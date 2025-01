La facturación de Hyundai en España creció un 10,4% en 2024 hasta los 1.313 millones de euros

Con los nubarrones del CAFE en el horizonte, las ayudas del plan Moves en el aire y con un mercado del automóvil a la expectativa, el presidente de Hyundai España, Leopoldo Satrústegui, confía en que 2025 sea un buen año aunque no exento de dificultades. La marca coreana viene de cerrar un 2024 de récord en el que crecieron sus ventas hasta los 64.853 coches que supusieron una facturación de 1.313 millones de euros. Un 10,4% más que en 2023.

Con estas cifras, una gama de producto bien armada y consolidada, y una apuesta tecnológica combinando hibridación y electrificación, Hyundai confía crecer en 2025 en torno a un 5% frente a las previsiones medias del mercado español que se sitúan en el 3% aproximado. Estos resultados superan el récord de ventas en España de 2018 cuando, en un mercado mucho más grande en volumen, la marca coreana vendió 64.582 vehículos. Hyundai ocupa el tercer puesto de ventas generales en España, también en el segmento particular, con una cuota del 6,4%

Gama amplia

La marca contará este año con una buena oferta de modelos, especialmente en la gama eléctrica donde debuta el SUV urbano del segmento A, Hyundai Inster, al que se tiene que sumar el Inster Cross, la llegada a lo largo del año del Hyundai Ioniq 9, un SUV de cinco metros y gran lujo, y la versión deportiva N para el Hyundai Ioniq 6.

Las ventas en 2024 de modelos con etiqueta 0 y Eco supuso un 51,6% para la marca. Un 65% de los vehículos que se vendieron fueron a través de financiación, con una facturación de cliente final de 524 millones de euros.

Leopoldo Satrústegui considera que "hay mucha incertidumbre en el mercado, porque aún no se conoce el efecto que podrá tener en las matriculaciones la norma CAFE de emisiones de la UE. Esto puede desencadenar que la oferta no encaje con la demanda, puesto que las marcas necesitarán enfocarse más en los modelos eléctricos y menos en los térmicos. Aún así, nosotros seguiremos igual y no tenemos intención de recortar ventas de térmicos".

La marca mantiene su apuesta por la electrificación, pero sin perder de vista la hibridación, "porque es lo que demanda el cliente", señala Satrústegui. Hyundai admite que en 2030 quiere vender dos millones de vehículos eléctricos y 5,5 millones en total. Entre 2024 y 2033 la inversión en electrificación será de 81.000 millones de euros a nivel global. La gama contará con 21 nuevos modelos 100% eléctricos en la cartera de los próximos cinco años y la apuesta por los híbridos crecerá de 7 a 14 modelos.