Calendario laboral de Catalunya de 2025 (con todos los festivos)

El calendario laboral del año 2025 en Catalunya tiene 15 festivos. A las 13 fechas previstas por el Consell de Relacions Laborals (CRL), los ayuntamientos añaden dos fiestas locales, de carácter retribuido y no recuperable.

Festivos en Catalunya este 2025

Estos son los 13 festivos del calendario laboral de 2025 para toda Catalunya aprobados por el Departament d'Empresa i Treball:

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

Año Nuevo 6 de enero (lunes) : Reyes Magos

: Reyes Magos 18 de abril (viernes) : Viernes Santo.

: Viernes Santo. 21 de abril (lunes) : Lunes de Pascua.

: Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves): Día Internacional de los Trabajadores.

Día Internacional de los Trabajadores. 24 de junio (martes) : Sant Joan.

: Sant Joan. 15 de agosto (viernes) : La Asunción.

: La Asunción. 11 de septiembre (jueves) : Diada Nacional de Catalunya.

: Diada Nacional de Catalunya. 1 de noviembre (sábado) : Todos los Santos.

: Todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) : Día de la Constitución.

: Día de la Constitución. 8 de diciembre (lunes) : Día de la Inmaculada Concepción.

: Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) : Navidad.

: Navidad. 26 de diciembre (viernes): Sant Esteve.

En 2025, Catalunya agrega un día extra, a elegir entre el 6 de enero, el 1 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Hay un festivo que cae en domingo: Fiesta Nacional de España (12 de octubre).