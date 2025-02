Qida, tecnología para revolucionar el sector de la atención domiciliaria

Es la primera vez que los Premios Empresa del Año de EL PERIÓDICO y Banc Sabadell incluyen una votación popular para decidir el ganador en la que también es una nueva categoría, la de Mejor Startup del Año. Qida, empresa emergente dedicada a la atención domiciliaria, ha sido la mejor valorada al aportar soluciones innovadoras y con impacto para hacer frente a una necesidad creciente. Y es que la demanda de servicios de atención domiciliaria aumenta entre un 7% y un 8% anual debido al envejecimiento de la población, explica el fundador y CEO de Qida, Oriol Fuertes.

Tras estudiar ADE, Fuertes se volcó en la consultoría trabajando en proyectos de salud. «Me encantaba trabajar para el sector público. Me preguntaba cómo se podría lograr un sistema sanitario público sostenible», indica. En McKinsey, su trabajo lo llevó a Inglaterra, donde constató que el problema es común en todos los países. Fruto de su experiencia, concluyó que, frente a una limitación de recursos, «hay que invertir menos en atención hospitalaria y más en primaria, incluyendo la atención domiciliaria».

Aún más al constatar que las enfermedades crónicas, que afectan entre un 3% y un 4% de la población, «consumen el 56% de los recursos sanitarios». Estas personas «lo que desean es estar en casa», afirma Fuertes. Lo veía tan claro que volvió a Catalunya para crear Qida. Siete años más tarde, la startup cuenta con 230 empleados en sus oficinas en Sabadell y 1.250 personas cuidadoras en nómina. La empresa ofrece servicios de atención domiciliaria a personas mayores en el ámbito privado en 90 municipios en toda España donde ha obtenido adjudicaciones en concursos convocados por los ayuntamientos.

Su componente tecnológico es uno de sus aspectos diferenciales. Qida cuenta con un equipo de 25 personas dedicadas al desarrollo tecnológico, en el que se apoyan tanto para la gestión de la empresa como para ofrecer sus servicios. Una de sus aplicaciones se centra en la coordinación de los cuidadores, tanto para su selección a través de algoritmos como para después llevar un control de su trabajo.

Facturar 75 millones en 2027

Otra plataforma ofrece simulaciones de ejercicios físicos y cognitivos a personas a partir de los 65 años que contratan un servicio de prevención. La startup ha desarrollado un sistema basado en sensores instalados en el hogar que monitorea al usuario y detecta y advierte de posibles anomalías. Por ejemplo, detectar a través de la balanza un aumento de peso repentino debido a la retención de líquidos.

La alta demanda de estos servicios ha acelerado su crecimiento: en dos años ha pasado de una facturación de 3,8 millones a los 27,5 millones del último ejercicio. El plan estratégico que lanzará en breve la empresa contempla llegar a los 75 millones de euros en 2027, marcándose como meta alcanzar los 200 ayuntamientos, así como seguir apostando por la ampliación de su modelo tecnológico de servicios de prevención a nuevas patologías, más allá de las neurocognitivas.

«Es difícil encontrar un mercado que crezca tanto», destaca el CEO. Sin embargo, uno de los problemas de la atención domiciliaria es encontrar personal. Qida combate la gran rotación ofreciendo salarios un 7% por encima de lo que establece el convenio. «Somos algo más caros, pero la diferencia se va directa al cuidador», del que también se logra obtener compromiso ofreciéndole 31,7 horas de trabajo a la semana. El objetivo de la startup también es crear impacto con la regularización de un sector que funcionaba mayoritariamente en la economía sumergida.

Qida participa en un proyecto pionero de atención domiciliaria integrada (de aquí su nombre, ADMIT). Junto con 10 entidades, se propone desarrollar en Catalunya una tecnología que coordine los servicios de la atención primaria, la hospitalaria y la domiciliaria. Se trata de un proyecto impulsado por la Generalitat a través de fondos europeos que busca presentar un nuevo modelo testado con centenares de personas usuarias en Barcelona, la Garrotxa y Osona para concretar algunas de las líneas estratégicas de la futura Agencia de Atención Integrada social y sanitaria. «En la medida que podamos prevenir, y nos coordinemos y gestionemos mejor, las personas vivirán más tiempo de calidad en casa».

Como emprendedor, Fuertes destaca tres aspectos: la dificultad no se encuentra tanto en el objetivo que persigue la empresa, sino en los recursos de los que se dispone al principio. La segunda es que «hay que ser capaz de liderar una organización que escala muy rápido, lo que implica también cambiar el estilo de liderazgo: lo que te hace buen líder en una empresa de tres personas no tiene nada que ver cuando ya se alcanzan las 200», constata. No obstante, y aquí el tercer aprendizaje, es que «puedes escalar, pero no cambiar los principios básicos. La gente siempre debe tener un punto de referencia». La cultura empresarial en Qida implica un feedback constante, saber aceptar tanto las alabanzas como también los aspectos de mejora, «algo a lo que aquí no estamos acostumbrados».