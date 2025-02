Cambios en las bajas laborales: estos son los motivos por los que las empresas pueden despedir estando de baja

Una de las mayores preocupaciones de los trabajadores en España es la posibilidad de ser despedido mientras se encuentran de baja laboral. La creencia generalizada es que la empresa no puede despedir a un empleado que está de baja por incapacidad temporal. Sin embargo, la realidad es más compleja y existen circunstancias específicas que permiten a la empresa proceder al despido, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos legales.

La baja laboral por incapacidad temporal es un derecho que ampara a los trabajadores que, por enfermedad o accidente, se encuentran temporalmente incapacitados para realizar su trabajo. Durante este periodo, el trabajador recibe asistencia sanitaria y percibe una prestación económica de la Seguridad Social. No obstante, esta protección no es absoluta y no impide, en todos los casos, que la empresa pueda extinguir el contrato laboral.

¿Despedir estando de baja? Sí, pero no por la baja

Es fundamental comprender que la empresa sí puede despedir a un trabajador que está de baja laboral, pero el motivo del despido nunca puede ser la propia baja. La Ley 15/2022, conocida como Ley Zerolo, considera discriminatorio el despido basado en la situación de baja médica, equiparándolo a otras formas de discriminación prohibidas por la Constitución. Despedir a un trabajador simplemente porque está enfermo o incapacitado sería un despido nulo.

Entonces, ¿cuándo puede una empresa despedir legalmente a un trabajador de baja? La ley contempla dos tipos principales de causas que justifican el despido durante la incapacidad temporal:

Se refieren a razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que afectan a la empresa y que justifican la necesidad de reducir la plantilla. Estas causas deben estar debidamente acreditadas y no pueden estar relacionadas con la baja laboral del trabajador. Por ejemplo, una reestructuración de la empresa debido a una disminución en la demanda, la automatización de procesos que hacen innecesarios ciertos puestos de trabajo, o una crisis económica que obliga a reducir costes. Causas Disciplinarias: El despido disciplinario se basa en un incumplimiento grave y culpable por parte del trabajador de sus obligaciones laborales. Estas faltas deben estar tipificadas en el convenio colectivo o en el Estatuto de los Trabajadores, y deben ser de tal magnitud que justifiquen la pérdida de confianza del empresario. Ejemplos de estas faltas pueden ser la desobediencia reiterada a las órdenes del superior, el acoso laboral, el robo, la indisciplina grave, o las faltas de asistencia injustificadas al trabajo.

El despido nulo

Si el trabajador considera que el despido estando de baja laboral es injustificado o discriminatorio, tiene derecho a impugnarlo ante los tribunales. Si el juez declara el despido como nulo, las consecuencias para la empresa pueden ser importantes:

La empresa está obligada a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo original, salvo que se llegue a un acuerdo diferente entre las partes. Salarios de Tramitación: El trabajador tiene derecho a cobrar los salarios que ha dejado de percibir desde la fecha del despido declarado nulo hasta su readmisión. Estos salarios se conocen como "salarios de tramitación".

El trabajador tiene derecho a cobrar los salarios que ha dejado de percibir desde la fecha del despido declarado nulo hasta su readmisión. Estos salarios se conocen como "salarios de tramitación". Indemnización por Daños y Perjuicios: En casos donde se demuestre que el despido ha causado al trabajador daños morales o perjuicios económicos graves, la empresa puede ser condenada a pagar una indemnización adicional.

El despido improcedente

Además del despido nulo, existe la figura del despido improcedente. En este caso, la empresa reconoce que el despido no está justificado, pero prefiere pagar una indemnización al trabajador en lugar de readmitirlo. La indemnización por despido improcedente se calcula en función de la antigüedad del trabajador en la empresa y el salario percibido.

En resumen, aunque las empresas pueden despedir a un trabajador estando de baja laboral, deben cumplir con requisitos legales estrictos y justificar el despido con causas objetivas o disciplinarias ajenas a la propia baja. Si el trabajador considera que el despido es injusto o discriminatorio, tiene derecho a reclamar ante los tribunales. Es fundamental que los trabajadores conozcan sus derechos para evitar abusos y defender sus intereses en caso de despido. Las actualizaciones normativas recientes refuerzan la protección de los trabajadores durante la baja laboral, dejando claro que el despido durante este periodo solo será legal si existen causas objetivas y ajenas a la condición médica del trabajador.