Òscar Ordeig: "Con el regadío en Catalunya vamos tarde, el 50% está todavía sin modernizar"

Òscar Ordeig i Molist (Vic, 1978), economista, doctor en Administración y Dirección de Empresas y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es desde el pasado agosto conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, un cargo que en estos cinco meses le ha llevado a dar ya casi la vuelta entera a Catalunya, desde el Ebro hasta el Pirineo, donde él vivió tantos años. El departamento ha perdido en esta legislatura la cartera medioambiental, pero Ordeig, que atiende a EL PERIÓDICO en una jornada de pleno en el Parlament, está convencido de que agricultura, ganadería y alimentación no se pueden entender sin tener en cuenta el reto climático.

El Govern presentó hace unos días la nueva Estratègia Alimentària de Catalunya y anunció que en el primer semestre de este año tendrá también a punto la ley de alimentación. ¿En qué momento se encuentra? ¿Puede adelantarnos algún aspecto de esta norma?

Este Govern quiere que Catalunya sea reconocida por su sistema alimentario, de puertas adentro, y en todo el mundo. La estrategia alimentaria es un reflejo global de todo lo que necesitamos hacer en los próximos años para construir un sistema alimentario seguro y sostenible. Lo que haremos durante 2025 es aprobar la ley alimentaria, que debe especificar dos ejes: la contratación pública de alimentos de proximidad, que implica al 50% de las compras que hagan todas las administraciones. Esto no es incompatible con que seamos una potencia en el comercio internacional de alimentos, ya que en 2024 volvimos a batir el récord de exportaciones agroalimentarias, con 16.000 millones de euros. En segundo lugar, la formación en las escuelas. El año que viene comenzaremos una prueba piloto en 20 centros para impartir formación sobre todo el proceso de producción de alimentos... Eso pasa, por ejemplo, por facilitar o promover la recuperación de las cocinas en las escuelas y por poner en valor la cocina de proximidad.

¿Cómo se implicará a la industria agroalimentaria en esta nueva normativa?

Creo que la estrategia alimentaria es una, es la estrategia alimentaria. Habla de todo el ecosistema alimentario. Y también dice qué tareas deben cumplirse en los próximos años a lo largo de la cadena alimentaria para tener un sistema, como he dicho, sostenible y competitivo. Sostenible en los tres elementos de la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Venimos de dos años de malas cosechas, marcadas por la sequía, y el Govern se ha comprometido a ponerle remedio con grandes inversiones, ¿pero cómo van a abordarlas si no hay presupuestos?

Bueno, en cinco meses nos hemos puesto manos a la obra para ejecutar proyectos históricos. Permítanme darles algunos ejemplos. Comenzamos las obras de Guiamets. Seguro que empezaremos, antes del verano, las obras de la conexión del Garrigues Sud con Margalef, para dar agua al Priorat. Con el ministerio, durante 2025, firmaremos un acuerdo para modernizar el canal de Urgell, que es el regadío más grande de Catalunya y el más caro. Hace cuatro años que caducó el Plan de Regadíos de Catalunya, que es la herramienta de planificación. Lo actualizaremos, haremos un plan de riego con aplicación hasta 2040. ¿Qué mensaje daremos? Que todos los regadíos de Catalunya deberán tener un proyecto de modernización sí o sí. Quien no esté modernizado, tendrá más incertidumbres que los demás y habrá que ver en qué condiciones podrá regar en el futuro. Esto es uno, y dos: se plantean diferentes opciones para diferentes recursos, como el agua regenerada o la desalinización para dar riego de supervivencia a ciertas áreas.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, durante la entrevista con EL PERIÓDICO. / MANU MITRU

¿Cuál es el horizonte temporal para esta modernización del riego, cuándo creen que esta agricultura inteligente se estará aplicando?

Bueno, primer mensaje: ¡vamos tarde! Hay que hacerlo lo antes posible. Catalunya es una de las comunidades autónomas donde el porcentaje de sus regadíos está menos modernizado. El 50% del regadío de Catalunya no está modernizado. No voy a hacer comparaciones con otros territorios, pero aquí hay mucho por hacer. Tenemos una partida presupuestaria que ya estaba ahí, pero también vendrá una partida presupuestaria anual... En cualquier caso, los presupuestos no serán un problema si sabemos hacia dónde vamos; buscaremos el dinero. Lo hemos buscado en el fondo agrícola, lo hemos buscado con los regantes y lo buscaremos también para la gestión forestal, donde también habrá una modernización, aunque por ahora no puedo avanzar mucho más.

¿Si los regantes tienen que hacer la inversión, habrá ayudas públicas?

Lo que la ley dice es que estos proyectos se realizan bajo un sistema de cofinanciación. Los regantes, por ley, deben poner entre un 20% y un 30% del coste. Eso no será un problema, porque, además, se pueden buscar fórmulas de financiación flexibles. Entre todos debemos hacer pedagogía de que el campo debe modernizarse y los regantes han de ser los primeros en hacerlo.

¿Y el envejecimiento de la población agraria tampoco será un problema?

En Catalunya, cuando hemos ido de la mano y con las cosas claras, hemos sido pioneros. Tenemos tres prioridades para esta nueva fase: movilizar el talento, innovar y asegurar la transferencia de tecnología. No podemos producir como lo hacíamos hace 20 años, sino pensar en cómo podemos crear mejores variedades, cómo aplicamos el conocimiento, cómo innovamos... Si somos capaces de generar un entusiasmo colectivo y despertar el talento entre los jóvenes, la sociedad abrirá los ojos a la importancia de la producción de alimentos y verá que con ello se pueden ganar la vida. Si pronunciamos este discurso de orgullo y viabilidad, los jóvenes participarán en él. Y les diré algo más: para 2050, habrá que producir un 60% más de alimentos, por lo tanto, ¡aquí hay un negocio muy grande!, solo hay que fijarse en dónde están invirtiendo las grandes fortunas.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en la escalinata del Parlament de Catalunya, tras la entrevista con EL PERIÓDICO. / MANU MITRU

Habla de generar esta ilusión colectiva, pero parece que los agricultores están de nuevo movilizándose y podrían preparar de nuevo una primavera caliente. ¿Volveremos a ver los tractores entrando en Barcelona los próximos meses?

El Govern comparte la gran mayoría de las demandas de los agricultores y ganaderos de este país y, por eso, queremos realizar propuestas razonables y viables: no engañamos. Esta es la diferencia, creo, somos un Govern que escucha, desencalla temas y ejecuta.

Pero hay quien se queja de que en el último año solo se ha cambiado el nombre de la conselleria y poco más.

Bueno, no, eso no es cierto. Acabo de explicar todo lo que hemos hecho en estos meses. En cualquier caso, también quiero transmitir un mensaje: hay cosas que no dependen del Govern, decisiones que se toman en Bruselas. ¡Y hemos estado 13 años sin que un conseller de Agricultura pasase por Bruselas! Hay que estar allí, porque, por ejemplo, en 2025 se decidirá la nueva PAC y se decidirá si se modifica el reglamento de pesca. Nosotros acabamos de ir la semana pasada, y ahora tenemos un espacio reservado para que la Delegación del Govern haga de antena permanente con los trabajadores del departamento para defender y vigilar nuestros intereses. Y lo mismo en Madrid. Yo les digo que, quien tenga soluciones concretas, que las ponga sobre la mesa, que se les escuchará. Pero nos equivocaremos si llevamos las cosas al extremo y decimos que no se ha hecho nada o que todo está ya hecho.

¿Cree entonces que podrá evitar que haya una nueva movilización del campo?

Yo mismo estoy aquí para defender al sector y, desde luego, todas las movilizaciones son respetables. Y les diré más, a veces un toque de atención por parte del sector hacia la sociedad viene bien para recordar que estamos aquí. Tenemos por delante un reto importante. Es un sector que quiere ser escuchado y defendido de corazón, un sector que quiere ver que tiene futuro. Pues esto es lo que hacemos nosotros: escuchar y defender el futuro de nuestros ganaderos y agricultores. Queremos generar un movimiento de ilusión.

Habla de que hay que sensibilizar a la sociedad, pero luego al hablar de los precios del aceite de oliva, por ejemplo la gente protesta porque es caro... Es decir, los productores quieren precios más altos, pero los consumidores piden precios bajos.

No, no podemos ir a precio... El futuro de los alimentos son los alimentos de calidad, hay que mirar más allá del precio. El consumidor debe entender que para que una economía funcione debe haber sostenibilidad en todos los sentidos. Por otra parte, le anuncio que 2025 será un gran año para el aceite de oliva. Hemos concedido por primera vez los Premis als Millors Olis de Catalunya, se editará también por primera vez una guía de los mejores aceites de Catalunya. También habrá, por primera vez, un Mercat de l'Oli Nou, que se celebrará en Barcelona en noviembre. Y crearemos el Institut de l'Oli. Y, por último, este año Catalunya es la Región Mundial de la Gastronomía, es uno de nuestros vectores principales, y ha conseguido que figuras como Ferran Adrià o Nandu Jubany digan que el aceite de oliva catalán debe estar presente en todas las recetas, en toda la cocina y en toda la gastronomía.

¿Y qué rol deben jugar los supermercados?

Me he reunido con la distribución y les he pedido que deben ayudarnos a poner en valor el producto local. No quiero entrar en guerras de buenos y malos; pido responsabilidad a todo el mundo. Habrá mucha distribución que colaborará con la Región Mundial de la Gastronomía y con el producto local.

¿Hay que mejorar la ley de la cadena alimentaria?

El Gobierno central ya ha dicho que presentará propuestas para mejorar, dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea, cuando no podamos establecer un precio de referencia. Aquí en Catalunya reforzaremos el Observatorio de Precios para saber qué está pasando con los precios, con los costes y con las explotaciones. Pero debemos salir del debate catastrofista e intentar que la superficie agrícola y las explotaciones no disminuyan, sino que se modernicen y sean el máximo de sostenibles. Y hay que decirlo claro: somos uno de los lugares del mundo donde un kilo de carne se produce de forma más sostenible. Si sustituimos nuestra carne por carne de otros lugares, la huella ecológica será tres veces mayor.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en una sala del Parlament de Catalunya. / MANU MITRU

En una conferencia hace unos días dijo que el próximo cuello de botella del sector será el energético, ¿qué quiso decir?

Lo que dije es que estamos a la cola en materia de energías renovables y que eso será un cuello de botella que puede ponernos las cosas muy difíciles, porque la aplicación de las nuevas tecnologías o, por ejemplo, el acceso a agua regenerada para el riego necesitan de energía. Por lo tanto, el factor energético será un factor crítico que puede dificultarnos el acceso a las últimas tecnologías o la posibilidad de llevar agua de calidad a ciertas áreas que la necesitan.

Esta semana se celebra la Barcelona Wine Week. El sector del vino es uno de los que peor lo han pasado con la sequía y está viviendo un cambio de hábitos de consumo. ¿Hay que hacer una reconversión varietal como piden los agricultores?

El vino ha estado vinculado históricamente al patrimonio, al territorio, al viñedo, al enoturismo, las catedrales del vino... Estamos hablando con el sector, con las denominaciones de origen sobre cuáles deben ser las prioridades para los próximos años. El punto más crítico para todos se llama sequía y se llama supervivencia de la vid. Necesitamos variedades que sean más resistentes al cambio climático y necesitamos ver cómo podemos llevar un tipo de riego de supervivencia siempre que podamos. Ya no digo riego de apoyo, digo de supervivencia. Y lo que les dije sobre la calidad de la producción catalana se aplica al vino, donde tenemos un modelo de denominaciones de origen que se sustenta, en una parte cada vez más importante, en la producción ecológica. Luego entender que los patrones de consumo cambian y, por lo tanto, eso seguramente lo tenemos también que abordar. Esto no ha hecho más que empezar.

Este desafío de supervivencia en el Penedès, donde se concentra gran parte de la producción, ¿pasa por conectar la zona con la futura planta desalinizadora en Cunit?

El Penedès trabaja ya en proyectos de uso de agua regenerada procedentes de las plantas depuradoras, sin descartar posibles conexiones con otro tipo de recursos y redes. No hace falta ser un experto para ver que, tarde o temprano, vamos a la desalinización, eso sí, cuando sea más viable, económica y técnicamente.

¿Está a favor de crear una nueva Denominación de Origen de vinos espumosos de calidad del Penedès?

Prefiero, hoy por hoy, no entrar a valorar este tema. Se trata de una reflexión que debe hacer el sector y el territorio y que nosotros debemos acompañar.

¿Le preocupan las amenazas arancelarias de Trump?

El comercio internacional y los acuerdos comerciales aumentan la riqueza de ambas partes, es la base. Por lo tanto, es preocupante que estemos iniciando una escalada del proteccionismo. Europa debe moverse para generar nuevas alianzas estratégicas con otros países. Llámelo Asia, llámelo Sudamérica o llámelo África. Trump tiene un sistema agroalimentario muy competitivo y altamente profesionalizado que ya está en marcha. Así que, preocupados, sí, pero tampoco sirve de mucho la preocupación. Tendremos que buscar alternativas.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, posa para EL PERIÓDICO, en el Parlament de Catalunya. / MANU MITRU

Se ha satanizado mucho a la gran empresa cárnica catalana, uno de los pilares económicos del país. ¿Qué puede hacer el sector para mejorar su reputación?

Bueno, creo que aquí lo que tenemos que hacer es explicarnos mejor. No hay que hacer un discurso triunfalista, pero sí decir que somos referentes en el mundo y debemos serlo también en sostenibilidad, digitalización, derechos laborales, distribución territorial... ¡No quiero imaginarme lo que pasaría en nuestro país si mañana cerráramos todas las explotaciones ganaderas! Si combinamos la gastronomía con el sector alimentario, generamos el 25% del PIB en España. A veces le damos mucha más importancia a otros sectores solo porque tienen más glamur.

¿La cabaña porcina en Catalunya debe seguir aumentando?

Lo que debemos lograr es que sea más sostenible.

¿Pero no aumentar la cantidad?

Ahora estamos en un momento donde lo que debe primar es la sostenibilidad y la calidad. El futuro del sector no debe pasar por aumentar la cantidad, sino en lograr el residuo cero. Creo que aquí el objetivo es que todo el proceso de producción de alimentos genere cero residuos y se priorice la economía circular. Y eso significa generar bioeconomía, sector que va a ser una de las grandes revoluciones de los años venideros. He visitado la Cooperativa de Amposta de arroz y me han enseñado cómo le quitan la cáscara al arroz y hacen con ella recipientes de plástico con un 15% de producto natural. Este es el camino. La bioeconomía es un universo que nos puede dar grandes alegrías y riquezas, junto con una adecuada gestión forestal, por todos los derivados de la madera y los biocombustibles.

EL PERIÓDICO publicó este verano la serie 'El corredor del fuet', fruto de una visita a los municipios, entre Olot y Lleida, en los que se concentra la industria cárnica y donde más ha crecido el voto de Aliança Catalana. Detectamos que no hay una correcta integración de toda la mano de obra inmigrante que ha acudido a estas poblaciones, ¿cómo cree que puede resolverse esta problemática?

Es demasiado complejo abordar este tema en pocas palabras, ya que se trata de una cuestión que merece todo un debate sobre las políticas de integración. Es muy complejo porque ha llegado mucha gente en muy poco tiempo y con casuísticas muy distintas, pero la administración lo puede hacer más y mejor. Por eso digo que debemos tener una visión integral de toda la cadena de valor y, por tanto, abordar la sostenibilidad en todos sentidos. Tener un sector sostenible también significa buenas condiciones laborales y formación. Todos tenemos que trabajar para que no haya tensiones y, al final, podamos resolver este gran reto de futuro que tenemos por delante: el de la demografía y la falta de mano de obra.

