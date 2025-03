Esto tienes que saber si vas a pedir una excedencia, explicado por un abogado laboralista

La idea de solicitar una excedencia es algo que suele pasársele por la cabeza a todos aquellos trabajadores que necesitan dedicarse a otras tareas de forma temporal.

Este trámite da la posibilidad de suspender durante un tiempo un contrato de trabajo para dedicarse a otras tareas, como podría ser otro empleo o el cuidado de un familiar.

Aunque a primera vista puede parecer una gestión sencilla, es importante tener en cuenta todas las probabilidades antes de tomar una decisión así. Una de ellas es que podrías perder tu trabajo, pues el mito sobre la excedencia voluntaria de que el trabajador puede regresar en cualquier momento no es del todo cierto.

La importancia del tiempo de excedencia

Otro de los errores más habituales que cometen los solicitantes es calcular de forma incorrecta la duración de la excedencia, según el abogado laborista Juanma Lorente que, en su cuenta de Tiktok, da a conocer los errores que suelen cometer los trabajadores y cómo impedirlos.

En este vídeo, el experto cuenta que gran parte de las personas piden la excedencia sin darle mucha importancia al tiempo. Y asegura que el trabajador tiene que saber que no podrá volver a su empleo antes de que termine este periodo. "Imagínate que pides la excedencia por seis meses y a los tres te arrepientes y quieres volver. Tu jefe te va a decir que no", explica Juanma Lorente.

Por lo que si uno desea reincorporarse antes de la finalización de la excedencia, la empresa no tiene la obligación de aceptarlo. Por contra, los trabajadores que deseen extender la excedencia también pueden encontrarse con obstáculos.

“Si te la pides de seis meses, estás muy bien y decides alargarla, la empresa no está obligada a concederte una prórroga”, cuenta el abogado. Además, uno puede perder su puesto de trabajo, porque la empresa no está obligada a reincorporar inmediatamente al trabajador cuando se le acabe la excedencia. Esto significa que, si no hay vacantes cuando pide volver, debe esperar sin garantía de reincorporación inmediata.

Informarse antes de decidir

Es muy importante tener una pauta de futuro para calcular bien el tiempo que uno desea interrumpir temporalmente su contrato laboral. Porque, si se elige de forma incorrecta, cabe la posibilidad de tener dificultades para recuperar el puesto de trabajo o, incluso, perder de forma definitiva el empleo. Por ello, es importante conocer las condiciones de una excedencia, así como los derechos y obligaciones tanto de la empresa como del trabajador.