El Govern endurecerá las multas por los fraudes durante el Black Friday

La operación de vigilancia que llevó a cabo la Generalitat para detectar posibles fraudes durante la campaña del Black Friday dio con posibles infracciones en un 77% de las empresas inspeccionadas. Es un porcentaje todavía mayor al del año anterior, lo que significa que el problema, lejos de amainar, arrecia. "Estamos batiendo un desagradable record", resume el director de l'Agència Catalana de Consum, Isidor García Sánchez, uno de los dos organismos que ha estado siguiendo de cerca el fenómeno. De ahí que el Govern se haya puesto más serio con el tema: el Ejecutivo catalán planea endurecer el castigo que impone contra las compañías que incurren en estos fraudes.

En primer lugar, aumentará la cuantía de las multas si el comercio en cuestión es reincidente. La norma vigente tipifica este tipo de prácticas (por ejemplo, que la rebaja sea ficticia) como infraciones graves, lo que conlleva una sanción de entre 10.001 euros y 100.000 euros. Hasta ahora, el Govern se estaba inclinando por la parte baja de la horquilla, pero dispone de la libertad para castigar más contundentemente las infracciones, algo que hará de aquí en adelante. "A partir de ahora tendremos muy en cuenta el hecho que aquella empresa haya sido multada antes por la misma infracción", se explaya García Sánchez. También lo harán si no es la misma infracción exactamente, pero sí choca con otro elemento del mismo código.

En segundo lugar, se apoyarán en otro de los mecanismos que contempla la normativa: difundir públicamente el nombre de estas empresas. "Tanto Consum como Comerç pueden incorporar una sanción accesoria de publicidad a las empresas multadas por infringir de forma reiterada la normativa", contextualizan desde la consellería. "Esto permitirá hacer públicos sus nombres una vez las sanciones sean firmes, es decir, una vez se hayan resuelto todos los posibles recursos presentados en vía administrativa".

Esto significa que, probablemente, estos nombres no aparezcan en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta algunos años después de la infracción, pero este departament ve claro que, por poco que sea, algo ayudará al objetivo de rebajar el porcentaje de infracción.

"No miramos hacia otro lado"

"Lo que intentamos hacer es cumplir y hacer respetar el derecho de los consumidores", se explica el director general de l'Agència Catalana de Consum. "Es bastante problemático que, dentro del abecedario de unas Rebajas, no se esté cumpliendo una cosa que no se ha impuesto precisamente hace cuatro días", lamenta el mismo, que añade que parte de su objetivo es que "la opinión pública y, particularmente, el sector empresarial sepa que hemos podido aumentar en un 40% el número de comercios inspeccionados, que no miramos hacia otro lado", afirma García Sánchez.

En total, entre este organismo y la Direcció General de Comerç siguieron la actividad de casi 80 empresas –sobre todo en el canal 'online'– y el comportamiento de casi 3.000 productos de electrónica, ropa, complementos, perfumería y productos para el hogar, que son los sectores que tradicionalmente concentran la mayor parte de los descuentos. De este casi centenar de empresas, un 77% incurrieron en alguna falta como no informar del precio rebajado o del porcentaje de descuento o anunciar como rebaja algo que no correspondía al precio más bajo que había tenido ese producto en el último mes. Estas inspecciones están en fase de diligencia previa, lo que significa que las empresas pueden hacer sus alegaciones y, de no prosperar, es cuando se abre el expediente sancionador.