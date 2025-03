El Govern simplificará la burocracia a los grandes centros de datos para atraerlos hacia Catalunya

Los centros de datos pasan a ser oficialmente una materia "estratégica" para Catalunya. Así lo ha trasladado este lunes el Govern de la Generalitat a varias organizaciones relacionadas con este sector y así lo formalizará este martes al someter el asunto a votación del Consell Executiu. La designación parece sutil, pero no es cualquier cosa: se trata de toda una declaración de intenciones, que, además, llega acompañada de varias actuaciones para atraer cuantas más de estas infraestructuras mejor.

Según han trasladado el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, a figuras como el director del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació, Mateo Valero; al presidente del Cercle Tecnològic de Catalunya, Joan Ramon Barrera; o al director general del Consorci Parc de l’Alba, Jordi Sánchez, entre otros, la intención es que Catalunya se convierta en puerto digital del Mediterráneo y un polo de infraestructuras digitales de referencia por lo menos para el sur de Europa.

Para lograrlo, el Govern ha diseñado una estrategia basada en simplificar lo máximo posible el aterrizaje de centros de datos a la comunidad. Así, a partir de ahora se abre la puerta a que una propuesta de construcción o apertura de un centro de datos se declare como “proyecto estratégico empresarial”, lo que implica circular, siempre que se cumplan una serie de requisitos básicos, por un canal preferente en sentido administrativo y urbanístico. Todo esto tendría que reducir a la mitad el tiempo actual de implantación.

Condicionantes básicos

Uno de los requisitos es tener una potencia mínima de 20 MW, lo que pone negro sobre blanco que Catalunya piensa en grandes centros de datos. A modo de referencia, aunque ya hay proyectos en construcción que superarán de lejos esta cifra, actualmente, el mayor centro en funcionamiento en España tiene una potencia de 22 MW. También se establece como requerimiento básico tener en cuenta la huella medioambiental, generar mínimo dos puestos de trabajo de calidad por cada millón de euros de inversión, o que el plan de negocio de la empresa o entidad que traiga el centro incluya alguna de las actividades en las que está apostando Catalunya. Entrenar modelos de inteligencia artificial, optimizar procesos…

A cambio, el Ejecutivo catalán se compromete a definir qué zonas y territorios son más idóneos que otros para que se instalen estas infraestructuras y a impulsar los “corredores marítimoterrestres” necesarios para alentar el aterrizaje de estos centros. También a trabajar en medidas que aseguren que habrá suficientes trabajadores como para poder sostener todo este sector.

El porqué de la apuesta

"El mundo ha cambiado mucho en los últimos 100 días y nuestro país se tiene que preparar para ganar capacidad y soberanía en el ámbito tecnológico", ha sintetizado Dalmau, tras la primera reunión de una Mesa orquestada para hacer seguimiento de este tema. "Se tienen que concebir los centros de datos como una nueva autopista en materia digital, una nueva infraestructura al servicio del tejido productivo", ha agregado, quien también ha destacado que son proyectos de mucha inversión (de entre 8 y 10 millones de euros por cada megavatio) y que generan un impacto económico de 7 euros por cada euro invertido en las localidades donde se instalan.

"Somos conscientes de que tenemos un reto en cuanto a sus provisiones energéticas –ha admitido Dalmau, en relación con el debate medioambiental que rodea a estos centros–, pero si lo planificamos correctamente y lo hacemos de forma ordenada, podremos abordar mejor el reto de la sostenibilidad y del acceso a la red", ha redondeado.

Oportunidad de negocio

Hay, también, todo un potencial de negocio en esta industria en la que Madrid saca muchísima ventaja a Catalunya. De acuerdo con el último informe de la Asociación Española de Centros de Datos, con un entorno regulatorio favorable, podrían materializarse proyectos de inversión por valor de 43.700 millones de euros en los próximos años en España. Lo lógico es que este dinero circule hacia territorios preparados y aventajados en esta carrera. Y Madrid suma 195 MW de potencia acumulada en 2024, más de la mitad de toda la que hay en España.

En este sentido, según ha explicado el conseller, están detectando mucho interés en Catalunya, no solo por el económico precio de la energía, sino por la disponibilidad de "talento" y suelo. De ahí que hayan querido darle un empujón extra al sector. "Queremos que esto forme parte de la cartera que ofrecemos a los inversores que deciden venir a invertir en Catalunya. Forma parte de uno de los puntos fuertes del plan Catalunya lidera", ha reconocido Dalmau. "No queremos que nos vuelva a pasar que cuando miremos atrás pensemos que por qué hay sitios en España con centros de datos, y nosotros no", ha zanjado.