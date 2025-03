El 4YFN se zambulle de lleno en la IA: “Va a cambiar todos los aspectos de nuestra civilización”

Le preguntan que cual será el elemento central del congreso de este año y él, que sabe de sobras que lo será la deslumbrante Inteligencia Artificial (IA), la cita la última porque deduce que, si no, el resto de temas caerán en saco roto. Y, para Yossi Vardi, presidente del 4YFN (‘4 Years From Now’), evento para ‘startups’ y emprendedores dentro del Mobile World Congress, tan importante es esta tecnología como todo lo que está ocurriendo en el campo de la salud, los robots humanoides, la computación cuántica o la ciberseguridad. Estos serán, según este importantísimo referente del mercado del emprendimiento global, los temas que predominen en la undécima edición de este encuentro, igual que la relación entre tecnología, sociedad y geopolítica –que nunca había sido “tan interdependiente y complicada”, dice–, o el enorme reto que tiene frente a sí una Europa que no cuenta con ninguna empresa digital entre sus 10 mayores compañías. En el caso de Estados Unidos, subraya Vardi, son nueve, las tecnológicas.

Pero de nada se hablará y verá tanto, en el 4YFN 2025, como de inteligencia artificial. “Veremos cómo está dando nuevas oportunidades a los fundadores, exploraremos sus límites, los nuevos modelos de negocio, como está impactando en la economía… porque la IA está creando un nuevo sistema económico”, ha asegurado también en la inauguración de la feria, el director del 4YFN, Pere Durán.

Más directo aun ha sido el primer conferenciante de la jornada y uno de los ponentes más importantes con los que contará esta zona del congreso: Jürgen Schmidhuber, informático e investigador alemán bautizado como 'padre de la IA moderna' por sus trabajos en este campo. “La IA va a cambiar todos los aspectos de nuestra civilización”, ha afirmado el mismo, quien también ha enfatizado el privilegio que será vivir para ver este cambio. “Nos dirigimos a una nueva era llena de cambios que sucederán en 13 o 14 años, hasta ahora, una cosa así [de significativa] nos había costado 13.000 o 14.000", ha subrayado.

"De aquí a dos décadas, todo el mundo tendrá una IA muy potente haciendo su vida mucho más fácil" Jürgen Schmidhuber — Informático mundialmente conocido por sus trabajos en torno a la IA

Este experto entiende cierto escepticismo, en tanto que, hasta ahora, a esta tecnología solo se le está dando verdaderamente bien ayudar detrás de la pantalla del ordenador. No está logrando dar el salto al mundo real, convirtiéndose en el cerebro de robots humanoides, por ejemplo, Ya llegará, ha venido a decir. “Al principio todo girará en torno a robots haciendo el trabajo que la gente no quiere hacer, luego pasaremos a una IA que cada cinco años se hará 10 veces más barata y, de aquí a dos décadas, todo el mundo tendrá una IA muy potente haciendo su vida mucho más fácil”, proyecta este experto. Lo mismo ocurrió con los ordenadores, apunta.

Su optimismo radica en que ve que el 95% de la investigación en este campo se está centrando en los buenos usos de esta tecnología y en como puede ayudar a la humanidad a vivir más tiempo y mejor.

La IA catalana en el MWC

Este área del Mobile –el único pabellón con sus dos pisos ocupados por expositores– es buena prueba de ello. Aquí se concentran unas 1.000 organizaciones, lo que marca un nuevo récord para 4YFN y supone igualar al millar de inversores que se espera que circulen por aquí estos días. "Esto supone una relación de más de 1:1 entre inversores y 'startups'", subrayaba Duran, hace unos días. Acció, Barcelona Activa, Biocat, Barcelona Health Hub, Barcelona Supercomputing Center, Mobile World Capital, Tech Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya... todas ellas han traído su particular ejército de 'startups' a la feria. Y en todos hay algún tipo de ejemplo de uso de la IA.

Están Maite y Laia, dos inteligencias artificiales humanizadas gracias a un avatar virtual; un sistema que utiliza esta tecnología para detectar lesiones precancerosas cuando son benignas (Sycai medical), una herramienta que recopila información para ayudar a los neurólogos a localizar el foco epiléptico en un paciente (Brain Focus), una plataforma para asistir mejor a la rehabilitación (Dycare), una versión virtual alternativa de un cuerpo para predecir como funcionarán fármacos o dispositivos médicos (Elem Biotech), o una herramienta de gestión de almacenes logísticos (Estoko), entre tantísimas otras cosas.

La zona 4YFN dentro del Mobile World Congress 2025 / Marc Asensio Clupés / EPC

Tal como prometía Vardi, por cierto, esto prueba también el músculo que está ganando el sector de la salud gracias a esta explosión tecnológica. "Siempre ha sido un sector muy importante, pero ahora empieza a llevar a cabo sus promesas, probablemente por eso estemos hablando tanto de salud: la IA puede ser un importante habilitador para el 'health tech'", ha reflexionado, por la tarde, el consejero delegado de la plataforma de datos Dealroom, Yoram Wijngaarde.

Su mesa redonda iba sobre inversión y ha servido para constatar que el mercado poco a poco va a mejor, pero que también comparte la fijación por la IA: casi el 40% del dinero que el capital privado invirtió el año pasado, acabó en empresas relacionadas con esta tecnología.

"La IA continuará levantando las máximas expectativas –concluye el director científico del Área de Tecnologías Digitales del centro tecnológico Eurecat, Joan Mas–, debido a la absoluta transversalidad de las aplicaciones basadas en esta tecnología y, sobre todo, a la constante y rápida evolución que está experimentando".