Maskin advierte del riesgo de la política arancelaria de Trump para la economía global

El economista y matemático estadounidense Eric Maskin, Premio Nobel de Economía 2007, ha criticado este miércoles la política arancelaria de la administración Trump y ha dicho que perjudica tanto a la economía de Estados Unidos como a la del resto del mundo.

"Si Estados Unidos impone aranceles a otros países, es probable que esos otros países impongan aranceles a Estados Unidos, lo que llevará a una disminución del comercio global, que es algo malo para todos", ha señalado el premio nobel.

En una entrevista con EFE en Murcia, donde participará hoy en los actos de inauguración de la capitalidad española de la economía social junto a la ministra del ramo, Yolanda Díaz, Maskin ha advertido de que el presidente estadounidense está anunciando aranceles a nuevos productos y nuevos mercados, y "el público pagará más por los bienes que recibe de otros países", lo que mermará el comercio internacional y, por extensión, "perjudicará a Estados Unidos y a la economía global".

Peligro real

Maskin, uno de los 16 Nobel de Economía firmantes en 2024 de un informe que advertía de las consecuencias para la inflación y la economía del país de una victoria del candidato republicano, ha insistido en que los nuevos aranceles "alejarán a los países, en lugar de acercarlos", aunque ha considerado la posibilidad de que no lleguen a aplicarse y sean "solo una forma de negociar". Asimismo, ha asegurado que existe un "peligro real" de que empeore la situación económica en su país y en el resto del mundo porque "Trump no cree en la cooperación, es casi lo opuesto al movimiento de economía social", y ha opinado que el presidente de Estados Unidos es "alguien que, en un nivel profundo, no entiende lo que se necesita para hacer mejoras en el mundo". "Donald Trump hace grandes afirmaciones, cree que es un buen vendedor, pero no sabe cómo producir resultados", ha sentenciado.

El papel de Europa

Ante esa situación, Europa tiene una "extraordinaria oportunidad" de asumir el liderazgo en el mundo, ha asegurado Eric Maskin, porque "si los Estados Unidos ya no hacen su trabajo, es el momento de que Europa sea la adulta y muestre el camino a seguir en asuntos económicos y también en asuntos políticos".

Tras confesar que se siente "muy decepcionado" con lo que está ocurriendo en su país, Maskin ha explicado que hoy día es "más importante que nunca que Europa incremente sus esfuerzos a nivel internacional para compensar la falta de participación de los Estados Unidos".

"El presidente Trump está amenazando con retirarse de la OTAN, con retirarse de otros acuerdos internacionales, como los acuerdos de París sobre el cambio climático, y eso da a Europa una oportunidad que no tenía antes", ha insistido. "Durante años Europa ha operado a la sombra y ahora puede superar a los EEUU, y eso puede no ser tan malo".

España, referencia del crecimiento

Preguntado por la crisis de Alemania y la situación de Italia o Francia, Eric Maskin ha dicho que deberían comportarse como España, imitar el modelo económico español, puesto que "España es un punto brillante en Europa en este momento", y ha sugerido a los socios de la Unión Europea (UE) que "se están quedando atrás que se comporten como España está haciendo".

Sobre Ucrania ha dicho que fue "correcta" la política estadounidense de apoyar a ese país en su lucha contra Rusia, si bien "ahora que Estados Unidos se está retirando de ese tipo de posiciones, es el momento de que Europa dé un paso adelante y sea líder", lo que acarreará incrementar el gasto en defensa que, desde su punto de vista, merece la pena asumir.

Criptomonedas e IA

Por otra parte, ha expresado su "firme oposición" a las criptomonedas creadas de forma privada porque están al margen de la regulación de los bancos centrales, tienen ciclos de precios "enormes y disruptivos" y pueden ser un nicho de operaciones para la delincuencia económica, si bien se ha mostrado partidario de que los bancos centrales creen sus propias monedas digitales como forma de "alejar a la gente de las monedas privadas como bitcoin". Asimismo, es optimista sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y su contribución al crecimiento económico porque, según él, la IA efectuará las tareas "rutinarias y repetitivas, y permitirá al humano dedicar sus esfuerzos al trabajo creativo y científico".