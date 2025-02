Los directores de sostenibilidad ganan peso en las empresas: su activismo ya resulta clave para asegurar un futuro con rentabilidad

Además de un impacto positivo en el entorno, las compañías que actúan con valores responsables demuestran tener más resiliencia y un ebitda superior a largo plazo. Así se ha afirmado este martes, en el encuentro que ha reunido en Barcelona a cerca de un centenar de directores de Sostenibilidad de empresas españolas en la primera jornada dedicada a esta figura, organizada por la escuela de negocios EADA.

El 84% de las empresas ya considera que la sostenibilidad ofrece ventajas competitivas, respecto al 70% de 2022, según la encuesta anual del Pacto Mundial. Una de ellas, como se ha puesto de manifiesto, es que encuentran mejores condiciones de financiación si están bien valoradas en índices como el Sustainalytics, que califica la sostenibilidad de las empresas que cotizan en bolsa. Asimismo, cada vez más inversores buscan empresas con altos estándares en sostenibilidad y gobernanza (ESG), lo que supone una estrategia para acceder a nuevas fuentes de financiación. Empujar desde dentro de las organizaciones a avanzar en su transición hacia una economía sostenible es la función de los también conocidos como Chief Sustainability Officers (CSO), una figura que va ganando cada vez más presencia en los comités de dirección, por su rol operativo y estratégico.

La directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, Cristina Sánchez. / Jordi Otix

Liderar la transformación

El 57% de las empresas cuentan con un perfil que trabaja en el ámbito de la sostenibilidad, un porcentaje que se eleva al 85% entre las grandes empresas. No obstante, también en estas últimas queda trabajo por hacer. “No se entiende una estrategia de sostenibilidad madura si no hay complicidad en todas las áreas de negocio. En muchas empresas ya hay una colaboración, pero en otras es un reto fundamental”, ha indicado la directora del Pacto Mundial de la ONU en España, Cristina Sánchez. “Vemos cada vez más sensibilización entre los CEO, pero no todos se sienten cómodos siendo activistas de puertas afuera”, algo muy necesario en el actual contexto internacional tras la elección de Donald Trump y el abandono de EEUU del Acuerdo de París, ha destacado la directora del Pacto Mundial.

El vicepresidente de Puig, Manuel Puig, sorprendió cuando él mismo decidió ponerse al frente, en 2021, de la Comisión ESG del Consejo de Administración. “Lo importante es que la sostenibilidad empape a toda la organización”, ha explicado. Algo más fácil de transmitir si se lidera desde la cúpula. A resultas de ello, cada marca de Puig tiene un propósito, que debe cuantificarse y medirse. “Si no mejora de alguna forma el mundo, es mejor que desaparezca”, ha afirmado con aplomo. Bajo esta premisa, “las empresas a medio y largo plazo logran mejores resultados”, ha asegurado Puig, por lo cual, “es mejor no dejarse influenciar por analistas que valoran solo el corto plazo”.

La esceula de negocios EADA, que inició en 2017 el Máster en Sostenibilidad, organiza en Barcelona el primer encuentro dedicado a la figura del Chief Sustainability Officer (CSO). / Jordi Otix

Combatir la desconfianza

En un entorno internacional en el que podría haber una marcha atrás en la apuesta empresarial, el papel del CSO se contempla fundamental. Además de integrar la sostenibilidad en la estrategia, su reto es combatir la desconfianza. “Es vital la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, ha explicado la directora general y directora de Personas y Sostenibilidad de Banco Sabadell, Sonia Quibus. Ya en el proceso de captar talento en la organización hay que asegurarse de que las personas que se incorporan están alineadas con los mismos valores.

“No se trata de negocio o sostenibilidad. Debemos integrar ambas cosas”, ha resaltado Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever. El grupo multinacional ha apostado por incluir el plástico reciclado certificado en sus envases, pese a resultar más caro. “Las promesas, si no se cumplen, a medio y largo plazo van a penalizar”, ha afirmado. La dificultad es integrar en la estrategia a toda la cadena de valor. “En las fábricas del grupo es más fácil, pero es complejo cuando hay que implicar a todos”, aunque a veces, ha apuntado, se trata de repensar cómo se está actuando para llevar a cabo acciones simplemente más lógicas, como por ejemplo una optimización en las rutas de transporte.

Cambio cultural

Lidiar con conflictos de intereses es su día a día. “Somos considerados activistas en nuestras empresas, y desde el punto de vista de las ONG se nos ve cómo que hay que hacer más”, ha afirmado la directora de Sostenibilidad de PepsiCo, Marta Puyuelo. “Las tecnologías aún no están maduras, ni tampoco las infraestructuras, lo que comporta una dificultad para decidir cómo inviertes en descarbonizar una planta. ¿Electrificando, con biogás o con hidrógeno verde?”, ha ejemplificado, para añadir que “no se puede esperar y hay que empezar, por lo que es necesario una buena dosis de humildad y rodearse de los mejores”. Su equipo forma parte del Comité de Dirección: “somos los que vamos influyendo, poniendo las luces largas”.

También a base de esfuerzo, la directora global de Sostenibilidad de Telefónica, Elena Valderrábano, ha logrado que su departamento ascienda al rango de dirección. Constata con ello que en los últimos años ha habido un gran cambio en la cultura empresarial. Aún así, para hacer posible la descarbonización de la economía “el gran reto en Europa es financiar la digitalización y lo verde”, ha incidido. En este sentido, para la figura del CSO es importante estar a la última tanto en regulación y normativas como en nuevas tecnologías, para poder integrarlas.

Rendir cuentas

No obstante, numerosos responsables de sostenibilidad se han mostrado contrarios a la Directiva europea de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSDR), que obliga a las empresas cotizadas a invertir más tiempo en rendir cuentas que realizando acciones efectivas para la descarbonización. “La regulación ha dado alas a los no creyentes. Se tiene que escuchar más la voz del CSO a la hora de regular. Sabemos cuáles son los estándares lógicos y cuáles no”, ha indicado Valderrábano.

Durante la jornada, Sílvia Agulló, directora de Sostenibilidad de DKV, ha recibido el premio CSO Award de manos del CEO de Ferrer y presidente del jurado, Mario Rovirosa, por su trayectoria como impulsora de la sostenibilidad en las organizaciones.