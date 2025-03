Las empresas nucleares avisan de que cerrar Ascó y Vandellós destruirá en Catalunya 10.500 empleos

El cierre previsto de las centrales nucleares se acerca y las empresas del sector multiplican sus presiones para tratar de que el Gobierno posponga el calendario de clausura de los reactores, previsto para 2035. Unos intereses que chocan contra el sentir general de la ciudadanía, en tanto que dos de cada tres catalanes están a favor de reducir o directamente suprimir la energía nuclear, según el último barómetro del CEO de la Generalitat.

El Foro Nuclear –una entidad que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy, entre otros- y la patronal Foment del Treball han presentado este viernes un informe elaborado por la consultora PWC que cifra el apagón de los reactores nucleares supondría destruir 10.500 empleos, entre directos e indirectos, en Catalunya y restarle 900 millones de euros anuales a su PIB. El mismo informe no computa cuántos empleos crearía el despliegue de las renovables para cubrir ese vacío ni qué aportación tendría ello a la actividad económica.

Según el actual plan del Gobierno, firmado con el sector en 2019, para octubre de 2030 cerrará la central Ascó I, le seguirá Ascó II en 2032 y culminará el ciclo Vandellós II en 2035, si bien todo el proceso se precipitará por el efecto del primer cierre previsto en toda España, que será el de Almaraz I, en noviembre de 2027.

Energía nuclear 58% del total de la energía producida en Catalunya Según un informe de PWC

“El entorno ha cambiado y [el Gobierno] debería repensar su plan”, ha reclamado el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, arguyendo los efectos de la guerra de Ucrania, que han encarecido el precio del gas que llega desde Rusia, o la nueva presidencia de Donald Trump, puesto que desde Estados Unidos llega más de la mitad del gas que consume España.

El informe de PWC sostiene que, dado el lento avance de la instalación de energías renovables, si no se pospone el cierre de los reactores Catalunya deberá aprender a funcionar igual con menos energía o sufrir el déficit. Y es que la energía nuclear representa hoy en día el 58% del total de energía producida en Catalunya y el 23,4% del total de la consumida.

Preocupación en la industria

La industria es uno de los sectores más preocupados. No en vano, un tercio de la energía consumida en Catalunya la precisan las factorías y con una sola central se podría abastecer en exclusiva a todo el sector.

“La preocupación hoy en día es la capacidad de suministro”, ha aseverado el portavoz de Foment del Treball y ex eurodiputado y ex senador de Unió, Salvador Sedó. Y es que la retirada de la energía nuclear supondría un freno tanto a la actividad empresarial existente, como a la que se pudiera querer abrir e instalar en Catalunya, según ha insistido. Desde futuras plantas de baterías, hasta centros de datos u otras industrias estratégicas de alto consumo energético.

Los datos del informe de PWC sitúan que no se están instalando suficientes proyectos de energías renovables para llenar el futuro vacío que deje la nuclear y tampoco se están garantizando las infraestructuras para almacenar y compensar los momentos de falta de generación (cuando no haga sol o no bufe el viento, por ejemplo).

Según sus números, actualmente la potencia generadora de renovables en Catalunya es de 1.801 MW y el objetivo es llegar en 2030 a los 11.230 MW, algo inasumible según predicen. Su informe apunta a que en 2030 se llegará a una potencia instalada de 6.515 MW y en 2035 se alcanzarán los 10.444 MW, una cifra cercana a ese objetivo marcado para cinco años antes y que dejará un déficit energético, si de esa ecuación se restan las nucleares, del 29%.

Municipios divididos

El cierre sí o no de las plantas tensiona también a parte de los municipios directamente afectados, que ante la generación de riqueza y empleo que generan abogan por mantenerlas. Ello quedó evidenciado hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, cuando a finales de febrero el PP presentó una propuesta para alargar la clausura y tanto ERC como Junts se abstuvieron, permitiendo el trámite de la propuesta.

Ambas formaciones se definen en sus respectivos programas electorales como contrarias a mantener las centrales nucleares, si bien las presiones de sus alcaldes forzaron esa postura más ambigua. Postura que se contradice con la votación que realizaron esta misma semana en el Parlament de Catalunya, cuando PSC, ERC y la CUP votaron a favor de la propuesta de los Comuns para certificar el cierre de las nucleares.