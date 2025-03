El vino español advierte de que la amenaza arancelaria de Trump "sacaría a los caldos españoles y europeos de Estados Unidos"

El sector del vino español advierte que la nueva amenaza arancelaria lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los la industria europea de bebidas alcohólicas "dejaría fuera del mercado estadounidense a todos los vinos españoles y estadounidenses". Trump ha amenazado a la Unión Europea este jueves con lanzar nuevos aranceles del 200% a todos los vinos y productos alcohólicos procedentes de los Estados miembros de la UE si no retiran "de inmediato" el arancel que han proyectado sobre el whisky.

José Luis Benítez, presidente de la Federación Española del Vino, ha asegurado que es urgente que las instituciones europeas y estadounidenses se sienten a negociar para evitar que la disputa por el aluminio y el acero acabe afectando de forma colateral a la industria del vino español. También el sector cervecero ha reconocido su "preocupación" ante la nueva amenaza de Donald Trump.

Esta organización también advierte de que las represalias arancelarias generan gran incertidumbre económica, provocan despidos, retrasan inversiones y aumentan los precios a lo laro de toda la cadena de suministros. "Son las empresas y consumidores de la UE y Estados Unidos lo que acaban asumiento los costes", señala en una nota de prensa la Federación Española del Vino. En 2024, Estados Unidos fue el segundo mercado para los vinos tranquilos españoles envasados y el primero para los vinos espumosos. En total, a lo largo del pasado año se exportaron vinos desde España a EE.UU. por un valor total de 390 millones de euros.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, considera un "error enorme" la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer "en breve" el arancel al sector del vino. Para Antonio Garamendi, la política económica arancelaria que está planteando el presidente de Estados Unidos es "errática" y "no es buena para nadie", ni siquiera para el propio EE.UU., algo que se ha reflejado en la caída de las bolsas americanas. "Nosotros, como no puede ser de otra manera, defenderemos y estaremos con el campo que es una parte importantísima de la agricultura", ha remarcado.

Por su parte, la directora de Inteligencia Económica de la Interprofesional del Vino de España, Begoña Olavarría, ha pedido que "el vino no sea una vez más objeto de guerras comerciales en los que nada tenemos que ver". "Un aumento del 200% no parece realista", ha agregado.

"Nos preocupa la amenaza del arancel a las bebidas alcohólicas y también el del aluminio. Los aranceles no benefician a nadie y lo único que hacen es empobrecer a un país y al consumidor, porque al final quien lo paga es el consumidor", ha asegurado el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla. Las cerveceras españolas cada vez impulsan más su presencia en el exterior, donde exportan el 8% de su producción, mientras que Estados Unidos actualmente no es un mercado prioritario, pero donde están apostando poco a poco.

El sector cree que la posible imposición de este arancel "afectará" a las ventas de las cerveceras en Estados Unidos, que es un "mercado muy potente en crecimiento", donde se estaba trabajando con ICEX para ganar presencia allí. "Es verdad que el volumen todavía no es importante, pero también nos va a afectar mucho en cuanto al suministro de materia prima, en cuanto al aluminio", ha subrayado, Jacobo Santaolalla.

"Estamos preparados para hacer frente a las amenazas de Trump", ha recalcado por su parte el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preguntado sobre la cuestión, y añadió que desde el Gobierno mantienen la "serenidad" pero también "la firmeza". "Nuestra voluntad, como siempre, es la de hablar, negociar y entendernos, pero tampoco nos va a temblar el pulso en la defensa de nuestros productores si efectivamente se imponen sanciones", recalcó, y agregó que "creo que de estas guerras comerciales no gana nadie, desde luego no ganan los ciudadanos".

Por el momento, Bruselas no ha querido responder al anuncio que viene del otro lado del Atlántico. El viceministro de Comercio Exterior y de la Diáspora Francesa, Laurent Saint-Martin, sí ha publicado en su cuenta de X, antiguo Twitter, un post donde alerta de que Trump está "intensificando su guerra comercial", pero que Francia "no cederá a las amenazas" y protegerá su economía de la mano de Europa y sus socios.

El inquilino de la Casa Blanca ha acusado a la UE a través de su red Truth Social de ser una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo. Según sus palabras, la UE ha sido "creada con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos". Si la UE no elimina el arancel al whisky, impondrá uno propio del 200% "a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países representados por la UE". "Esto beneficiará enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos", ha asegurado Trump.

Las exportaciones a Estados Unidos, en vilo

Los vinos españoles se venden por todo el mundo, pero sus principales destinos son Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Según los datos de aduanas elaborados por la Interprofesional del Vino en España (OIVE), las exportaciones de vino de España a Estados Unidos cerraron 2024 con un crecimiento del 7% en valor y volumen: España alcanzó un total de 391,4 millones de dólares en ventas y 67,3 millones de litros exportados.

España es el tercer productor mundial de vino con una media anual de 32,4 millones de hectolitros producidos en 2023, según los datos recogidos por la Federación Española del Vino (FEV), y una extensión de viñedo de 913.695 hectáreas. El sector vitivinícola representa el 1,9% del PIB español, generando más de 20.330 millones de euros en valor añadido bruto a través del trabajo de 3.995 bodegas exportadoras de vino con una facturación media de 747.585 euros por empresa.