20.000 parados que han encontrado empleo ya combinan sueldo y subsidio

Un total de 20.000 personas que estaban en paro han encontrado trabajo en los últimos cuatro meses y están combinando su nuevo salario con el subsidio de desempleo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado este jueves un primer balance de la nueva reforma del sistema de protección ante la desocupación, aprobada el año pasado y que ha ido entrando en vigor por fases. Y una de sus novedades era esa posibilidad, antes vetada, de compatibilizar desde el 1 de noviembre salario y subsidio para así incentivar su búsqueda activa de empleo.

Esta semana el Gobierno actualizaba los datos de empleo y paro correspondientes al pasado mes de febrero. Los mismos reflejan que España se encuentra en máximos históricos de afiliados a la Seguridad Social, con 21,19 millones de cotizantes en activo. Sin embargo, sus cifras de desempleo todavía no han recuperado los niveles absolutos previos a los existentes antes de la crisis del 2008.

Un total de 2,59 millones de personas están a día de hoy apuntadas en el Sepe como desempleadas y, entre las mismas, un total de 710.114 tienen derecho y están percibiendo el subsidio por desempleo. El importe del mismo asciende a 570 euros mensuales y lo cobran aquellas personas que han agotado o no tienen reconocida la prestación contributiva.

Desde el 1 de noviembre ese subsidio es compatible con un salario durante un máximo de 30 meses, su cuantía varía en función de si el empleo es a tiempo completo o parcial y va descendiendo a medida que avanza el tiempo. En caso de un trabajo a tiempo completo, el recién empleado cobra 480 euros de subsidio y lo que le pague la empresa de sueldo y la primera cuantía va descendiendo trimestre a trimestre hasta los 120 euros y luego se agota y queda solo el salario.

Un parado que encuentre trabajo empieza cobrando 480 euros de subsidio y el 100% de su salario

El objetivo de esa compatibilidad es incentivar que los desempleados acepten un empleo y no tengan miedo de renunciar por ello al subsidio. Ya que hasta ahora había gente que medía muy bien si aceptaba un contrato o no, porque si luego este no duraba, se quedaba sin salario y sin subsidio durante un tiempo.

La reforma del sistema de desempleo está entrando en vigor por fases, ahora esa compatibilidad se circunscribe a las personas que cobren el subsidio, pero a partir del 1 de abril, es decir, el mes que viene, ya podrá ser compatible en algunos casos con la prestación contributiva, la que cobra la mayoría de parados. Actualmente, 958.466 desempleados están cobrando prestación contributiva.

Para poder gestionar con celeridad las nuevas obligaciones, los trabajadores del Sepe reclaman más recursos. El sindicato Csif ha emitido una nota en la que le reclaman al Gobierno un refuerzo de 2.500 nuevos efectivos, ya que denuncian que l'a carga de trabajo en las oficinas del Sepe ha aumentado más de un 30% en el último año, según sus cálculos.

Objetivo: reducir el paro entre los séniors

Las colas del Sepe no son ajenas al envejecimiento que está viviendo toda la sociedad y la proporción de parados séniors se ha doblado desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera. Según los últimos datos actualizados por el INE de su Encuesta de Población Activa (EPA), cuatro de cada 10 desempleados en España tienen 45 años o más, la edad que identifica el Sepe como colectivo de difícil inserción laboral.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha aplaudido el buen momento que vive el mercado de trabajo, que "es el que explica que España esté creciendo" a los niveles de PIB que lo está haciendo. También ha reconocido que "queda mucho por hacer" y ha señalado que reducir el desempleo entre las capas más veteranas es una de las prioridades de su departamento para lo que queda de legislatura, así como seguir reduciendo los niveles de desempleo entre los menores de 30 años. Reformas como la compatibilidad de prestaciones y subsidios con nuevos salarios es una de sus herramientas para lograrlo.

En ese sentido, el Sepe tiene pendiente culminar su reforma en curso y transitar hacia la nueva Agencia Española de Empleo. Esta deberá garantizar, así como los servicios autonómicos de ocupación, un mínimo de servicios a todos los desempleados para agilizar su reincorporación al mercado laboral, como itinerarios personalizados de formación e inserción, así como la recopilación de vacantes disponibles en las empresas privadas.