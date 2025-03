8-M, Día de la Mujer: ¿Debo avisar a mi empresa si quiero hacer huelga?

Organizaciones de mujeres, colectivos feministas y sindicatos varios han convocado casi una treintena de movilizaciones por toda España para este 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en varias localidades españolas.

¿Huelga general?

El derecho de huelga es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, por tanto, todas las personas trabajadoras tienen derecho a ejercerlo.

A unirse a la huelga del próximo viernes están llamados tanto mujeres como hombres. Ante la llamada, es habitual que a los trabajadores les asalte la duda de si tienen obligación de informar a su empresa sobre si piensan sumarse o no a la convocatoria.

Preaviso a la empresa

Desde Comisiones Obreras aclaran que no existe tal obligación, dado que "la normativa reguladora del derecho a huelga no contempla la obligación de preaviso. De hecho incluso puede decidirse durante la misma jornada laboral. Por otro lado, la empresa tampoco debería preguntar a sus trabajadores y trabajadoras si acudirán a trabajar o no ya que podría considerarse un intento de coacción, algo perseguido por ley".

Los sindicatos también aclaran que un trabajador no puede ser despedido ni sancionado por hacer huelga. Lo que sí que sucederá es que su empresa le aplicará un descuento salarial, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.