El sindicato agrario JARC, segundo de Catalunya, sopesa la dimisión de Ordeig por pactar con Revolta Pagesa

La asociación Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha acusado este martes al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, de "vender humo" y ha asegurado que planteará pedir la dimisión del conseller e iniciar nuevas protestas si la Generalitat no concreta "medidas claras" de apoyo a los agricultores. La organización, la segunda en representatividad en Catalunya por detrás de Unió de Pagesos en las últimas elecciones a cámaras agrarias, se ha mostrado decepcionada con los acuerdos suscritos el pasado domingo entre Ordeig y el Gremi de la Pagesia Catalana, la antigua Revolta Pagesa. El sindicato asegura que ese pacto supone "una falta de respeto y sensibilidad hacia las instituciones elegidas en las elecciones al campo", a las que no concurrió Revolta Pagesa, porque aún no se había creado.

El acuerdo entre Ordeig y el Gremi de la Pagesia permitió la desconvocatoria de las movilizaciones previstas para este lunes. Pese a ello, JARC, que no secundaba la protesta, considera que las medidas comprometidas son "insuficientes, poco concretas y olvidan a los agricultores profesionales y a los jóvenes".

La entidad ha convocado un Consell Nacional (su órgano de decisión) con carácter de urgencia para valorar la petición de dimisión del conseller y decidir si convoca actuaciones de protesta. Según su presidente, Joan Carles Massot, algunos de los acuerdos ahora suscritos llevaban aprobados "más de 15 años" y que otros estaban "prácticamente cerrados" en las reuniones que se mantienen periódicamente en las mesas agrarias.

El president de JARC, Joan Carles Massot, i altres representants de l'organització agrària, en roda de premsa a la seu de Lleida / Roger Segura / ACN

En opinión de JARC, el Govern "ha abierto una barra libre institucional a cambio de nada". "No es democrático para nada. ¿Qué haremos ahora? ¿Un doble discurso? ¿Dobles acuerdos?", se ha preguntado Massot en una rueda de prensa para analizar el documento firmado el pasado domingo. La opción, ha insistido, "es la negociación día a día en las mesas en las que todos somos representativos".

Para la consellera portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en cambio, el acuerdo "es un buen acuerdo que avanza en reivindicaciones de los agricultores y da viabilidad a la pequeña payesía catalana". Con todo, Paneque ha insistido en que el Govern está decidido a seguir en el "proceso de escucha para resolver problemas y avanzar en todos los sectores económicos y de progreso".