El Govern ofrecerá créditos baratos a los autónomos que se compren un vehículo eléctrico de hasta 60.000 euros

La Generalitat de Catalunya, a través del Institut de Crèdit i Finances (ICF), ofrecerá créditos bonificados a aquellos autónomos o propietarios de micro empresas que decidan comprar un vehículo eléctrico de hasta 60.000 euros. Ya sea para sustituir su actual automóvil de combustión, ya sea para adquirir uno nuevo híbrido enchufable o eléctrico puro.

Esos préstamos en condiciones más ventajosas que los que brinda la banca privada estarán disponibles a partir de 2026, se deberán retornar en un plazo de seis años y para ello el ICF, que actúa con autonomía, habilitará 200 millones de euros de presupuesto.

La administración de Salvador Illa también creará una partida de ayudas pensada para empresas de mayor tamaño, que tengan actualmente una flota con uno o varios vehículos y que se decidan a dar el paso y cambiarlos por eléctricos. Para hacerlo posible la Generalitat pondrá encima de la mesa una partida de 240 millones de euros, si bien los detalles de cómo concretará dichos préstamos todavía no están definidos.

Estos dos programas de financiación pública forman parte de la estrategia para el impulso al coche eléctrico que ha presentado el president del Govern, Salvador Illa, este lunes en un acto público en el recinto Ca l’Alier. “No hay marcha atrás, el coche eléctrico es la solución para descarbonizar la movilidad. [...] Pisemos a partir de hoy el acelerador”, ha afirmado.

El objetivo de la Generalitat es movilizar 1.400 millones de euros, tanto públicos como privados, en un plazo de cinco años y así, entre otros, elevar la cuota de vehículos eléctricos a estándares europeos y multiplicar los actuales puntos de recarga disponibles, según adelantó EL PERIÓDICO.

De los 5,7 millones de vehículos matriculados hoy en Catalunya, solo 83.000 de ellos son eléctricos

Desde hace meses que la administración catalana está trabajando internamente y junto a los grandes operadores del sector una batería de medidas para dar un impulso a la descarbonización. Y es que, por el momento, la penetración del coche eléctrico en Catalunya -y en toda España- es residual. Hasta el punto de que de los 5,7 millones de vehículos matriculados actualmente en Catalunya, solo 83.000 de ellos son eléctricos o híbridos enchufables. Y de los nuevos coches vendidos durante el último año, solo el 14,3% fueron alternativos a la combustión, cuando la media europea está en el 20,7%, según el diagnóstico de la conselleria de Empresa.

"El punto de partida que tenemos hoy es mejorable, muy mejorable", ha reconocido Illa. La ambición de la Generalitat es pasar de esos 83.000 eléctricos matriculados a una cifra cercana a los 230.000 vehículos en 2030, ahorrando así una media de 94.000 toneladas de CO2 anuales.

Desde el sector se ha recibido con buenas palabras el anuncio de la Generalitat. "Es un muy buen paso y se marca unos objetivos ambiciosos", ha declarado el consejero delegado de Seat, Wayne Griffiths.

Ayudas fiscales

¿Por qué el coche eléctrico no arranca? La Generalitat considera que la respuesta a esa pregunta pasa por dos caminos. Por un lado, el precio de los vehículos, que es demasiado caro. Y ahí su paquete de medidas a través de créditos accesibles o bonificaciones a los peajes para conductores de vehículos eléctricos.

Que se sumarán a las ayudas, vía subvención a la compra, que el Ministerio de Industria prepara a través del recuperado Plan Moves. La gestión del mismo también quiere la Administración mejorarlo y es que los perceptores se quejan de que pueden tardar más de un año en recibir el dinero.

Los conductores de eléctricos pagarán menos peajes y tendrán ayudas fiscales

La Generalitat de Catalunya también estudia algún tipo de medida fiscal para beneficiar y ahorrar dinero a aquellas personas que compren un coche eléctrico. No obstante, el detalle de esas ayudas fiscales todavía no lo tienen cerrado. La idea con ese cóctel de ayudas provenientes de distintas administraciones es equiparar el precio de un coche eléctrico a uno de combustión.

Más puntos de recarga

El segundo motivo por el que desde la Generalitat piensan que no crece el peso del vehículo eléctrico es la falta de puntos de recarga. Consideran que potenciales compradores de coches eléctricos no dan el paso porque temen que no van a poder moverse con autonomía dentro del territorio.

Es por ello que el Ejecutivo se ha propuesto multiplicar los 9.125 puntos de recarga que hoy en día hay en Catalunya, según los últimos datos de Anfac. Y así, que un conductor de un automóvil eléctrico “pueda ir desde Tortosa hasta la Vall d’Aran con la misma tranquilidad que si fuera en un coche de combustión", ha afirmado Illa.

La Generalitat quiere multiplicar los 9.125 puntos de recarga que hoy en día hay en Catalunya

Su objetivo es llegar a 45.000 enclaves en cinco años. Una parte mayoritaria esperan que los pongan los operadores privados y otra parte la pondrá la Generalitat. Desde el Ejecutivo catalán intervendrán en las zonas donde los privados no vean negocio, pero desde lo público quieran asegurar el servicio. En consecuencia, estiman habilitar unos 9.000 cargadores públicos, de los cuales 5.000 serán de uso restringido para las flotas públicas de la Generalitat -Mossos, Bombers, coches oficiales, etc-.

La nueva red pública de carga la gestionará la empresa pública L'Energètica y dispondrá de cuatro tipos de cargadores, desde carga lenta hasta carga ultrarápida (horquilla de entre 7,4 kW hasta 1.400 kW). Para la flota de la Generalitat, carga lenta; para los edificios públicos, carga semirrápida; para la red viaria, carga rápida; y para buses eléctricos urbanos e interurbanos, carga ultrarrápida. "Proteger el medio ambiente y generar progreso son cosas compatibles", ha insistido Illa.