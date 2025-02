Los bares tienen prohibido cobrar por estos servicios, según los abogados

España mantiene una muy alta densidad bares en comparación con otros países europeos. a pesar de que en los últimos años se aprecia una disminución en el número de estos establecimientos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2023, en el país había 168.065, siendo elementos fundamentales de la cultura y de la sociedad española.

Sin ser una práctica institucionalizada en el sector, los clientes deben tener cuidado con algunas prácticas abusivas a las que se entregan algunos bares y que, en realidad, están prohibidas.

Sobre ellas habla la cuenta de TikTok @lawtips, que acumula más de 2,5 millones de seguidores y que se centra en ofrecer consejos legales a sus fieles. En una de sus publicaciones lista una serie de conceptos por los que no deberían cobrar a los clientes en estos establecimientos y que, de hacerlo, daría pie a que pudieran reclamar.

Como norma general, se ha de tener en cuenta que los bares y restaurantes no pueden cobrar por servicios que se consideran inherentes al propio comercio como puede ser el cubierto o el hecho de sentarse a la mesa. En el vídeo también se insiste en que un cliente tiene derecho a que le sirvan agua del grifo sin coste adicional si es que lo solicita, algo blindado legalmente.

Otras irregularidades detectadas en este tipo de establecimientos por @lawtips tiene que ver con el hecho de que en algunos sitios no se incluye el precio del IVA en la carta que ofrecen, algo que no es legal. Tampoco es correcto el hecho de que en otros restaurantes, sobre todo en marisquerías, se incluya junto al precio la expresión "según mercado" (S.M.), que advierte sobre la variabilidad del producto en carta sin concretarlo, algo que el cliente tiene derecho a conocer antes de ordenarlo. Por otro lado, desde la pandemia se convirtió en normal el hecho de que muchos establecimientos no tengan una carta física, algo ilegal, como obligar a usar un código QR para consultar el menú.