Catalunya acelera su transformación digital y roza los objetivos europeos 2030 en 7 de 11 materias

Si uno tratara de hacer una media –poco científica– de todo lo que puntúa el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), Catalunya se llevaría un 60 sobre 100 en este termómetro que mide su nivel de digitalización. Pongamos un 6, para hacerlo fácil. El mismo ejercicio aplicado sobre las puntuaciones del año anterior resultaba en un 4,6. No solo eso. Por primera vez, el Cercle Tecnològic de Catalunya ha recopilado estos datos teniendo un marco de referencia (el programa europeo llamado Década Digital, que establece toda una serie de objetivos de cara a 2030) y los resultados son excelentes. "Llegamos a 2025 habiendo hecho los deberes y yendo hacia el buen camino", ha resumido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en la presentación del estudio 'Informe sobre l'estat de la Dècada Digital'.

La conclusión, según lo desgranado este jueves por el director general del Cercle Tecnològic, Xavier Sellarès, es clara. Catalunya tiene un grado de digitalización superior al de la media de la Unión Europea en casi un 90% de los elementos que suele observar este índice DESI y está rozando los objetivos que Bruselas se ha fijado para 2030 en 7 de los 11 elementos que se han definido como estratégicos.

Estos son que la población tenga las competencias digitales más básicas, que haya una masa de profesionales suficientes dedicados al sector TIC, que haya cobertura de red fija de muy alta capacidad y cobertura 5G, que las pymes cuenten con un nivel básico de digitalización, que las empresas adopten el 'big data', la nube o la inteligencia artificial, que la ciudadanía y las empresas puedan acceder a los servicios públicos a través de internet y el acceso electrónico a los datos de salud.

En este sentido, según este informe, un 67% de la población catalana tiene nociones digitales básicas hoy en día, siendo el objetivo de la UE para 2030 llegar al 80%. La cobertura de red fija de muy alta capacidad cubre al 97% de los hogares y la de 5G, al 95% (la meta es el 100%); el 80% de las pymes están digitalizadas en un nivel básico (se aspira al 90%); el 92% de trámites administrativos relacionados con los principales eventos cotidianos de una persona se pueden hacer 'online', el 97% de las operaciones relacionadas con un negocio, también, y el 89% de datos relacionados con la historia clínica de uno, son consultables en internet.

Los retos

"Tenemos el trabajo hecho en las infraestructuras digitales de país y en los procesos digitales de nuestra administración", ha enfatizado, también en este acto, el presidente del Cercle Tecnològic, Joan Ramon Barrera. "¿Dónde tenemos el gran reto de futuro? En las competencias digitales, en que la sociedad entienda cada vez mejor la tecnología, en tener más talento digital en nuestra industria y en acompañar al sector industrial en su proceso de digitalización", ha admitido.

El presidente del Cercle Tecnològic, Joan Ramon Barrera / Cercle Tecnològic

Así lo refleja, de nuevo, el informe. Catalunya va lenta en relación con el porcentaje de profesionales que se mueven en sector TIC (4,8% de la población activa, frente al 10% deseable) y en la adopción de las nuevas tecnologías por parte de las compañías. La UE aspira a que el 75% de las organizaciones incorporen el 'big data', la nube o la IA, y, en Catalunya, están ahí el 7%, el 36% y el 8% de las empresas, respectivamente.

No es algo que preocupe excesivamente, aseguran fuentes del Govern. Estos porcentajes son antiguos (las fuentes estadísticas de las que beben no se actualizan tan rápidos) y el referente europeo es que el salto, este 2024, ha sido abismal. Siendo Catalunya un 'hub' tecnológico de referencia –vienen a decir– difícilmente no habrá reproducido también este avance. En cualquier caso, el foco está puesto ahí, igual que en conseguir más profesionales para este sector. Porque Catalunya, ha afirmado Dalmau, "será digital o no será".