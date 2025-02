El empresario millonario José Elías revela cuánto dinero hay que tener para dejar de trabajar

Dejar de trabajar es el deseo de muchas personas. Vivir ocho horas de estrés constante encerrados en nuestros empleos, muchas veces con sueldos precarios, nos hace soñar con hacernos millonarios para poder renunciar a la vida laboral.

Sin embargo, este deseo es asequible para muy pocos. El Banco de España muestra que las personas entre 30 y 45 años apenas acumulan una riqueza financiera de 30.000 euros. Es más, el salario mínimo interprofesional es de 1.184 euros al mes, lo que imposibilita algo tan básico como encontrar un hogar asequible.

En España, la riqueza de los más jóvenes se ha reducido hasta el punto de que no tienen capacidad económica ni para endeudarse, por lo que renunciar al trabajo es complicado.

Datos desalentadores

Comprar o alquilar una vivienda es tarea difícil para las personas que buscan emanciparse. Según datos del Banco de España, el 66% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años residían en el hogar familiar en 2022, 13 puntos más que en 2008.

¿Cuándo dejar de trabajar?

El empresario de Badalona José Elías, dueño de los Supermercados La Sirena y de la energética Audax, ha contado en su pódcast ‘Un café con José’ cuál sería la cifra ideal para dejar de trabajar sin preocupaciones económicas.

Elías, que actualmente está muy activo en su canal de YouTube, ha publicado un nuevo capítulo donde habla con un conductor de ambulancias. Este le explica que recibirá 25.000 euros después de vender un piso y que necesita saber cómo invertirlos. Finalmente, el trabajador le confiesa que su intención es hacer un buen uso de ese dinero para dejar de trabajar.

El empresario ha respondido de forma contundente diciéndole que con 20.000 es imposible dejar de trabajar. Además, admite que para poder hacerlo, debería tener ahorrados 200.000 euros. “Mientras no tengas 200.000, o no tengas la capacidad de tenerlos, no puedes ni siquiera pensar en dejar el trabajo", asegura el empresario en su canal de YouTube.

Mantener la esperanza

No obstante, Elías no ha querido desanimar al hombre y le ha alentado a invertir parte del dinero conseguido: "Con esos 20.000 euros, deberías tener en una cuenta remunerada, como mínimo, 5.000 euros; porque, si tienes cualquier traspié, que los tengas disponibles. Con el resto deberías intentar hacer cositas de 2.000”, ha afirmado.

El empresario ha dejado claro que para que este negocio funcione, el invitado deberá optar por algún sistema como el Trade Republic (banco en línea donde se pueden negociar acciones) o el ETF (fondo de inversión que negocia en mercados de valores secundarios). Además, ha recalcado que con esta inversión, y muchos años por delante, puede obtener algún ingreso pasivo.

De este modo, ha dejado entrever que la fantasía de dejar de trabajar, con la que muchos sueñan, sólo es asequible para unos pocos afortunados.