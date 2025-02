¿Cuándo hay que avisar al inquilino de que se vende un piso?

Cuando el propietario de un piso que se encuentra alquilado decide venderlo debe tener en cuenta los derechos que protegen a su inquilino y las obligaciones que la ley estipula para con él. Aunque lo más sencillo sería esperar a la conclusión del contrato de arrendamiento para no renovarlo y proceder a la venta del inmueble, si no se puede o no se desea aguardar ese cumplimiento el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) indica que lo primero que la propiedad deberá hacer es comunicar por escrito al arrendatario sus intenciones, dado que este tiene derecho de tanteo, prioridad a la hora de comprar el piso en el que vive.

En la notificación que el propietario envíe al inquilino deberá informársele de condiciones de la futura venta como el precio y la situación registral del inmueble. La respuesta del arrendatario deberá llegar en un plazo de 30 días naturales como máximo. De no producirse se sobreentendería que desiste de su derecho, dando pie a que la propiedad pueda pasar a una siguiente fase.

En esa siguiente fase el propietario podrá cerrar la compraventa con quien lo desee, si bien no podrá rescindir el contrato de alquiler con su inquilino si estuviera en vigor. Así, la vivienda deberá venderse alquilada, algo que tendrá que conocer y aceptar el comprador.