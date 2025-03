Muface, en directo: última hora sobre Adeslas, Asisa y las ofertas de las aseguradoras

¿Qué pasará con los asegurados de DKV si la compañía no sigue en el concierto?

Las propuestas de las compañías aseguradoras todavía no se han hecho públicas, por lo que, si no hay cambios, DKV no continuará en el concierto. Sin embargo, la empresa, que abandonó Muface a principios de año, podría haber reconsiderado su posición y deslizó que estaba estudiando los pliegos del nuevo concierto. La salida de DKV de Muface afectaría a 200.000 funcionarios adscritos a la aseguradora.