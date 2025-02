Rescatar productos con errores en la etiqueta o diseños antiguos, nueva fórmula contra el desperdicio alimentario

La plataforma Too Good To Go ha rescatado, desde el pasado noviembre, unas 116 toneladas de alimentos que iban a desperdiciarse simplemente porque tenían un error en la etiqueta, porque su envase era de un diseño ya retirado de la venta o porque eran un excedente de producción. "Son alimentos, todos ellos, perfectamente consumibles pero que los fabricantes ya no llegaban a enviarlos a las tiendas o cadenas de distribución", explica Carlos García, director de Comunicación de la empresa que lucha contra el despilfarro alimentario y que tan popular se ha hecho en España, especialmente entre el público más joven.

La compañía ha llegado a acuerdos con grandes marcas como Bimbo, Cuétara o Kraft Heinz, entre otras, para que, en lugar de tirar esos alimentos a la basura, los rescaten para que sean reaprovechados. "Y seguimos en contacto con otras empresas para que se adhieran también", señala García. Además de los problemas con el etiquetado y el embalaje, también son candidatos a esta fórmula, "productos de baja demanda o con fecha de consumo próxima", agrega.

"Las hemos denominado cajas despensa y, a diferencia de lo que venía pasando hasta ahora, en este caso, el consumidor sí sabe qué alimentos van dentro y no tiene que desplazarse, porque se entregan a domicilio", detalla el directivo de To Good To Go. El abanico de opciones cubre desde las galletas y los snacks hasta las bebidas vegetales, las conservas, la comida infantil, las especias, los cafés y los tés. "Todo ello se pone a disposición de los clientes a precios reducidos de entre el 30% y el 70% y el pedido llega a casa antes de cinco días", indica Se pueden pedir cajas de una única marca (solo productos Bimbo, por ejemplo) o temáticas (solo de comida infantil o solo de bebidas, por ejemplo). Para solicitarlas, hay que acceder a través de la 'app' habitual y seleccionar la pestaña 'a domicilio'.

Too Good To Go tiene suscritos acuerdos con restaurantes, supermercados, panaderías y otros establecimientos de alimentación de toda España. La fórmula con estas empresas es la del paquete sorpresa, en el que los colaboradores colocan los excedentes de productos que hayan tenido ese día y los distribuyen a un precio reducido. Los consumidores tienen que ir a buscar la bolsa al local y no descubren el contenido hasta que lo recogen. Hasta hoy, con este método, se han repartido ya 25 millones de paquetes en España.