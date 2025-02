Repartidores de Seur amenazan con ir a la 'huelga' en Barcelona: "Conduzco 12 horas y hay meses que no llego al salario mínimo"

Sergi se levanta cada día a las cinco de la mañana para evitarse el atasco que hay muchas mañanas en los accesos a la Zona Franca de Barcelona y llegar a las seis y media a la delegación de la empresa de reparto Seur. Allí se presenta, con su propia furgoneta, cuyo coste de mantenimiento paga él, cuya gasolina paga él, pues es autónomo, pero que obligatoriamente va rotulada con el logo de Seur.

Vestido con el mono que les obliga a llevar Seur, Sergi carga el maletero de su vehículo con los paquetes que les da la empresa. “A 1,75 euros el paquete, pese un kilo o pese 30”, precisa. Una vez tiene todo el petate armado, arranca y comienza su ruta de reparto. Cada tres minutos tiene la obligación de entregar un paquete, si no lo hace, la aplicación -Predict- que le habilita Seur le da un aviso. Si acumula muchos, la empresa puede penalizarle con menos paquetes o con una suspensión al día siguiente. “No suele pasar”, matiza.

Kilómetros para un lado, kilómetros para otro, Sergi se levanta a las cinco de la mañana y no vuelve de nuevo a su casa hasta las cinco de la tarde. “La furgoneta que tengo ahora me la compré hace ocho años y ya llevo 200.000 kilómetros”, explica. Haciendo números, a Sergi le salen unos 90 kilómetros diarios.

Nos pagan 1,75 euros por paquete, pese un kilo o 30 Sergi — Repartidor de Seur

De lunes a viernes, le quedan unos ingresos netos, después de pagarse la cuota de autónomos, la gasolina, el IVA y demás costes, unos 1.600 euros al mes. “Eso si tienes un mes limpio, si tienes que hacerle cualquier reparación a la furgoneta, que no es raro dado el trote que llevan, o te pones malo unos días, puedes acabar echando 12 horas al día por menos del salario mínimo”, afirma. “Hay compañeros que no llegan y van también a repartir los sábados”, añade.

'Boom' del comercio electrónico

Esteve entró a Seur hace 11 años. Hasta que estalló la burbuja inmobiliaria estuvo trabajando en la construcción y cuando la empresa para la que trabajaba cerró se reconvirtió en mensajero. Él entra al almacén a las siete y llega a casa a las seis de la tarde. Narra un día a día calcado al de Sergi pese a que opera en otra delegación de Seur.

“Cuando entré ganaba más dinero que ahora. Pagaban más por paquete y la gasolina no estaba tan cara como ahora. Nos han ido apretando y apretando, especialmente desde que ha habido el boom del comercio electrónico y de las empresas de reparto de última milla”, explica.

En Navidad, que hay mucho bulto que pesa, llego a casa con la espalda destrozada Esteve — Repartidor de Seur

“Ahora la gente compra de todo por internet y hay días que llevamos bultos tan grandes que parecemos el de la mudanza”, cuenta. El número de envíos en todo el sector se ha disparado. Según datos de la CNMV, en 2019 se gestionaron un total de 538,8 millones de envíos correspondieron al segmento de mensajería y paquetería (CEP); en 2023 fueron 1.014,3 millones, el doble.

“Hay vecinos que se quejan porque no les subes el paquete a casa, cuando a nosotros no nos los pagan. Cobramos 1,75 euros por bulto. Al final se lo subes por no quedar mal y no perder tiempo. En Navidad, que hay mucho bulto que pesa, llego a casa con la espalda destrozada”, cuenta.

A raíz del 'boom' del comercio electrónico, las empresas de reparto han ido multiplicando sus estrategias comerciales. Si durante la pandemia todo el mundo estaba en casa y podían recoger ellos el paquete, hoy muchos han mantenido el hábito, pero están ausentes cuando llega el repartidor. Por ello muchos bloques han habilitado buzones de entrega, lo que ha supuesto una ruina para los repartidores.

“Si entregas 20 paquetes en un mismo ‘pick-up’ te pagan como si solo fuera uno. De ganarte 35 euros pasas a ingresar 1,75 euros”, cuenta Martín, con 17 años repartiendo para Seur. Una nueva política de tarifas que a final de mes les acaba suponiendo mermas de 300 o 400 euros.

Si entregas 20 paquetes en un mismo ‘pick-up’ te pagan como si solo fuera uno Martín — Repartidor de Seur

Sergi, Esteve y Martín son tres de las decenas de repartidores de Seur que están en pie de guerra contra la empresa de mensajería y que a partir de este lunes van a un paro indefinido y movilizaciones frente a los centros logísticos de la empresa en la provincia de Barcelona.

Los tres aparecen en este reportaje bajo un nombre anónimo, por temor a represalias por parte de la empresa. A través de UGT-CTAC ellos y un grupo de repartidores de la provincia de Barcelona están intentando negociar un acuerdo de interés profesional –una especie de convenio para autónomos económicamente dependientes de un solo pagador- para revisar sus tarifas y estabilizar sus condiciones.

Seur se ha negado, por el momento, a sentarse a hablar con ellos. EL PERIÓDICO ha dirigido sus preguntas a la empresa, sin recibir respuesta. El pasado lunes el Departament de Treball convocó a ambas partes a una mediación para tratar de desencallar el conflicto. Según explican fuentes del Departament, Seur no respondió a la comunicación telemática, no se personó al encuentro y están intentando reagendar otra mediación. “La empresa quiere negociar individualmente para dividir a los repartidores, es pan para hoy y hambre para mañana. Las movilizaciones de la semana que viene continúan en marcha”, explica el presidente de UGT-CTAC, Dani García.

