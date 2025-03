Catalunya ha concedido el 63% de los fondos europeos para rehabilitación de viviendas y edificios

Las subvenciones con fondos Next Generation europeos impulsadas desde 2021 debían ejercer de gran motor en la rehabilitación y mejora de edificios y viviendas, pero con datos del conjunto de Catalunya a finales de febrero de 2025, el resultado es muy dispar en función de cada programa de actuación. En conjunto, de 431 millones de dotación presupuestaria, se han concedido o reservado para proyectos bendecidos 275 millones, el 63%. Pero el programa para edificios ha recibido muchas más peticiones (por valor de 220,3 millones de euros) que la dotación inicial presupuestada, de 125,25 millones, mientras que el dedicado a conjuntos de viviendas en barrios frágiles contaba con 228,3 millones y las solicitudes hasta la fecha solo suman 156,7 millones, de los que se han asignado únicamente 75,2. Y otro tanto sucede con el programa 4 de viviendas, con 39 millones previstos para ayudas y una demanda de 22,4 millones, de los que 9,5 han tenido ya una respuesta positiva.

El balance, indica la Agència de l'Habitatge de Catalunya (ACH), suma sus datos y los de las otras dos entidades gestoras de las ayudas, que son el Consorci de l'Habitatge de Barcelona (CHB) y el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH). El plazo para beneficiarse se amplió hasta junio de 2026 como fecha máxima de finalización de las obras, lo que ha dado oxígeno a las administraciones para poder distribuir a tiempo todos los recursos económicos. Cada programa tiene distintos plazos de ejecución una vez se notifica la aceptación de una solicitud.

Trámite excesivamente complejo

"El problema es que, una vez más, los procesos administrativos para poner en marcha estas adaptaciones a las exigencias de eficiencia energética y descarbonización, acaban siendo complejos y las comunidades de propietarios desisten de emprenderlos", lamenta el decano del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Guim Costa Calsamiglia. Es el caso, por ejemplo, del programa 3, el que afecta a edificios, así como el 5 que está centrado en la obtención del 'libro del edificio' (un estudio técnico sobre las características del edificio que ayuda a la propiedad a su mantenimiento para alargar su vida útil edificio y evitar la degradación, detallando las actuaciones necesarias para mejorar la eficiencia energética) y en proyectos al respecto. Este último contaba con una dotación de 25,9 millones pero ha recibido peticiones por valor de 35,8. Hasta ahora se han concedido o reservado 12,1, mientras que el resto sigue pendiente de revisión, según los datos de la Agència.

Poniendo el ejemplo de la rehabilitación de fachadas, sucede que las condiciones para acogerse a las subvenciones Next Generation son tan exigentes que su coste es muy superior a una rehabilitación estándar. De ese modo, incluso con ayudas concedidas, algunos vecinos pueden acabar rechazándolas y optando por obras más modestas y que no tendrán retorno en términos de mejora energética. Ello significa, que parte de las ayudas concedidas no se acabará ejecutando. Y otro elemento que complica la operativa es que la administración no paga hasta que el trabajo está ejecutado, facturado y abonado inicialmente por el interesado. Lo que supone un freno para muchos bolsillos. El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida explica que aunque los inicios fueron lentos, en los últimos meses la tramitación ha cogido ritmo.

Hasta 6.000 euros por vivienda

En conjunto, el total sumado de las solicitudes (435,2 millones) queda ligeramente por encima del presupuesto global de 431 millones. Se han concedido 275, frente a otros 179,1 en estudio, y 5,3 denegados. Pero ello no supone que todos los proyectos vayan a prosperar, ya que el interés suscitado por cada programa es muy distinto. Está por ver si los recursos podrían finalmente redistribuirse.

Diseccionando los resultados hasta ahora, en el caso del programa 1 de barrios -en entornos residenciales de rehabilitación programada (ERRP) previamente delimitados en los municipios- se contabilizan solicitudes muy por debajo de los presupuestos disponibles (228, 3 millones, los más altos de todos los programas de rehabilitación). Hasta el momento se han concedido solo por valor de 75,2 millones, sin denegaciones computadas y con expedientes pendientes por valor 65,8 millones. Es decir que quedan al menos unos 72 millones de euros sin siquiera solicitar y más de 150 sin asignar.

En el caso de edificios, con mayor demanda que recursos, se ha dado luz verde a 103,9 millones, lo que significa que los 115 millones que suman las ayudas solicitadas y pendientes de respuesta tendrán muchas denegaciones, salvo que se aplican ayudas suplementarias.

En el caso de viviendas, que son para casos individuales y por un máximo de 6.000 euros para cambiar ventanas, aislar fachadas o cambiar sistemas de climatización, de los 39 millones disponibles queda todavía reserva, habida cuenta de que se han solicitado poco menos de la mitad y se han rechazado solicitudes por valor de 3 millones al no cumplir los requisitos necesarios. Solo están concedidos hasta el momento 9,5 millones y poco más está en revisión.

Un apartado aparte es el destinado a la construcción de alquiler social, que gestiona solo la ACH. Se partía de una dotación de 159,7 millones, pero las peticiones suman hasta ahora 133,9. La buena noticia aquí es que casi todas se han resuelto ya favorablemente (por valor de 105,4 millones).

Barcelona quiere llegar a 11.000 viviendas beneficiadas por las ayudas En el caso concreto de Barcelona, los balances que aporta a este diario el ayuntamiento son que hasta finales de 2024 se habían recibidio casi 5.000 solicitudes para la rehabilitación de vivienda en la ciudad por un importe total de 47,7 millones de euros del fondo Next Generation y 19,6 millones de complemento municipal. El objetivo municipal es llegar a la rehabilitación de 11.000 viviendas.

