Más de 600 #científicas luchan contra los estereotipos

La séptima edición de #científicas fue un acto reivindicativo de referencia para la comunidad de mujeres investigadoras catalanas y para las escuelas, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el pasado martes. Esta edición ha batido récords de participación y se ha consolidado como la acción comunicativa líder en la lucha contra el sesgo de género y el techo de cristal de la ciencia en Catalunya.

Así, #científicas permitió que 611 investigadoras de entidades públicas y privadas impartieran a lo largo de la jornada, de manera simultánea, charlas en 501 escuelas de 41 comarcas catalanas, ante 37.575 alumnos de entre 11 y 13 años (sexto de primaria y primero de ESO). El objetivo fue fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre niñas y niños y combatir los estereotipos de género en la escuela. La iniciativa está organizada por la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entidad vinculada a la Generalitat de Catalunya, y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

#científicas nació con la voluntad de visibilizar el papel estratégico de las mujeres en la investigación pública y privada en Catalunya e impulsar las vocaciones STEM desde las escuelas con una mirada inclusiva de género. Este enfoque es clave, puesto que el sesgo de género en la ciencia se inicia bien temprano: las niñas empiezan a considerarse a sí mismas menos brillantes que los niños a partir de los 6 años, según un artículo publicado en la revista Science.

Acto simultáneo

La fórmula comunicativa de #científicas es ágil y próxima, combinando simultaneidad y sencillez. A las 11.00 horas (hora simbólica que coincidía con el 11 de febrero), todas las escuelas visionaron un video breve y motivador de presentación general protagonizado por Paula Alós, conductora del concurso y programa de cocina de la SX3, 'Manduka Family'. A continuación, cada científica impartió una conferencia presencial o virtual en la escuela asignada, en la que compartió su experiencia vital y su trabajo de investigación. Toda la acción se desarrolló en riguroso directo y de manera simultánea en todas las escuelas participantes.

Cartel de la jornada / Generalitat de Catalunya

La iniciativa incluyó también un acto central, que cada edición recorre diferentes lugares de Catalunya. Este año, este acto se celebró el martes en la Universidad de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) y contó con varias charlas con asistencia de alumnas, retransmitidas en streaming. Entre otros ponentes, destacó la participación de Olfat Khannous Lleiffe, biotecnóloga y bioinformática, investigadora del Barcelona Supercomputing Center/IRB Barcelona y profesora de la UVic-UCC.

Integrada por investigadoras, ingenieras, emprendedoras y directivas, la comunidad de #científicas ha crecido desde las 101 científicas y 103 escuelas de su primera edición (2019) hasta las 611 investigadoras y 501 escuelas de este año. En la edición actual, el 72% de las #científicas provienen de 95 organismos públicos de investigación (universidades y centros de investigación tanto del CERCA como del CSIC). Destacan instituciones como la Universitat de Barcelona, con 30 investigadoras; el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), con 24 investigadoras; y el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), con 18 investigadoras. El 23% de las investigadoras forman parte de empresas como HP, Boehringer Ingelheim, Provital Group, Lubrizol, Alcon, BASF, B. Braun, Aigües de Barcelona, Werfen, Eurecat y Henkel. También se cuenta con la colaboración del Grupo Menarini.

Referente divulgativo

El 5 de febrero se celebró un encuentro formativo de #científicas en el Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona, con la asistencia de Esther Niubó, consellera de Educació i Formació Professional, y de Núria Montserrat, consellera de consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. En referencia a #científicas Montserrat puso de relieve que “se trata de un referente divulgativo de amplio alcance social que se suma a las acciones de apoyo de la Estratègia d’Igualtat de Gènere a la Ciència del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya”.

Según la informe 'Mujeres y Ciencia', presentado en el 2023 por el Departament d’Investigació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, la presencia de la mujer en el mundo de la investigación catalana, a pesar de progresar, todavía es minoritaria, especialmente en los estadios más altos de la carrera académica. El estudio muestra que, en el curso 2020-2021, la mayoría de las personas tituladas en grados universitarios eran mujeres (57,7% de mujeres frente al 42,3% de hombres). Esta tendencia continúa en los másteres (56,8% de mujeres y 43,2% de hombres). Sin embargo, la presencia femenina disminuye a partir del doctorado (41,3% de mujeres doctoras frente al 48,7% de hombres doctores), y esta brecha se mantiene a lo largo de la carrera científica.

En el 2021, el 43,6% del personal investigador postdoctoral eran mujeres, mientras que el 56,4% eran hombres. Las catedráticas de universidad representaban solo el 27,5%, frente al 72,5% de catedráticos. En cuanto al Personal Docente e investigador (PDI), aquel año las mujeres constituían el 37,57% del PDI permanente y el 43,70% del profesorado agregado. El índice de techo de cristal en las universidades catalanas, que mide la proporción entre el total de mujeres profesoras universitarias y las que llegan a catedráticas, se ha reducido en los últimos 10 años hasta un 22%, pero todavía se constata la dificultad que tienen las profesoras para convertirse en catedráticas en Catalunya.

Los actos se pueden visionar en el canal de YouTube del FCRI