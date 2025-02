Patronales y sindicatos reclaman acelerar la tramitación de la Renta Garantizada para incentivar el empleo

El Govern ha iniciado la tramitación en el Parlament de la nueva reforma de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para hacerla compatible con un empleo e incentivar así la reinserción laboral de los actuales perceptores. En paralelo, el Ejecutivo de Salvador Illa ha creado un grupo de trabajo específico con patronales y sindicatos, en el marco del Consell del Diàleg Social, para abordar conjuntamente el tema.

En los próximos días tienen pendiente acabar de fijar una primera reunión donde empezar a abordar las potencialidades que los agentes económicos le ven a compatibilizar salario y subsidio. Pero también las reticencias que manifiestan las centrales sobre la presión a la baja sobre los salarios que temen que ejerzan esos cambios.

Compatibilizar salario y renta no puede ser a costa de precarizar más el mundo laboral Xavier Martínez — Secretario de política social de UGT de Catalunya

"Puede ser positivo, pero también puede tener riesgos. Tenemos que estudiar detenidamente y conocer de primera mano la propuesta del Govern. Si alguien en este país, pese a trabajar y tener un sueldo, no tiene una vida digna, debe tener una prestación para que eso pase. Pero también tenemos claro que compatibilizar ambos ingresos no puede ser a costa de precarizar más el mundo laboral", afirma el secretario de política social de UGT de Catalunya, Xavier Martínez.

"Otro elemento clave es reducir al máximo los plazos de concesión de la prestación. Lo ideal sería que fuera automática, no puede ser que haya familias vulnerables que necesiten demasiado tiempo para acceder a estos ingresos", añade.

Más controles

"Debe ser compatible cobrar la prestación y un sueldo durante un periodo de tiempo concreto. El temor a perder la prestación no tiene que inhibir a una persona a aceptar un trabajo. No debe hacerse sin minimizar medidas de control, no nos cerraremos a eso. Es comprensible que los sindicatos quieran una monitorización y ahí estamos de acuerdo", declara el secretario general de Pimec, Josep Ginesta.

Que solo 2.700 beneficiarios hayan pasado de cobrar la renta al mercado laboral en el último año es muy poco, hay que dar un salto Josep Ginesta — Secretario general de Pimec

"De entrada hay un porcentaje pequeño de personas que hoy cobran la prestación y son insertables de inmediato en el mercado laboral, eso es una realidad. Pero con una inversión de pocos recursos en formación y acreditación de aptitudes sería fácil reconvertir a muchos en ocupables", considera.

"Que solo 2.700 beneficiarios hayan pasado de cobrar la renta al mercado laboral en el último año es muy poco, hay que dar un salto. También estaría bien estudiar incentivos fiscales para la persona beneficiaria. Hay que enfocar bien las políticas activas de ocupación, la cuestión no debe ser que la Generalitat se ahorre una prestación, sino que la persona la deje de cobrar porque tiene una oportunidad real de inserción", añade.

Complemento para activarse

"La Renta Garantizada de Ciudadanía debe ser un trámite para salir de la situación de falta de ingresos, no un destino. Por lo tanto, tiene que ser vista como una solución temporal a la falta de ingresos", afirma el director de relaciones laborales de Foment del Treball, Javier Ibars.

La eliminación de la prestación complementaria para la inclusión social y laboral dificultaría el proceso de inserción Javier Ibars — Director de relaciones laborales de Foment

Para ello, según apuntan desde la histórica patronal, el Govern no debe recurrir a una fórmula de suma cero a la hora de compatibilizar prestación y subsidio. Es decir, el beneficiario no debe cobrar lo mismo de sueldo y prestación que si solo cobrara la prestación, ya que ello desincentivaría aceptar ofertas de trabajo. Y, por ello, desde Foment proponen que se arme un esquema que permita que aquellos que aceptan una oferta laboral, cobren más.

"Hay que mantener la prestación complementaría de activación e inserción, condicionada al compromiso de elaborar y seguir un plan de inclusión social o de inserción laboral, el cual tiene la finalidad de superar las condiciones que han llevado a necesitar la prestación y por tanto, dejar la RGC. La eliminación de la prestación complementaria para la inclusión social y laboral dificultaría el proceso de inserción y superación de las barreras para las personas en situación de vulnerabilidad. Sin este apoyo, se limita el acceso a oportunidades de formación y capacitación, obstaculizando su progreso para salir de la situación de vulnerabilidad", añade Ibars.

Si no hay una gestión más ágil será irreal la posibilidad de compatibilizar Cristina Torre — Secretaria de acción sindical de CCOO de Catalunya

"La gestión administrativa es clave en este tema. Si no hay una gestión más ágil será irreal la posibilidad de compatibilizar", afirma la secretaria de acción sindical de CCOO de Catalunya, Cristina Torre. "No es una línea de trabajo rupturista, con el Govern de ERC ya avanzamos en este sentido. Para nosotros no es la medida estrella a nivel de servicios sociales, debería ser la homogeneización y mejora de condiciones laborales en todo el sector social y de cuidados. Muchos incrementos de tarifas recientes que ha aprobado la Generalitat no llegan a los salarios de los trabajadores, nos está llevando a conflictos laborales y de eso también tiene que hacerse responsable", añade.