Calendario laboral de Catalunya de 2025 (con todos los festivos)

El calendario laboral del año 2025 en Catalunya tiene 15 festivos. A las 13 fechas previstas por el Consell de Relacions Laborals (CRL), los ayuntamientos añaden dos fiestas locales, de carácter retribuido y no recuperable.
Festivos en Catalunya este 2025
Estos son los 13 festivos del calendario laboral de 2025 para toda Catalunya aprobados por el Departament d'Empresa i Treball:
- 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
- 6 de enero (lunes): Reyes Magos
- 18 de abril (viernes): Viernes Santo.
- 21 de abril (lunes): Lunes de Pascua.
- 1 de mayo (jueves): Día Internacional de los Trabajadores.
- 24 de junio (martes): Sant Joan.
- 15 de agosto (viernes): La Asunción.
- 11 de septiembre (jueves): Diada Nacional de Catalunya.
- 1 de noviembre (sábado): Todos los Santos.
- 6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución.
- 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (jueves): Navidad.
- 26 de diciembre (viernes): Sant Esteve.
En 2025, Catalunya agrega un día extra, a elegir entre el 6 de enero, el 1 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.
Hay un festivo que cae en domingo: Fiesta Nacional de España (12 de octubre).
