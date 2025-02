Cañete (Pimec): "Solo aceptaremos reducir la jornada si las pymes tienen más tiempo para aplicarla, flexibilidad sectorial y ayudas"

Antoni Cañete Martos (L’Hospitalet, 1963) empieza su segundo mandato al frente de Pimec. En su primera entrevista tras ser reelegido presidente de la patronal de las pymes al no presentarse ninguna otra candidatura alternativa explica su voluntad de ejercer de "notario" de los compromisos del nuevo Govern de Salvador Illa, sus condiciones para apoyar la ley de reducción de jornada que pretende Yolanda Díaz y cómo pretende consolidar la posición de Pimec como agente social más representativo.

¿Cuáles son sus prioridades para este nuevo mandato?

Venimos de un mandato excepcional y para este queremos continuar trabajando sobre tres ejes. Por un lado, el ‘activismo empresarial’, queremos explicarle a todas los empresarios que han de estar asociados allí donde se les representa y defiende. Hay muchos que todavía no lo tienen claro.

Por otro lado, debemos seguir trabajando en lo que Pimec lleva 50 años y consolidar nuestra posición en el puente de mando. Hemos conseguido poder entrar en el Consejo Económico y Social (CES), ostentamos la vicepresidencia de la patronal europea de las pymes y tenemos la máxima representación posible en Catalunya. Y, como tercer punto, hemos de aspirar a que las pymes lideren todos esos espacios.

¿Para su entrada en el CES ya tienen fecha?

No exacta, se debe producir entre este mes de febrero y el de marzo.

Si Pimec no entra en el CES el Gobierno estaría prevaricando

¿Su afiliación a Conpymes puede ser un problema para ello?

No, si Conpymes no puede estar, lo que tu no puedes es impedir que yo no ejerza mi capacidad de representación. Como Pimec no está en una organización más representativa de ámbito estatal, vetarle el entrar en el CES significaría hacer trampas y romper el estado de las autonomías. Si no entramos en el CES se estaría prevaricando.

Esa pretensión de ampliar la presencia de Pimec en los órganos de representación empresarial ha chocado con la histórica patronal, Foment del Treball. ¿Cómo son sus actuales relaciones?

Muy correcta institucionalmente, aunque nos gustaría más unidad de acción.

Pero en la negociación de varios convenios colectivos las diferencias entre ambos lastran las renovaciones, como está ocurriendo en el sector de oficinas y despachos y como pasó en el metal de Barcelona

En nuestro país todavía tenemos un problema de representación empresarial y a nivel de negociación colectiva hay una serie de anomalías que debemos solucionar. En la última reforma laboral, por ejemplo, todo el mundo ganó derechos salvo las pymes, porque no estaban representadas realmente en los órganos donde se negoció.

En la última reforma laboral todo el mundo salió ganando salvo las pymes

En el convenio del metal, por ejemplo, se juntaron unas pocas grandes empresas e impusieron unas subidas salariales inasumibles para las pequeñas empresas. Y en el de oficinas y despachos, gracias a que estaba Pimec, se ofreció una subida salarial adaptada a las pymes.

¿Quiere decir que Foment les está vetando la entrada a negociar ciertos convenios?

Necesitamos un cambio legislativo. La vida no es una fotografía, es una película, y la representación empresarial de hoy no es la de hace 50 años.

Esta semana el Gobierno ha aprobado una subida del salario mínimo de 50 euros. ¿Es asumible para las pymes?

Siempre digo que el SMI hay que subirlo todo lo posible, pero vigilando que no destruya empleo ni actividad económica. Estoy decepcionado con que la CEOE no haya podido alcanzar un acuerdo en este sentido. También me apena que los expertos del Gobierno no hayan definido la subida teniendo en cuenta la evolución de la productividad. Se ha planteado como una subasta y si lo haces así siempre corres el riesgo de quedarte corto o pasarte de frenada.

El método no les gusta, ¿y el resultado? ¿Destruirá empleo y actividad económica?

En algunos sectores hay una preocupación evidente. Las cosas no hay que mirarlas aisladas. Por ejemplo, al sector primario le añades otra subida del SMI a los efectos del Mercosur, a la saturación burocrática que viven y al aumento de costes que han sufrido y les tensionas más aún los márgenes.

Muchas licitaciones públicas están quedando desiertas tras las últimas subidas del SMI

De momento grandes impactos sobre el empleo no ha tenido…

Vas sumando. El Gobierno sube el salario mínimo y eso es ley, se debe cumplir. Pero lo que no hace el Gobierno es aumentarle el precio a las empresas que tienen una licitación pública. Hay sectores de mano de obra muy intensiva en los que subir el salario mínimo y no indexar los contratos provoca que sean inviable y ya nos está pasando que muchas licitaciones están quedando desiertas o hay empresas que deben cerrar por este tipo de decisiones.

Dentro del plan económico de Salvador Illa hay un punto en el que pretende estudiar un salario mínimo de referencia para Catalunya. ¿Está a favor o en contra?

Sería un error. En Catalunya somos diferentes y tenemos 17 impuestos más que el resto de comunidades autónomos; en Catalunya somos diferentes y nuestra normativa es tres veces más exigente que la de otros territorios no, en Catalunya somos diferentes y pagamos la energía un 30% más cara que en el País Vasco… Si hablamos de mercado único, las reglas deben ser iguales para todos y tener un salario mínimo más alto nos haría perder competitividad.

¿Qué valoración hace, en su conjunto, del plan de inversiones de 18.500 millones de euros?

Declaraciones y propuestas siempre son bienvenidas, hay muchas cosas que se ponen encima de la mesa que son necesarias y van en la buena dirección. El problema es el presupuesto para poder ejecutarlas y el calendario. La sociedad debemos hacer de notarios y que los compromisos se lleven a cabo. Allí el president Illa nos tiene a su lado.

Del plan de Illa echamos en falta una mayor prioridad de la formación profesional

¿Qué echa en falta?

Una mayor prioridad de la formación profesional y la orientación, que para nosotros debería ser absoluta. Y medidas más concretas para que la administración sea más eficaz y eficiente. Sí que se menciona y hay una comisión de expertos, pero queremos concreciones para analizarlas. No podemos tardar 166 días de media en recibir una respuesta a un trámite y no podemos dedicar 41 horas al mes a papeleo. También echo en falta más concreción en políticas activas de ocupación.

¿Pierde credibilidad presentar ese paquete de medidas sin haber aprobado unos presupuestos?

El Govern tiene la obligación de decir cuál es su propuesta para modernizar el país. Como propuesta está bien, pero dejará de tener sentido si no tiene capacidad de ejecutarla. Y, como siempre, hacemos un llamamiento al Govern y, sobre todo, a los partidos para que se pongan de acuerdo y pacten unos presupuestos.

Pimec publicó un comunicado de rechazo total al anteproyecto de ley de reducción de jornada. ¿Ve margen para apoyar la norma si hay cambios en el Congreso?

Como con el salario mínimo, nos decepciona que la CEOE no haya podido llegar a un acuerdo en este tema. Y ha quedado un ‘café para todos’ que no tiene en cuenta aspectos fundamentales como son el territorio, el sector y la dimensión de la empresa. En el fondo todos estamos de acuerdo en que queremos trabajar menos y cobrar más, pero si no se aborda la reducción con una mirada de 360 grados puede tener consecuencias muy negativas.

Solo apoyaríamos la reducción de jornada si las pymes tienen más tiempo para aplicarla, flexibilidad según los sectores y ayudas

Nosotros le hicimos propuestas a la vicepresidenta [Yolanda Díaz] y finalmente no las ha incluido en su anteproyecto de ley. Por eso decimos que ese texto nos parece inviable. Dicho esto, si se aborda con mirada de 360 grados hay margen para encontrar una viabilidad para la medida. Parece que entramos en un debate como el que vivimos hace años con el de “OTAN, de entrada no”. Pido máxima responsabilidad y seriedad a todos los partidos políticos.

¿Qué cambios le reclama? ¿Una entrada en vigor más progresiva para las pymes?

Esta es una condición ‘sine qua non’. También que haya una flexibilidad de aplicación pactada a través de los convenios colectivos. Que tenga en cuenta la dimensión de las empresas y que a aquellas que reducir la jornada les suponga una pérdida de viabilidad, que se les compense.

¿Mediante subvenciones?

La administración debe ser corresponsable, no puede tomar una decisión que la pagan las empresas de su bolsillo y desentenderse. Y creo que perderemos una oportunidad de oro si no hablamos de como mejorar la competitividad, la productividad o reducir el absentismo.

¿Han trasladado ya a Junts estas propuestas?

A Junts y a todos los partidos. Y todos nos dicen que tienen mucho interés en lo que les decimos, también son políticos, difícilmente te dirán que no.

