La agencia de viajes 'online' Hanaley crece un 30% en un año y supera los 5 millones de facturación

Constituyó una agencia de viajes 'online' aproximadamente un mes antes de que la pandemia de covid lo parara todo. Y, casi cinco años después, la empresa va como un tiro. Hanaley termina 2024 con 5 millones de euros de facturación, un volumen un 30% mayor al del año pasado; también con una tercera parte de su público acudiendo directamente a ellos por recomendación de otro o porque salen satisfechos de una experiencia anterior; y con planes para empezar a crecer de forma más agresiva.

"Soy muy partidaria de que si uno no tiene bien asentado su negocio, no hay que meter dinero porque sí", establece la cofundadora y consejera delegada de esta 'startup' catalana, Carla Tarrés, que hasta ahora ha optado por crecer reinvirtiendo todo lo que ganaba de forma natural. "Hemos ido optimizando muchísimo el dinero, hemos sido muy eficientes en capital, porque no hemos dejado de invertir ni en marketing ni en marca", asegura la emprendedora en una conversación con EL PERIÓDICO.

Al principio, esta empresa empezó a crecer muy apoyada en la reserva de viajes de luna de miel, lo que encaja mucho con un público muy capaz de montarse los viajes por su cuenta, pero inclinado a vivir una experiencia algo más exclusiva para un viaje de este estilo. Según cuenta Tarrés, Hanaley se diferencia por estar centrada en viajes de larga distancia y buscar experiencias algo distintas a las rutas estándares y cuanto más personalizadas, mejor. La cuestión es que de los viajes de novio han ido llegando los viajes de familias enteras o de parejas sénior que no tienen inconveniente en gastarse el dinero en sus vacaciones. El ticket medio de las escapadas que gestionan se sitúa entre los 12.000 y los 13.000 euros.

Y así se han convertido en una empresa con oficinas en Barcelona, una plantilla de casi 25 personas, esos ingresos de 5,1 millones de euros y una cuenta de resultados prácticamente equilibrada. El negocio –dice– es rentable tres trimestres al año (en verano, la gente viaja más que reserva) y, aunque cierra el año todavía con pérdidas, estas le preocupan "relativamente" porque son menores en comparación con lo que factura (-150.000 euros en 2024) y porque se deben a todo lo que invierte para crecer.

Ronda de financiación e internacionalización

De ahí que el primer gran plan para 2025 sea cerrar su primera ronda de financiación. "Ahora me siento con la confianza de que conozco bien mi negocio, y veo claro que si le meto dinero extra a lo que ya tengo, esto tira para arriba seguro, siendo súper eficiente en rentabilidad y crecimiento", se explica, admitiento contar con el interés de algunos 'business angels', pero buscar un fondo que les pueda hacer de socio en otros aspectos además de en el financiero.

El otro gran plan para 2025 es la internacionalización. Hanaley ha cerrado recientemente un acuerdo de colaboración con otra plataforma de reserva de viajes, Exoticca, que prevén replicar en México. Es el país que más tienen en el foco, mientras trabajan en su consolidación en España. Y, luego, Chile. "Queremos seguir haciendo marca, ganar recurrencia, que nos recomiende más gente, y luego saltar con fuerza a México", concluye Tarrés, que señala la inversión en tecnología como el plan omnipresente: "Hemos liderado el introducir la inteligencia artificial en el sector del 'tech travel' y estamos muy contentos con los resultados, así que seguiremos por esta línea".