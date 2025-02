Esto es lo que nunca tienes que hacer estando de baja, según los abogados laboralistas

Cuando un trabajador se encuentra de baja laboral, en una situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente, existen varias restricciones y condiciones que debe cumplir para que esa baja médica sea válida, el trabajador reciba las prestaciones correspondientes y evite cualquier tipo de sanción.

Estando de baja laboral no se puede trabajar en otro empleo, ya sea a tiempo completo o parcial, por cuenta propia o ajena. De hacerlo, se podría perder la prestación económica por incapacidad temporal que esté cobrando y, en algunos casos, tener que enfrentarse a sanciones legales.

Más allá de asuntos de trabajo, tampoco se podrán realizar actividades incompatibles con el estado de salud que ha motivado la incapacidad temporal. Durante la baja, se deben seguir las indicaciones médicas y no realizar actividades que puedan hacer que empeoren la situación. Si, por ejemplo, se tiene una baja por una lesión o cirugía, no será posible realizar ejercicios o trabajos que impliquen esfuerzos físicos que contravengan las recomendaciones médicas. Si el médico considera que tu estado no te permite realizar ciertas actividades, como deportes o tareas exigentes, hacerlo puede ser considerado como un fraude.

Viajar al extranjero sin autorización médica es otra de las cosas que no pueden hacer quienes están de baja médica. Para hacerlo es necesario la autorización del especialista que haya dado la baja. De lo contrario, se podría perder el derecho a cobrar las prestaciones correspondientes. Sin embargo, si el viaje es por motivos médicos (como recibir tratamiento en otro país) y lo aprueba el médico, no debería haber problema.

Alguien que esté de baja no podrá faltar a las citas médicas establecidas por los servicios médicos de la Seguridad Social o del sistema de salud privado que gestione la baja. Estas visitas son necesarias para evaluar tu evolución y continuar con las prestaciones. Además, si la salud del trabajador mejora o empeora, estará obligado a informar al médico o a la Seguridad Social. Ocultar los cambios en el estado de salud puede afectar a la continuidad de la baja o, incluso, llevar a la pérdida de la prestación.

En una publicación en su cuenta de TikTok, el abogado laboralista Juanma Lorente (@juanmalorentelaboralista) cuenta muchas de las cosas que, tal y como hemos apuntado anteriormente, no se deberían hacer durante el tiempo en el que un empleado esté incapacitado temporalmente para seguir en su puesto de trabajo y asegura que, sin embargo, hay quien hace "barbaridades".

Así, el tiktoker, que tiene más de 400.000 seguidores, dice: "Jugar al baloncesto con el codo supuestamente malo, montar un negocio de lo mismo en lo que estabas trabajando antes de darte de baja y, además, mostrarlo en redes sociales, cuando se supone que no puedes realizar ese mismo trabajo. La gente hace barbaridades y, por supuesto, la empresa te va a poder despedir disciplinariamente si haces estas barbaridades. Y, por supuesto, el despido disciplinario no tiene indemnización alguna. Verás, una cosa es que, estando en depresión te vayas de viaje, incluso creo que te puede venir bien, o estando malo con el hombro te puedas ir a dar un paseo, porque esto no te va a incidir en nada... No vayas a hacer nada que vaya a dificultar tu recuperación".

¿Qué sí puedes hacer durante la baja?

Por el contrario, hay toda una larga serie de cosas que sí que puede hacer un trabajador que tiene una baja médica. Entre otras:

Recibir tratamiento médico : Está en todo su derecho de recibir el tratamiento que le haya recomendado su médico.

: Está en todo su derecho de recibir el tratamiento que le haya recomendado su médico. Actividades compatibles con su recuperación : Si el médico lo permite, podrá hacer actividades leves o de rehabilitación, como caminar, dependiendo de su diagnóstico.

: Si el médico lo permite, podrá hacer actividades leves o de rehabilitación, como caminar, dependiendo de su diagnóstico. Realizar actividades cotidianas dentro de lo razonable : Ir al médico, hacer compras ligeras o realizar actividades que no perjudiquen su salud.

: Ir al médico, hacer compras ligeras o realizar actividades que no perjudiquen su salud. Trabajo no remunerado: Si desea realizar alguna actividad o trabajo que no sea remunerado y no interfiera con su recuperación, puede estar permitido, siempre que no sea incompatible con el motivo de la baja.

Consecuencias de no cumplir las restricciones:

Si se descubre que un empleado de baja está haciendo algo prohibido (como trabajar o realizar actividades incompatibles con la baja), podría enfrentarse a las siguiente sanciones: