Gonzalo Bernardos sentencia la subida del salario mínimo: "Me parece una vergüenza"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este miércoles un acuerdo con CCOO y UGT para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,4% en 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024. Una subida que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

La reunión de este miércoles urgía tras la caída de Ómnibus, que dejaba al país en un vacío legal respecto al SMI. Por ello, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz no quería ir más allá de este miércoles para decidir cuánto subiría el de 2025. Fue, por tanto, la reunión definitiva, máxime tras la caída del decreto 'ómnibus' en el Congreso, donde se prorrogaba el SMI de 2024, de 1.134 euros al mes. Por su parte, CCOO y UGT también habían anunciado la importancia de alcanzar un acuerdo rápido para causar los "mínimos problemas" a los trabajadores tras la caída del decreto 'ómnibus'.

El economista Gonzalo Bernardos, que ejerce de profesor y de colaborador en varios medios de comunicación, no ha dudado en analizar la situación actual del país y se sinceró en laSexta Xplica. "Que ahora no haya salario mínimo me parece una barbaridad", ha recordado.

También criticó la leve subida acordada por el Ministerio de Trabajo "De los 50 euros que les suben, de 1134 a 1184, solo se quedan en 29 si ahora pagan IRPF. Me parece una vergüenza que lo estudien", ha asegurado. "No puedes decir 'te doy' y al mismo tiempo 'te quito'", ha sentenciado el economista en este debate.