Europastry mejora un 15% su resultado en 2024 sin haber salido a bolsa

Los vaivenes bursátiles que protagonizó Europastry en 2024 no pasaron factura a su negocio. O eso apunta el primer resumen financiero que ha hecho público este grupo catalán dedicado a la elaboración de masas congeladas especialmente para productos de panadería. La compañía supera, por primera vez, los 1.500 millones de euros de ingresos, un 12% más de lo que entró en 2023. Y todo eso se convierte en un 'ebitda' –el indicador que mide lo que ganaría la empresa si no tuviera que hacer frente a determinados gastos contables– de 236 millones de euros, también un 15% mayor.

"Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, que reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para adaptarnos a las necesidades del mercado gracias a la mentalidad de todos los que trabajamos en esta compañía", valora el presidente ejecutivo de Europastry, Jordi Gallés, en un comunicado.

El texto no hace ninguna referencia a la abortada salida a bolsa del pasado octubre, aunque los medios especializados la han ido dando por definitivamente cancelada. Una de las razones que, presuntamente, hizo a Gallés cancelar la operación, fue no haber logrado un precio de salida para sus acciones que reflejara el valor que él y su equipo atribuían a este grupo alimentario: más cerca de los 1.600 millones de euros, que de los 1.300 millones con los que se calculaba que empezaría a jugar en los parqués. El crecimiento de 2024 da algo más de fuerza a su opinión, aunque no se aluda directamente al asunto.

Hitos del año

El comunicado se limita a repasar los hitos del año y a fotografiar la situación de Europastry. España sigue siendo su principal mercado, aunque más de la mitad de las ventas ya vengan de fuera. Estados Unidos está a la cabeza, como su segundo país más importante en volumen de ventas. La compañía ha ganado 10.000 clientes en un año (cuenta con más de 90.000 actualmente) y atribuye a las nuevas categorías de productos lanzadas en 2024 casi una cuarta parte de sus ventas.

También destacan haber invertido 125 millones de euros en i+D y tecnología, lo que se ha traducido en la apertura de un nuevo centro de innovación en Barberà del Vallès, de 2.500 metros cuadrados y cuatro líneas de producción para desarrollar nuevos productos. "Seguimos apostando por la innovación y la inversión que junto a nuestro conocimiento y capacidades tecnológicas nos permiten consolidar nuestra posición de liderazgo y dibujar unas sólidas perspectivas de crecimiento", culmina Gallés.

Nuevo proyecto entre manos

Pese a que la compañía no ha entrado en ningún tipo de proyección de cara a 2025, el Govern ha revelado rato después que Europastry tiene un proyecto de ampliación entre manos. Precisamente este martes, la Comissió territorial d'urbanisme del Camp de Tarragona ha dado su visto bueno a que el grupo amplíe su dimensión a través de unos terrenos contiguos a los que ocupa actualmente su planta de producción en Sarral (Conca de Barberà). Es ahora la Comisión de territori de Catalunya quien tiene que autorizar que este terreno de casi 18.000 metros cuadrados sea clasificado como 'industria aislada', lo que daría vía libre a Europastry a crecer.

Preguntada por EL PERIÓDICO, la empresa solo avanza que se trata de un proyecto relacionado con la sostenibilidad y confirma, como punto fuerte complementario, que supondrá la creación de varios puestos de trabajo.