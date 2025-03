Wayne Griffiths: "Sin los aranceles europeos al Cupra Tavascan nuestra rentabilidad habría crecido hasta el 5% en 2024"

El CEO de Seat S.A., Wayne Griffiths, confirmó en la presentación de resultados de la compañía su confianza en que se solventarán los problemas con los aranceles del Cupra Tavascan, aunque admite que han supuesto un duro revés para la rentabilidad del pasado año pese al record de beneficios operativos. También admitió que su entrada en el mercado de Estados Unidos adquiere complejidad con los vaivenes de Trump y sus aranceles, pero señala que no se puede estar pendiente de quien cambia cada dia de idea. Por último, confirmó la presencia de Seat y Cupra en el Automobile Barcelona para celebrar los 75 años de Seat, advirtiendo, de paso, que o el salón se moderniza y cambia de foco o acabará muriendo.

¿Los aranceles al Cupra Tavascan impuestos por Europa son un problema grave para la compañía? ¿Hay solución?

Pienso que Bruselas es consciente de nuestra situación y tenemos que llegar a un acuerdo lo antes posible. Debemos entender que estamos en este momento así porque cuando se tomó la decisión de los aranceles no habíamos cumplido todavía el tiempo necesario de producción en China para poder participar en el debate, algo quesí pudo hacer Tesla, por ejemplo, que ya estaba fabricando antes. Tenemos varios mecanismos de solución.

¿Cuáles?

Uno es lo que llaman el undertaking en el que se fija un precio mínimo fijo que no puedes bajar para evitar el dumping (aunque en el caso del Tavascan poco se puede hacer porque vale 50.000 dólares y no es un coche barato). El otro es fijar volumenes y no pasar de ellos. Todo eso lo estamos discutiendo con Bruselas porque hay que ver si al final se consigue un futuro no solo para la rentabilidad del modelo sino para la propia compañía, porque por cada Tavascan que no hacemos en China tendremos que dejar de hacer Ibizas y Aronas en Martorell. Por eso hablábamos de la afectación sobre el empleo aquí.

Otra opción es el accelerated review, donde abres todos tus libros, los costes y todas tus cuentas para ver si has recibido ayudas del estado chino, algo que es imposible en nuestro caso porque no estábamos en esa fase. Como sea, lo más importante es llegar a un solución rápida.

Wayne Griffiths, presidente de Seat S.A. / ANGEL GARCIA

¿Hay apoyo desde las administraciones españolas?

Mucho, sobre todo de Salvador Illa y de Catalunya. Sabe lo importante que es este tema para nosotros. También nos están apoyando mucho desde el Gobierno central en Bruselas. Tanto el Gobierno español como el Gobierno alemán. Todos coincidimos que los aranceles no son la solución. El proteccionismo no lo es si tú no eres capaz de ser competitivo. Poniendo barreras igual se gana tiempo pero no se resuelve el problema.

Dice que Bruselas lo entiene, pero ahí estamos...

Cada semana estamos hablando con ellos. Lo entienden y tienen voluntad de resolverlo. Lo único es que hay que buscar un mecanismo en el marco legal de la Unión Europea, porque nos está costando mucho dinero, demasiado, y no podemos soportar todo el año. De haber recibido ese impacto habríamos cumplido con nuestro objetivo de rentamibilidad del 5% y el beneficio habría sido superior a los 633 millones de euros. Podríamos decir que la mitad de nuestro beneficio está en riesgo, y la compañía también. El impacto no es solo si ganas o pierdes dinero, puedes aguantar un rato, pero no puedes seguir invirtiendo. Además, si hay que cumplir con las emisiones necesitas al Tavascan, porque si no ya he dicho que tienes que bajar la producción de otros modelos. No entiendo como algo que debería estar pensado para protegernos al final acaba haciéndonos daño... Hay que encontrar la solución y, de paso, mirar de hacerlo retroactivo, porque el mecanismo para hacerlo existe.

¿La decisión de Bruselas de 'suavizar' un poco la normativa del CAFE les puede venir bien para frenar a los fabricantes chinos?

Bueno, yo creo que frenar a los chinos no hay que frenarlos. Lo que tenemos es que ser más competitivos que ellos. Si no queremos que los chinos se coman el mercado que subir la competitividad de nuestros productos. Yo creo que estamos en un buen camino con el coche eléctrico. Aquí tenemos esa oportunidad el Raval, el ID.2, el Epiq y el ID.2X. Son todos coches muy deseables, son rentables, tienen un precio accesible para democratizar la electromovilidad. No creo que tenemos que discutirnos con los chinos o tener miedo. Hay que ser más competitivos, con soluciones,y no poner barreras. Porque con eso ganarás un poco de tiempo, pero no es la solución. Yo prefiero trabajar en las soluciones a largo plazo, como es la competitividad,la energía renovable. Y en sstos temas, incluidos en nuestro proyecto, Future Fast Forward, es donde radica la oportunidad.

Wayne Griffiths, presidente de Seat S.A. / Aina Mart

Seat cumple 75 años y lo celebrará acudiendo al Automobile Barcelona, el salón del automóvil de 'casa'...

Sí. Pero con ciertas condiciones. Inicialmente este año no teníamos previsto acdudir al salón para presentar nuestros modelos porque no teníamos novedades. No obstante, el hecho de que este año el salón se celebre coincidiendo con el mismo dia del 75 aniversario de nuestra marca era una ocasión que no podíamos dejar escapar para celebrar nuestra historia.

Habla de condiciones. ¿Cuáles?

Creo que el Salón de Automóvil de Barcelona necesita urgentemente una renovación completa, si no se va a morir, o está muriendo ya, si somos honestos, en los últimos años. Si analizamos las últimas ediciones la única marca que ha invertido de verdad allí somos nosotros. En dinero, en activaciones. Porque nosotros, si hacemos algo es para hacerlo bien. Apoyaremos este año al salón para celebrar nuestros 75 años, con la condición que haya un nuevo concepto, un concepto más en dirección a Múnich y IAA de Alemania, que es para mí una de las ferias más modernas que han entendido cómo se puede salvar. Hay que darle una vuelta porque, por desgracia, estas ferias no atraen a la gente joven. Hoy en día hay que reinventarse, creo que el estilo de poner en una feria allí stands de automóviles, ya no es atractivo, y hay que buscar otro formato.

¿Por ejemplo?

Es la condición que le he manifestado a la Generalitat. Porque fue la Generalitat quien nos pidió, por favor, que repensáramos nuestro posicionamiento de no ir. Yo siempre he sido claro con ellos. Solo si hay un nuevo concepto de cara al futuro, que involucre a la ciudad también, que ofrezca más entrenemiento, espectáculo, mantendremos el apoyo. Debe tener más emoción. Nos encantaría traer el Formula-E a Barcelona, a Montjuic. Ojalá, porque hay un circuito allí. Creo que el Fórmula-E, que no emite, que no hace tanto ruido, sería algo muy emocional, y permitiría enseñar el futuro de la movilidad. El salón tiene que ser parte de la ciudad. Por eso estamos buscando estas condiciones, y queremos ayudar, porque somos Seat, llevamos 75 años aquí, somos el fabricante más importante de España de coches, y también tenemos dos marcas españolas. Queremos ser parte de la solución, pero no puede seguir así esta feria, no tiene futuro.

Wayne Griffiths, presidente de Seat S.A. / ANGEL GARCIA

La situación política en Estados Unidos complica un poco su apuesta por ese mercado, ¿no?

Nuestra idea era entrar antes del final de la década. Sí. La situación geopolítica y política en Estados Unidos complica un poco las premisas que tuvimos hace pocos años, bueno, diría que pocos meses o se puede decir incluso hasta pocos días. El escenario va cambiando permanentemente, y por ello tienes que intentar buscar una estrategia, como ha dicho también el presidente del Grupo Volkswagen, para hacer siempre un chequeo real de la situación. Tienes que estar preparado con varios escenarios que podrían evolucionar pese a lo cual tú puedas seguir con tu estrategia y ser rentable.

¿Cómo cree que pueden proceder?

Una opción es a través de la adopción del coche eléctrico... pero el consumidor en Estados Unidos hasta ahora no está comprando los coches eléctricos que estaban previstos hace pocos años. Hace pocos tiempo pensábamos que iríamos a Estados Unidos solo con coches elétricos. Pero claro, esa visión tiene que cambiar porque el 90% de los americanos no compran coches eléctricos. Entonces, podemos hacerlo con coches de combustión, pero para hacerlo tienes que cumplir con los creditos ambientales que además cada estado tiene los suyos, como en California. La radiografía es una normativa que te empuja a tener que hacer coches eléctricos, con un gobierno que empuja a lo contrario y un consumidor que abraza el coche de combustión.

Menudo galimatías...

Por eso lo importante es saber qué quiere el cliente. Tienes que contemplar esos escenarios, aceptarlos, sin tomar riesgos demasiado grandes (o no) y apostar por los dos conceptos. Modelos eléctricos y de combustión. Porque si solo apostamos por uno de los dos nos equivocarermos. Y en todo este momento hay que introducir la variable de la política de aranceles por todas partes. No perdamos de vista que si queremos ser rentables en Norteamérica, hay que fabricar allí (en Méjico o Estados Unidos)... pero ahora no sabemos si se mantendrá fuera de los aranceles.... y hay que ver cómo reacciona Europa a todo ello. Pero lo más importante es pensar que tenemos que pensar que para cualquier rentabilidad que quieras tener al fabricar coches en Estados Unidos, debes pensar que debes poder exportar estos coches de Estados Unidos a Europa. Si no, no sale. Hay que ser flexibles.

Buscando la rentabilidad siempre...

Claro. Si yo solo quiero ser rentable no haría coches eléctricos. Solo vendría combustión. El tema es que si quieres vender coches de combustión tienes que hacer coches eléctricos también para cumplir con los objetivos de CO2 y no pagar multas. Para ganar dinero tienes que ofrecer las dos tecnologías y al final del día, de cara al futuro hay que hacer coches eléctricos rentables.

Wayne Griffiths, presidente de Seat S.A. / ANGEL GARCIA

En 2024 sus entregas subieron un 7,5%. ¿Qué espera para este 2025?

Es difícil. Lo revisamos cada mes. Pero para poder acertar lo que hay que hacer es ser rápidos y ágiles reaccionando a los cambios. No puedes perder tu dirección, sabes dónde tienes que ir, y hay que ser ágil. Hay que reaccionar, no solo a la regulación que está cambiando permanente, sino también a lo que están pidiendo los clientes. Estamos preparados para esto, con las dos marcas, con tecnología, baterías y electrificación, con hibridos enchufables. Vamos a seguir creciendo. En volúmenes y en facturación. Dónde puedes tener dudas es en la rentabilidad por todos los cambios que comentaba. Hasta que no arreglemos el tema del arancel de China estaremos en dificultades de ofrecer una foto de esa rentabilidad.

¿Qué necesita el cliente para convencerse del coche eléctrico?

Aún tenemos que convencer al cliente. No hemos sido capaces de dejar claras las ventajas del coche eléctrico. Estamos haciendo los deberes, tenemos coches eléctricos y haremos cuatro coches más aquí en España, a un precio accesible de 25 mil euros, el precio del coche más vendido en España en muchos años, el Seat León. El precio está allí, los 500 kilómetros de autonomía están allí. Lo que hace falta es un plan fiscal del Gobierno que apoea el eléctrico y la infraestructura. ¿Hemos ido demasiado rápido? Siempre me hago esta pregunta. Tal vez es que son demasiado lentos. Los coches están, pero falta una política para apoyarlos.

Parece claro...

Lo que hay que hacer es poner un poco de pragmatismo y quitar el dogmatismo en la manera de llegar a los clientes. No con amenazas o prohibiciones y multas. Hay que incentivar, hay que cambiar el discurso a uno más positivo. El coche eléctrico es parte de la solución. No es un problema. Hay que cambiar la comunicación a una comunicación positiva, porque eso no solo es bueno para salvar al planeta, reducir el CO2 y todo eso, que es obvio, sino que comprar un coche eléctrico es una muy buena opción.

¿Se siente solo en esta cruzada?

Cada vez menos. Creo que hemos hecho un buen paso adelante con la cumbre de electricización en Casa Seat con los tres presidentes autónomos de Navarra, Catalunya y Valencia.Con las medidas que hemos descrito allí, y especialmente con el compromiso de Catalunya, que ha sido muy rápido y muy concreto y muy contundente. Son 1.400 millones de euros que el gobierno de Salvador Illa empleará para empujar. Es un buen ejemplo.

Para cerrar, ¿cuál es la apuesta de Seat/Cupra en el mundo de la competición?

Seguiremos apostando por el Motorsport eléctrico, sostenible, cero emisiones. Algo que en este momento es la Fórmula- E. A mí me gustaría también tener un touring car eléctrico, porque lo hace un poco más relevante para el cliente, para acercarse a los coches en la calle. Pero el primer paso y la primera prioridad para nosotros es apostar por Fórmula-E. Y también intentar traerla aquí a Barcelona y a España. Hasta ahora las carreras son en ciudades muy importantes del mundo, yestaría bien tener una en nuestra casa.