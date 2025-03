Las mujeres cobran menos de la mitad en horas extras que los hombres

Parafraseando el popular dicho anglosajón, si “el diablo está en los detalles”, la brecha salarial reside en los complementos. Los hombres cobran más del doble en horas extras que las mujeres, perciben con mayor frecuencia pluses de libre disponibilidad o peligrosidad e ingresan más primas, entre muchos otros. Según un reciente informe del Departament de Treball de la Generalitat, la mitad de la diferencia entre lo que cobra de media un trabajador catalán y una trabajadora catalana se explica por los pluses.

Según los últimos datos disponibles de la encuesta de estructura salarial del INE, recogidos por la Generalitat, un hombre cobra en Catalunya, de media, 2.400 euros brutos al mes (en 12 pagas), frente a los 1.929 euros que ingresa una mujer. Es decir, 471 euros de diferencia cada mes. Lo que equivale a la mitad del alquiler de un piso en el barrio de Sants de Barcelona, un teléfono móvil de gama media o más o menos lo que gasta en todo un mes una familia de cuatro miembros para llenar la nevera. Lo que equivale a una brecha salarial del 19,7%.

De esos 417 euros de diferencia, 228 euros se explican a través de los complementos salariales, como los pluses de nocturnidad o trabajar los fines de semana. Y es que si solo se observa el salario base, la diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer es del 13,5%. Sin embargo, la diferencia entre los complementos es del 31,7% y alcanza el extremo en las horas extraordinarias, del 57,9%.

Además, las mujeres realizan en mayor proporción más horas extras no pagadas que los hombres. Según la media de los últimos cuatro trimestres de la EPA, el 53% de las mujeres que realizan horas extras no las cobran, frente al 42,6% de los hombres.

Desde el Departament de Treball reconocen, no obstante, que el fraude horario está claramente infra diagnosticado en las estadísticas. “Hay que tener en cuenta que aquí se consideran las horas extraordinarias retribuidas, pero no siempre es así. Por ejemplo, en determinados grupos ocupacionales se considera implícito un trabajo por encima de la jornada establecida, como en el caso de directores y gerentes. Además, la proliferación del teletrabajo después de la crisis covid y la dificultad técnica de aplicar un control horario en esta modalidad dificulta todavía más la reducción de este tiempo de trabajo no remunerado”.

Mayor control horario

Un mayor control del tiempo efectivo de trabajo es uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno con su ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Dentro del anteproyecto de ley, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende mejorar el mecanismo de registro horario y obligar a todas las empresas a computar de manera digital las horas que trabajan cada día sus empleados.

La digitalización del registro busca habilitar a la Inspección de Trabajo para que pueda acceder en remoto y en cualquier momento al sistema informático de cómputo de horas y poder verificar que realmente los empleados realizan las horas que la empresa dice que están faenando.