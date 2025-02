La pensión media de jubilación supera por primera vez los 1.500 euros al mes

La pensión media de jubilación en España ha superado por primera vez este mes de febrero los 1.500 euros brutos al mes. La paga de las personas ya retiradas tras décadas de trabajo ha ido creciendo durante los últimos años, especialmente desde la última reforma de las pensiones y este 2025 supera otra simbólica cota. Si se toma como referencia el último dato de la encuesta de estructura salarial, la pensión media de jubilación equivale al 75% del salario medio.

La Seguridad Social ha actualizado este martes su nómina de pensiones del mes de febrero. Ha desembolsado un total de 13.455,6 millones de euros este mes para costear los 10,3 millones de pensiones que abona. De estas, 6,5 millones de pensiones corresponden a jubilados, cuyo importe medio ha superado por primera vez los 1.500 euros mensuales (en 14 pagas).

La cuantía de este tipo de prestación contributiva se ha revalorizado un 45,8% en la última década, aunque con especial intensidad desde que el anterior ministro de la Seguridad Social y hoy presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, modificó la normativa para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas y actualizar cada año las pensiones contributivas en función del IPC.

La pensión media de jubilación ha subido durante los últimos 10 años con mayor intensidad que la de incapacidad permanente (30,3%) y en menor medida si se compara con la de orfandad (40,9%); mientras que ha aumentado porcentualmente menos que la de viudedad (47,4%) y la de en favor de un familiar (49,3%).

El progresivo aumento de la pensión de jubilación se explica, además de por la revisión cada año en función del IPC, por un efecto composición. Los nuevos jubilados se retiran cobrando salarios superiores a los que cobraban sus predecesores, lo que empuja al alza el importe medio de las pensiones. Como muestra, si la pensión media de jubilación está en 1.500,7 euros mensuales, los nuevos jubilados entran percibiendo 1.754 euros.

Otro elemento que explica el incremento de la pensión media es la progresiva reducción de trabajadores que se jubila anticipadamente, lo que suele estar asociado a recortes en el importe de la prestación. En diciembre de 2024, se registraron 368.065 nuevas altas en pensiones de jubilación, lo que significa que el número de retiros anticipados se sitúa por debajo del 30% del total (29,6%). Antes del covid representaban el 40%. Parte de la 'reforma Escrivá' endureció la anticipación del retiro e incentivó el alargamiento de las carreras profesionales.

Según datos de la Seguridad Social, el tiempo medio de resolución de un expediente para tramitar la jubilación es de 10,27 días y de 10,4 días, en el caso de las pensiones de viudedad. La nómina de febrero consolida la revalorización aprobada en diciembre por el Gobierno vía real decreto-ley para este año -un 2,8%, con carácter general y entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas-, que quedó en peligro tras el fracaso parlamentario del decreto ómnibus.

Suben más las pensiones que los salarios

Durante la última década han subido más, de media, las pensiones que los salarios. Si se toma como referencia la encuesta de estructura salarial que recopila el INE, su base salarial más actualizada, la prestación media de jubilación ha ido aumentando y en 2023, último dato disponible a ejercicio completo, representa el 72,7% del salario medio. En 2010 era el 55,4%.

La brecha entre uno y otro se ha ido acortando, condicionada esta por varios factores. Por un lado, el nuevo empleo creado no sustituye siempre con iguales garantías el que se jubila y los nuevos retirados se van con mejores condiciones que las que tienen quiénes entran al mercado laboral. Por otro y a más corto plazo, la revalorización automática de las pensiones en función del IPC ha blindado el poder adquisitivo de los pensionistas ante la reciente crisis inflacionista. Algo que no ha sucedido con los salarios, que sobre todo en primera instancia vieron su poder adquisitivo caer con fuerza dada la intensa crecida de precios, pero no así de sus nóminas.