Díaz confirma que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la subida del SMI de 2025

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que el próximo martes irá al Consejo de Ministros la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025. La medida supone un incremento del 4,4% hasta los 1,184 euros mensuales por catorce pagas, o 50 euros más que la cuantía fijada para 2024. Así lo ha trasladado Díaz este viernes en declaraciones a los medios durante una reunión con los responsables del sector del taxi, donde ha recordado que esta subida tendrá "carácter retroactivo".

Al mismo tiempo, la titular de Trabajo explicó que el acuerdo para subir el SMI este año, que se alcanzó con el apoyo de las organizaciones sindicales y no con las laborales (CEOE y Cepyme), también incluye el mandato de que en el plazo de dos meses se convoque otra mesa de diálogo social para abordar la transposición de la directiva de salarios mínimos europeos y otras consideraciones. Asimismo, ha recalcado que en esta mesa se modernizará el carácter normativo de las disposiciones que regulan la normativa del salario mínimo para actualizarlo.

La ministra de Trabajo ha señalado que la exención de tributar esta nueva alza del SMI en el IRPF va en una "norma específica" de Hacienda y no forma parte del real decreto que regula el SMI. Es precisamente este punto el que está provocando disputas internas entre los ministerios de Trabajo y de Hacienda. "Esto no es competencia de este Ministerio", ha subrayado Díaz, que ha acusado al PSOE de ser el que ha cambiado de posición en relación a este tema, dejando claro que no ha sido el Ministerio de Trabajo el que ha cambiado su postura.