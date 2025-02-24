Calendario laboral de L'Hospitalet de Llobregat de 2025 (con todos los festivos)

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario Laboral Hospitalet 2025

Valerio Seoane

L'Hospitalet de Llobregat
El calendario laboral del año 2025 en L'Hospitalet de Llobregat tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por úlitmo, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2025, cada comunidad  autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en L'Hospitalet de Llogregat en 2025

Esta es la lista completa de festivos en l'Hospitalet de Llobregat en el 2025:

  • 1 de enero, miércoles: Año Nuevo
  • 6 de enero, lunes: Reyes Magos
  • 18 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 21 de abril, lunes: Lunes de Pascua.
  • 1 de mayo, jueves: Día del Trabajador
  • 9 de junio: segunda Pascua.
  • 24 de junio, martes: Sant Joan
  • 15 de agosto, viernes: La Asunción
  • 11 de septiembre, jueves: La Diada
  • 24 de septiembre, miércoles: La Mercè
  • 1 de noviembre, sábado: Todos los Santos
  • 6 de diciembre, sábado: La Constitución
  • 8 de diciembre, lunes: La Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, jueves: Navidad
  • 26 de diciembre, viernes: Sant Esteban.

