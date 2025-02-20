Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas en el trabajo

Calendario laboral de Catalunya de 2025 (con todos los festivos)

Calendario laboral de España de 2025

Calendario laboral de Barcelona en 2025

Buscador de festivos en Catalunya 2025, por localidades

Calendario Laboral de Catalunya para 2025

Calendario Laboral de Catalunya para 2025

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El calendario laboral del año 2025 en Catalunya tiene 15 festivos. A las 13 fechas previstas por el Consell de Relacions Laborals (CRL), los ayuntamientos añaden dos fiestas locales, de carácter retribuido y no recuperable. 

Festivos en Catalunya este 2025

Estos son los 13 festivos del calendario laboral de 2025 para toda Catalunya aprobados por el Departament d'Empresa i Treball:

  • 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
  • 6 de enero (lunes): Reyes Magos
  • 18 de abril (viernes): Viernes Santo.
  • 21 de abril (lunes): Lunes de Pascua.
  • 1 de mayo (jueves): Día Internacional de los Trabajadores. 
  • 24 de junio (martes): Sant Joan.
  • 15 de agosto (viernes): La Asunción.
  • 11 de septiembre (jueves): Diada Nacional de Catalunya.
  • 1 de noviembre (sábado): Todos los Santos.
  • 6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución.
  • 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad.
  • 26 de diciembre (viernes): Sant Esteve.

En 2025, Catalunya agrega un día extra, a elegir entre el 6 de enero, el 1 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Noticias relacionadas y más

Hay un festivo que cae en domingo:  Fiesta Nacional de España (12 de octubre).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
  2. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  3. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  4. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
  5. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  6. Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
  7. Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido
  8. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control

Sabadell prevé una subida del 2,5% en los impuestos municipales a partir de 2026

Sabadell prevé una subida del 2,5% en los impuestos municipales a partir de 2026

Iván Rojo, primer expulsado de 'OT 2025', tras la polémica: "Si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo"

Iván Rojo, primer expulsado de 'OT 2025', tras la polémica: "Si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo"

La confusión de Iván Rojo, primer expulsado de 'Operación Triunfo 2025', sobre el catalán: "No es una lengua oficial"

La confusión de Iván Rojo, primer expulsado de 'Operación Triunfo 2025', sobre el catalán: "No es una lengua oficial"

Pedro Sánchez visita el DFactory con motivo de la Barcelona New Economy Week

Pedro Sánchez visita el DFactory con motivo de la Barcelona New Economy Week

DIRECTO GAZA | Hamás informará este miércoles de si acepta o no el plan de paz de Trump

DIRECTO GAZA | Hamás informará este miércoles de si acepta o no el plan de paz de Trump

L'Hospitalet y Badalona estrenan una nueva organización judicial para atajar la saturación

L'Hospitalet y Badalona estrenan una nueva organización judicial para atajar la saturación

Creados por primera vez óvulos fecundables a partir de células de la piel: "Podría ser una nueva herramienta frente a la infertilidad"

Creados por primera vez óvulos fecundables a partir de células de la piel: "Podría ser una nueva herramienta frente a la infertilidad"

Los Comuns piden al Barça que se niegue a jugar con equipos de Israel hasta el fin del "genocidio"

Los Comuns piden al Barça que se niegue a jugar con equipos de Israel hasta el fin del "genocidio"