Deutsche Bank calcula que España crecerá este año el 2% o "por encima"

El Deutsche Bank estima que España crecerá este año el 2% o "por encima" de ese nivel, tras el 3,2% de aumento del producto interior bruto (PIB) el año pasado. El Gobinero acaba de revisar sus estimaciones y ha situado el crecimiento para el ejercicio actual en el 2,6%. La responsable de inversiones del banco germano en España, Rosa Duce, destaca que el impulso de la actividad no está ligado exclusivamente al turismo sino a la exportación de servicios y la creación de empleo.

Existe un elemento que aún no ha alcanzado los niveles prepandemia, que es la inversión, pero está adquiriendo un buen ritmo de la mano de los fondos europeos Next Generation, que por ahora "cuya ejecución va más lenta de lo esperado, pero no solo en España sino en los otros países beneficiarios", como Italia.

A juicio de Duce, el turismo, además de generar un buen volumen de actividad se ha diversificado en cuanto al origen de los visitantes y el gasto es cada vez más elevado. A su vez, a pesar de que el verano y la Semana Santa son las etapas de más movimiento, se está desestacionalizando.

Lo que seguirá con precios al alza es la vivienda, a pesar de que se espera que aumente la oferta. Pero, en todo caso, la demanda, empujada por el flujo migratorio, seguirá por encima, lo que provocará que los precios se mantengan al alza. Se estima que el déficit residencial anual en España es de unas 400.000 al año, explica Duce.

Y además hay otros elementos que inciden en unos precios que ya se ven impulsado por la demanda, que son los costes de producción, del suelo y de la mano de obra.

Riesgos al alza

La representante de Deutsche Bank advierte de que existen en la actualidad más riesgos al alza que a la baja por la incertidumbre, tanto por la política arancelaria de Donald Trump en EEUU como por los conflictos geopolíticos, como el de Ucrania y en Oriente Próximo.

Y hay otros elementos que hacen prever que el crecimiento de 2025 no podrá igualar al de 2024. Por ejemplo, "es imposible" que se repitan o superen el número de turistas del año pasado. A su vez, el sector exterior puede arrojar un saldo negativo porque las exportaciones se pueden ver afectadas por la política arancelaria en EEUU, pero a la vez crecerán las importaciones porque el consumo tira gracias a la evolución del empleo y de los salarios.

Pero hay otros elementos positivos: el aumento de la tasa de ahorro de las familias o que la deuda se ha reducido a la mitad con respecto a la que existía en 2008, cuando estalló la crisis de entonces ligada al sector inmobiliario. Y el Banco Central europeo (BCE) seguirá con los recortes en los tipos de interés hasta situarlos en el 2%. Y "es probable" que mejore la situación económica en Alemania, Francia e Italia hacia la mitad del ejercicio. Y, como se descarta un escenario de recesión, es poco probable que aumenten los impagos y la morosidad, destaca Duce. De hecho, además, el sector bancario está en la actualidad en mucho mejor situación que en 2008, asegura la representante de Deutsche Bank.