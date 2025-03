La Copa América de vela de Barcelona generó un impacto de 1.034 millones de euros, según la UB

Más de cuatro meses después del portazo de Barcelona a la repetición como sede de la Copa América de vela, se ha hecho público el impacto económico que generó la cita deportiva y tecnológica. A pesar de que el resultado del estudio encargado por la Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN) a la Universitat de Barcelona (UB) debía conocerse a final de año, hasta este martes no se ha revelado que el evento generó un retorno positivo de 1.034 millones de euros en el PIB.

Los datos se han explicado en la reunión ordinaria de la FBCN, donde están representadas las diferentes administraciones y las entidades que en su día remaron para que la 37.ª edición del evento global recalara en la capital catalana, como Barcelona Global. No ha habido una presentación pública de los resultados de la evaluación 'ex post', sino únicamente un comunicado enviado por la fundación y también por America's Cup Event (ACE), que sigue sin decidir dónde celebrará la siguiente Copa América tras revalidar el título por parte de Emirates Team New Zealand.

El consejero delegado de America's Cup Event (ACE), Grant Dalton, valora el impacto económico generado por la Copa América de vela de Barcelona / VÍDEO: America's Cup Event (ACE)

Visitantes solo para el evento

La Fundació Bosch i Gimpera de la UB ha calculado que el evento, que se celebró en la capital catalana durante 59 días, entre el 22 de agosto y el 19 de octubre de 2024, generó también "el equivalente a 12.872 puestos de trabajo", además de 1,8 millones de visitantes en los emplazamientos del evento dentro y fuera del agua, "incluidos 460.819 asistentes únicos a Barcelona que vinieron específicamente para formar parte del evento", ha concretado en su nota ACE. Hasta principios de octubre habían sido 1,6 millones, reveló en su día el Ayuntamiento. La diferencia entre el casi medio millón y los 1,8 millones se explica por las personas que participaron en la cita más de un día.

Además, el 90% de los 380 proveedores y suministradores del evento fueron empresas locales en un total de tres emplazamientos de 32.000 metros cuadrados, donde el acceso a los espectadores era gratuito. La puntuación de satisfacción ascendió a 8,8 sobre 10 por parte de los casi 4.000 asistentes encuestados durante y después del evento. 244 superyates asistieron al evento inyectando un gasto de 35 millones de euros en la economía local, han expuesto también.

82,3 millones recaudados en Catalunya

El extenso informe, dirigido por el catedrático de Economia Aplicada de la UB Jordi Suriñach y en el que han participado los doctores Rosina Moreno, Esther Vayá, J.R. García y Javier Romaní, está dividido en tres partes. Consta de un estudio de impacto 'ex post' con datos reales, otra parte en la que se realiza una valoración social cualitativa y cuantitativa y, por último, hay un análisis sobre el legado que deja la celebración de la Copa América en la ciudad y Catalunya.

En el primer apartado, además de los 1.034 millones de contribución al PIB y los empleos, se descubre que se generaron 208,5 millones de euros en rentas fiscales (IRPF, IVA o impuesto de sociedades) y una recaudación solo para Catalunya de 82,3 millones. Estos números superan considerablemente los 54 millones que se destinaron desde las administraciones públicas con subvenciones al evento, una circunstancia que había generado controversia desde ciertos partidos y movimientos sociales. De hecho, uno de los motivos que provocó la ruptura entre el Ayuntamiento de Barcelona y el consejero delegado de ACE, Grant Dalton, fue la intención de este último de aumentar los recursos gubernamentales para repetir como sede, lo que se conoce como el 'fee'.

Emirates Team New Zealand pasa frente a la Sagrada Familia durante la séptima regata / REUTERS/Albert Gea

Con estas cifras, el estudio de la UB desvela que por cada euro destinado a la Copa América por parte de las instituciones (entre gastos corrientes, inversiones y subvenciones) se generaron 17,9 euros de facturación; 10,7 de PIB y 3,3 euros de rentas fiscales y cotizaciones a la Seguridad Social.

Exposición televisiva

La exposición global de la ciudad de Barcelona en 11.182 horas de retransmisiones en todo el mundo generó 43.186 horas de exposición global de marca, lo que, según los datos de la consultora Nielsen, "equivale a un valor bruto total de exposición de marca de 1.367 millones de euros para todas las marcas, patrocinadores y sedes asociadas a esta edición", según ACE.

Una audiencia total de 954 millones de telespectadores y un crecimiento del 37% en la audiencia dedicada, así como un incremento del 235% en las vistas totales en las redes sociales, incluyendo 9,6 millones de horas de visionado en YouTube. De esta manera, aseguran, se convierte en la Copa América "más vista de la historia".