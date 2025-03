El Govern y ERC defienden que la nueva Rodalies controlada por Renfe no supondrá menos poder para Catalunya

El traspaso de Rodalies que pactó ERC con el PSOE en noviembre de 2023 ha cambiado de condiciones. En ese momento, con la investidura de Pedro Sánchez en juego, se acordó algo que ningún otro Govern ni partido había logrado hasta entonces: la transferencia "integral" de la infraestructura, trenes, recursos y personal. No obstante, 16 meses después y con la amenaza de los sindicatos de una huelga de siete días en marzo y abril, las partes han reculado, posponiendo ciertos avances que hasta ahora se daban por hechos. Justifican los cambios por la necesidad de contentar a los trabajadores y, sostienen, esta merma no supondrá menos poder para Catalunya.

"No se puede hacer nada con la plantilla en contra", ha valorado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica pocas horas después del acuerdo con los sindicatos que frenaba el paro. Sincera, Sílvia Paneque encajaba así el extraordinario poder de los maquinistas de Renfe, cuya movilización laboral es sinónimo de caos en la movilidad. De hecho, el pacto en el Ministerio de Transportes del domingo a las 21.00 horas no ha evitado una jornada aciaga en Rodalies. Pese a que los trabajadores han insistido en que no había habido huelga encubierta, las incidencias en el servicio se han alargado durante todo el día.

Pasajeros de Rodalies en la estación de Catalunya afectada a primera hora de la mañana por algunas incidencias tras la anulación de la huelga de Renfe. / Jordi Cotrina

Gobernanza cercana

Pero, más allá de los graves problemas en las líneas ferroviarias de este lunes, hayan sido por desidia de algunos o por falta de tiempo material para reorganizar los turnos laborales, a los viajeros de Rodalies lo que más les importa es que este transporte público funcione. La consellera Paneque ha asegurado que, precisamente, un "cambio en la gobernanza", con una gestión desde Catalunya, permitirá que los trenes vayan mejor. A mayor cercanía, mejor gestión.

Ha comparado el modelo del Port de Barcelona, en el que la Generalitat elige al presidente, algo que sucederá en la futura empresa mixta de Rodalies. De hecho, esto es lo único que se ha mantenido respecto a las intenciones iniciales: que el máximo responsable de la nueva operadora catalana sea designado por el Govern. Paneque ha restado importancia a que Renfe ostente la mayoría de las acciones, porque "lo más importante es dónde se tomarán las decisiones" y se hará "desde la proximidad". El ejecutivo catalán es consciente de que el hartazgo de los viajeros sobre el servicio que reciben es mayúsculo.

Usuarios de Rodalies accediendo a los andenes en la estación de Sants de Barcelona / ALBERT HERNÀNDEZ / ACN

Solución "temporal"

ERC bendijo el pacto con los sindicatos el domingo, insistiendo en que se trata de una solución "temporal" que podría alargarse hasta dos años. Sin embargo, nada ni nadie garantiza que en el momento en el que se intente que Renfe tenga menos peso en la empresa mixta (ahora se le concede un 50,1% y el resto queda en manos de la Generalitat), los trabajadores vuelvan a amenazar con paros, como ha ocurrido históricamente. El presidente republicano, Oriol Junqueras, ha advertido este lunes al Gobierno del PSOE que, de incumplir lo acordado sobre Rodalies, no habrá nuevos pactos.

En los próximos días deberían ver la luz los estatutos de la nueva empresa ferroviaria. Su presentación se pospuso a finales de la semana pasada a la espera de lo que ocurriera con la huelga. Después, se ha dado el caso de que han sido los propios trabajadores de Renfe los que han marcado el paso sobre cómo debe ser esa firma, que no será una filial sino una empresa segregada del Grupo Renfe. Según el acuerdo firmado entre los sindicatos, Transportes y Territori, será una sociedad mercantil denominada Rodalies Catalunya S. A., en la que participará Renfe Viajeros S.A. y la Generalitat.

Una vez lograda la paz social y con los estatutos presentados, los republicanos aspiran a que se vayan superando etapas y se avance en el traspaso. De todos modos, la transferencia que en principio parecía más encarrilada, la de la línea R1, sufrirá también un mordisco competencial. Si a mediados de febrero, tras la comisión bilateral de infraestructuras, se aparentó un gran avance con la petición de exclusión de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y el inventario casi listo de la infraestructura del trazado del Maresme, ahora resulta que en el mismo acuerdo vespertino del domingo con los sindicatos se pactó que Adif seguirá ocupándose de la R1 a través de una encomienda de gestión "o un instrumento equivalente".

Reclamo de inversiones

El profesor de Logística y Operaciones de la UOC, Cristian Castillo, considera positivo el cambio, con un peso muy superior de Renfe en la nueva Rodalies catalana. Habla de "calmar las aguas" en el seno laboral y que, en estos dos años de "transición", se puedan "reclamar las inversiones imprescindibles para que funcione". "No podemos hablar solo de operadora sin olvidarnos de infraestructura", defiende el experto de los estudios de Economía y Empresa de la universidad catalana.

Suscríbete para seguir leyendo