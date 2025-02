Viaje en la cabina por la R1, la línea de la costa: vías rozando el mar

El tren número 25.615 sale de L'Hospitalet de Llobregat a las 8.18 horas y tiene previsto alcanzar la estación de Maçanet-Massanes (La Selva) a las 10.07 horas. No obstante, llegará a las 10.20, 13 minutos tarde. A los mandos del tren está Sonsoles Galindo, madrileña de 38 años, hace un año que es maquinista y está asignada a la línea R1, la primera de Rodalies que se traspasará a la Generalitat. El recorrido de casi dos horas, entre el área metropolitana de Barcelona y la localidad gerundense, es un viaje junto al mar por todo el Maresme, rozando las casas, casi tocando el agua.

"Es una línea muy bonita pero complicada porque es donde cruza más gente las vías, por la proximidad con la playa. También es donde hay más suicidios. En verano circulas en tensión, yo aún no he tenido la mala suerte de llevarme a nadie por delante", describe mientras atiende las primeras paradas, los pasajeros que suben y bajan, las señales de las estaciones, los botones de operación del tren de la serie 447. Tras la oscuridad del túnel de Plaça de Catalunya y el recién alargado andén de Arc de Triomf (que permite el acople de dos trenes y, por lo tanto, 10 coches), la salida al exterior es a las 8.41 horas. El día es radiante.

La trabajadora de Renfe Sonsoles Galindo guía el tren de la R1 por los túneles urbanos de Barcelona, en dirección al Maresme. / Manu Mitru

Maquinistas escépticos

En la cabina, además de Sonsoles, está Carlos, igualmente maquinista de Rodalies, que suele hacer la R2 y la R8. Aunque lleva seis años en el oficio, estos días debe recorrer la R1 varias veces para estar nuevamente "habilitado" para esta línea de la costa. La experiencia ferroviaria también se traduce en una mayor locuacidad y escepticismo que su compañera a la hora de valorar qué supondrá el cambio de titularidad de manos del Ministerio de Transportes al Govern. "Lleve quien lleve esto irá tarde", zanja este vecino del Vallès Oriental, "si mi contrato sigue siendo de Renfe aquí no pasará nada. Que se repartan las sillas entre ellos, pero aquí no cambiará nada".

"Es una línea muy bonita pero complicada porque es donde cruza más gente las vías, por la proximidad con la playa" Sonsoles Galindo — Maquinista de Rodalies

Las vías de la línea R1 de Rodalies discurren a escasos metros de la playa, en muchos casos sin vallas perimetrales, con lo que mucha gente las cruza peligrosamente. / Manu Mitru

La línea Barcelona-Mataró es la más antigua del Estado, la primera que se construyó en 1848. Su diseño, con vías acariciando el mar y paradas o apeaderos cada pocos minutos, condiciona su velocidad comercial. Solo al abandonar la zona más poblada de la comarca se puede aprovechar alguna recta y poner el tren a 120 kilómetros por hora. Además, los horarios son poco realistas, advierten ambos desde la cabina del 447. "Trabajo en esta línea desde hace un año y siempre, siempre, vamos tarde. En este tiempo, a lo mejor he ido puntual tres veces. Y eso es por culpa de los cruces, de la vía única", relata la trabajadora de Renfe, hija y nieta de maquinistas.

Saludos desde el tren

Cuenta que el hartazgo por las demoras de las personas que viajan a bordo de Rodalies muchas veces se paga con ellos. Ella es paciente, considerada, hasta cuando una pasajera se atreve a accionar el botón de emergencia del tren para preguntarle si ese servicio acabará en Maçanet o seguirá hacia Portbou y tendrá que bajarse. "Le debería haber dicho que ese canal es solo para urgencias", se justifica mientras su colega Carlos le recomienda vehementemente que lo desconecte.

Cuadro de mando del tren 447 de la línea R1 del Maresme, con la maquinista Sonsoles Galindo manipulándolo. / Manu Mitru

A este mal uso de los interfonos, que no es solo habitual de la R1, se suma el incivismo. No hay un solo tren que se cruce con el que conduce Sonsoles que no esté lleno de grafitis. La maquinista saluda sus compañeros levantando la mano y, en muchas estaciones, conversa brevemente con otros ferroviarios, personal de limpieza o usuarios habituales. No pierde de vista un segundo las vías, ni en las estaciones ni en el recorrido, vaya despacio o rápido.

Descanso a las cinco horas

La R1 es una línea muy frecuentada, con miles de pasajeros diarios, pero con muchas caras que se repiten. La mujer suele hacer el mismo trayecto a diario: sube el tren hasta Maçanet-Massanes, espera más o menos media hora y baja ese mismo material móvil hasta Mataró, donde está obligada a descansar porque solo pueden circular cinco horas y media seguidas.

"Lleve quien lleve esta línea, la R1 irá tarde" Carlos — Maquinista de Rodalies

Pero este martes hay cambios. Durante el viaje le avisan que deberá dejar el tren que ahora conduce en la poco concurrida estación de Maçanet, que seguirá hacia el norte con otra maquinista, y cambiar de transporte. Este canje es posible ahora porque todo depende del mismo operador, Renfe, pero cuando el Govern se encargue de la R1 la cosa se complicará, subraya Carlos.

El maquinista Jorge saluda al compañero de otro tren con el que se cruza, en la línea R1 del Maresme de Rodalies. / Manu Mitru

Un activo grupo de whatsapp

Las facilidades para mover personal o material móvil de una a otra línea de Rodalies, además de la coordinación entre centros de control del tráfico ferroviario, desaparecerán. Además, está por ver qué ocurre cuando se produzca una incidencia, por ejemplo, en el túnel de Plaça de Catalunya, que sí compartirán con otras líneas. Mantenimiento de los trenes o de las estaciones, condiciones laborales, ejecución de obras de mejora y un largo etcétera son aún incógnitas que muchas veces se debaten en el activo grupo de whatsapp de los maquinistas de Renfe donde hay 820 profesionales, unos 550 de Rodalies.

Los maquinistas de Renfe Sonsoles Galindo y Carlos, en la cabina de un tren de la serie 447, saliendo de la estación de Maçanet-Massanes. / Manu Mitru

Sonsoles confiesa que muchas veces ni hace caso de los centenares de mensajes. De hecho, en su rato de descanso suele ponerse a leer: "Me acabo un libro cada 15 días, ahora ya me he pasado a los electrónicos porque los de papel no me caben en casa". El viaje entre Maçanet y Mataró de vuelta, que sale a las 10.40 horas de este martes, es menos plácido. Al tomar las riendas del tren detecta que el coche seis "está muerto", algo que sí le permite circular pero con un molesto pitido durante todo el trayecto. El mecánico, por teléfono, le asegura que no pasa nada. Que ya lo arreglarán al llegar a destino.

Suspensión tocada

Al silbido se suma, además, que el 447 tiene la suspensión algo tocada, con lo que el traqueteo, sobre todo en el primer tramo de vía única, es mayor que a la ida. Pero la maquinista cumple su tarea sin problemas y cubre el trayecto hasta la capital del Maresme donde Jorge, con solo dos semanas trabajando en Rodalies, le sustituye hasta L'Hospitalet.

Un Rodalies cruza el viaducto de hierro en la línea R1 en Sant Adrià de Besòs. / Manu Mitru

Madrileño igual que Sonsoles, deberá acumular la experiencia suficiente para pedir un traslado en el caso que decida abandonar la intensa vida en Rodalies. Pero hasta que eso ocurra, el profesional seguirá por la R1, parada tras parada, cada pocos minutos, hasta entrar de nuevo en Barcelona, cada vez con más pasaje subiendo y bajando del tren, mientras no cesa el silbido que avisa de la avería.

