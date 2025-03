El Mobile más grande regresa a Barcelona para convertirla en capital de la IA y el 5G

Todo listo en Barcelona para que la ciudad acoja el Mobile World Congress, una de las ferias tecnológicas más influyentes del mundo. En lo que va de año, la capital catalana ya ha calentado con el Integrated Systems Europe (ISE) y la International Casino Exhibition (ICE), segundo y tercer congreso más importante para la ciudad este 2025 –Alimentaria, que les ganaría a todos, no vuelve a organizarse hasta 2026–, pero el MWC sigue siendo la joya de la corona. Lo es por envergadura, por trascendencia y por la talla de los debates que alentará. "Se perfila como una de las ediciones que más va a invitar a la reflexión a los asistentes", anticipaba, hace unas semanas, Lara Dewar, máxima responsable de márketing de GSMA, empresa organizadora del evento. "Nos mantenemos fieles a nuestra larga historia de mostrar a los líderes más influyentes de nuestro tiempo", aseveró.

El congreso empieza este lunes 3 de marzo y dura hasta el jueves día 7 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, que está en l’Hospitalet de Llobregat y pone a disposición de este tipo de eventos 240.000 metros cuadrados. Cuentan con superar los 2.700 expositores (el 80% de los cuales ya confirmados antes de que terminara la edición del año pasado), la cifra récord marcada en 2024. Orientativamente, antes del covid se llegó a los 2.400.

Repiten como expositores principales y con los estands de mayor dimensión Huawei, Ericsson, Qualcomm, Telefónica, Deutsche Telekom, Orange o Intel. Se estrenan, en cambio, Alibaba Cloud, Indra, Kyocera, Siemens o Tencent Cloud.

Asistencia al alza

Con un despliegue similar, el año pasado convencieron a 101.000 asistentes de más de 200 países distintos. Esta cifra es todavía menor al récord alcanzado en 2019 (109.000) y no hay visos, en este caso, de que 2025 sea el año de la recuperación. Aunque sí confían en superar la marca del año pasado. También crecerá, consecuentemente, la huella económica del congreso en la ciudad: John Hoffman, el consejero delegado de GSMA, estimó un impacto equivalente a 550 millones de euros (entre sueldos directos, alojamiento, gasto en la ciudad de los viajeros, taxis…), en torno a un 10% más que el año pasado.

Por temática, el protagonismo vuelve a ser del 5G y de la inteligencia artificial. Por este orden. La conferencia principal girará en torno a la conectividad, que es "la savia de la sociedad moderna" y "sustenta todas las facetas de nuestras vidas" –apuntan los convocantes–. De ahí que, por mucho que todos los ojos miren y piensen más en la IA, ellos sigan empeñados en seguir debatiendo sobre la tecnología 5G. Lo cierto, en honor a la verdad, es que esta es la base sobre la que construir el futuro tan tecnológico que proyectan o encarnan los invitados más destacados del evento.

Principales invitados

Este año no habrá ningún ejecutivo de primera línea de gigantes como Meta, Google, Microsoft o Netflix, pero sí otros grandes nombres del sector como Peggy Johnson, directora ejecutiva de Agility Robotics; el informático teórico Jürgen Schmidhuber, apodado "el padre de la IA moderna" y uno de los protagonistas del evento para emprendedores 4YFN (4 Years From Now), o estrellas emergentes como Arthur Mensch, cofundador de Mistral AI, la 'startup' francesa llamada a competir con OpenAI, o Aravind Srinivas, director ejecutivo de Perplexity AI.

También estarán el cofundador de Apple Steve Wozniak o el ajedrecista Garry Kasparov, protagonista del clásico enfrentamiento con la supercomputadora Deep Blue de IBM en 1996 (a la que ganó, por cierto, en primera vuelta). Estos últimos son los dos cabeza de cartel de una nueva feria asociada al congreso que estrenan este año la fundación Mobile World Capital y GSMA, orientada a fomentar las vocaciones tecnológicas entre jóvenes (y no tan jóvenes) y ayudar a poner en contacto a las compañías con el tan cotizado "talento tecnológico".

Novedades móviles

Habrá, como siempre, anuncios relacionados con las marcas de teléfonos móviles, que son quienes más conservan la esencia clásica del congreso. GSMA, de hecho, opera como la patronal de ese sector. Se espera, por ejemplo, que Samsung muestre un smartphone ultradelgado aún no lanzado al mercado, que Xiaomi lance su modelo 15 Ultra, que Nothing presente su versión 3a o que Oppo exhiba su móvil plegable. De todos modos, con toda probabilidad, habrá una atracción que aglutine más público: Nokia y Elmo Cars han prometido poner a disposición de los asistentes la posibilidad de conducir un coche en Finlandia, estando en Barcelona.

La próxima edición del Mobile también servirá como gran escaparate de la integración de IA tanto en los móviles, véase la serie Galaxy S25 de Samsung, como en otro tipo de dispositivos, por ejemplo Alexa Plus, el nuevo asistente virtual de Amazon. Así, se espera que la feria refleje la nueva tendencia del sector, que pasa por ampliar el uso de agentes inteligentes, sistemas que van más allá de chatbots como ChatGPT para percibir su entorno y ejecutar las tareas ordenadas por sus usuarios, una función que sigue siendo un reto.

La GSMA destaca también, como muestra de cuan ecléctico se ha convertido este congreso la propuesta de la empresa catalana Biel Glasses, que presentará unas gafas para que las personas con algún tipo de discapacidad visual puedan detectar peligros en su entorno o la posibilidad de visitar por dentro el Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC) desde el recinto de Fira de Barcelona donde se celebra el evento.