda y paga cuotas mensuales como si se tratara de un alquiler común, pero una vez pasado un periodo de tiempo que previamente habrá acordado con el propietario, el inquilino puede decidir si comprar la vivienda o no", así explica el portal inmobiliario Fotocasa el funcionamiento de este tipo de alquiler. Un funcionamiento sencillo pero con 'letra pequeña', detalles que hay que saber antes de decidirse por este tipo de contrato de alquiler.

La prima por compra

Un contrato de alquiler con derecho a compra no tiene porque suponer una cuota de alquiler más elevada que en un contrato normal. Eso sí, implica un mayor desembolso inicial ya que hay que aportar una prima por la opción a compra. Una cantidad mucho mayor a una fianza y que, en caso de no acabar comprando la vivienda, no se devuelve al inquilino como sí ocurre con las fianzas. A cambio, el inquilino tiene exclusividad para la compra de la vivienda. También el propietario está obligado a mantener el contrato y no ceder, alquilar o vender el piso a terceros.

Precio fijado

El alquiler con opción de compra es un contrato doble que no está contemplado por la Ley, aunque aceptado y reconocido en el Reglamento Hipotecario y en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En el momento en el que se firma el contrato, se fija el precio de la vivienda, que no se puede modificar - el alquiler sí que se puede actualizar en función del IPC -. Tampoco hace falta esperar al final del contrato para ejercer el derecho a compra.

Fijar el precio puede ser ventajoso para el propietario si se fija el precio a cinco años vista con una tendencia alcista que no se acaba produciendo; ventajoso para el inquilino si ocurre lo contrario y crece más.

Gastos durante el alquiler y compra

Durante la duración del contrato, el inquilino se hará cargo del alquiler mensual estipulado, los suministros, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y, dependiento del contrato, también ciertos gastos de mantenimiento pueden correr a cargo del inquilino.

Al ejercer la compra, el inquilino paga el importe acordado en el contrato, descontando las cantidades pagadas en forma de alquiler. También gastos de notaria, registro y gestoría.

No es una reducción de costes

El alquiler con derecho a compra no implica una reducción de costes, sino un respiro hasta conseguir el crédito suficiente para adquirir la vivienda. Así lo refleja Fotocasa con un ejemplo: