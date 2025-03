Ealyx lanza una plataforma para pagar con objetos de segunda mano

La 'startup' barcelonesa Ealyx ha puesto en marcha una plataforma que permite a las tiendas online habilitar un nuevo sistema de pago, alternativo al dinero, mediante objetos de segunda mano. Por el momento, se centra en la entrega de dispositivos electrónicos, si bien su objetivo es que se pueda pagar con cualquier objeto. Es decir, que, por ejemplo, se llegue a comprar un microondas entregando una vieja chaqueta, señala la empresa.

Plataformas como Wallapop y las tiendas de ropa de segunda mano han popularizado la compra de productos usados. Ealyx propone dar un paso más y que esos objetos que se tienen en casa y no se usan sirvan directamente como moneda para adquirir otros. Desde hace unos días, ya es posible realizar compras en los 'e-commerce' de productos de electrónica Allzone y música Microfusa pagando, a cambio, con viejos móviles o tablets. Durante el proceso de compra, el sistema permite introducir el modelo del dispositivo a entregar, al que se atribuye un precio que se descuenta del total a abonar. La plataforma indica al comprador la dirección en la que deberá enviar el viejo dispositivo. Ealyx trabaja con empresas de valoración y compra de productos usados como AdCentral y Sounds Market, a los que va destinado el objeto de segunda mano. “El consumidor paga a plazos, en tres fases”, con lo que “se evitan errores o fraude, en caso de que el objeto no llegue a su destino o no corresponda a la descripción facilitada”, ya que de ser así en el último pago se deberá abonar la cantidad correcta, explica el consejero delegado de la 'startup', Pol Karaso, cofundador junto a Alex Corbacho.

En la operación, la tienda online en realidad no percibe ninguna diferencia respecto a una transacción habitual: vende el producto y recibe el importe total de la compra al momento, en una transacción financiada y asegurada por SeQura.

Nueva divisa

El objetivo de la empresa emergente es convertir los objetos usados en una nueva divisa en cualquier 'e-commerce', para fomentar la economía circular. “Debemos ayudar a los consumidores con nuevas soluciones para poder ir hacia un modelo más sostenible, de cero emisiones netas”, explicó Karaso en la presentación de la plataforma tras ponerla en funcionamiento, coincidiendo con el Mobile World Congress.

La compra de productos usados al consumidor para reacondicionarlos o aprovechar los materiales es una tendencia al alza: este mercado se multiplicará por seis en 2035 hasta los 244.000 millones de dólares, según el último informe sobre economía circular de Eurostat. Foxway es una de las empresas dedicada al reacondicionamiento de productos. En 2024 recuperó 2,5 millones de dispositivos electrónicos en Europa. “Procesamos esos dispositivos para revenderlos y, si no es posible, se reutilizan los materiales”, detalla el director para el sur de Europa, Óscar Díaz. Para la firma, esta propuesta tiene gran aceptación entre las nuevas generaciones, y por ello está experimentando un rápido crecimiento. "En la generación alfa", nacida a partir de 2011, “la venta de segunda mano en móviles crece el doble que la de los nuevos”, asegura.

Intercambio de gafas

Como la de Ealyx, ya hay otras soluciones en marcha que proponen el intercambio de objetos. Parecido a un renting, SeQura asegura operaciones de intercambio de gafas viejas por nuevas en el sector de las ópticas en España. Además de recuperar los materiales para volverlos a poner en circulación, el modelo logra una mayor rotación de producto y fidelizar a los clientes mediante un sistema de suscripción, señala Adrián Escudé, responsable de marketing de esta 'fintech' especializada en pagos online y también basada en Barcelona.

“En España hace 15 años era extraño comprar algo de segunda mano", indica Yair Martínez, de la plataforma de ropa de segunda mano Go Trendier. Sin embargo, afirma que, actualmente, bajo la motivación de la sostenibilidad los nuevos consumidores se decantan por este tipo de opciones, que irán a más. "Ahora es algo muy natural, es una mentalidad que irá llegando también a mercados como México y Colombia”, nuevos países en los que esta plataforma se propone extenderse.

