El número de trabajadores que lleva más de un año en el mismo empleo asciende a su mayor nivel en una década

El número de trabajadores que lleva más de un año en su actual empleo ha ascendido a su mayor nivel de la última década. El actual ciclo de crecimiento económico, sumado a las restricciones a la contratación temporal introducidas por la reforma laboral de 2021, han contribuido a que muchas empresas estabilizaran posiciones que antaño iban rotando, en función de los altibajos en la actividad o la facilidad que les permitía la normativa laboral.

La encuesta de población activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela un 2024 positivo para el empleo en términos generales, que, no obstante, también revela algunas sombras en términos de calidad del empleo. La parcialidad ha repuntado en el último año y la mayoría de asalariados que no trabaja a tiempo completo lo hace porque no le queda más remedio.

El empleo ha crecido tanto entre hombres como entre mujeres, si bien los primeros se han beneficiado ligeramente más del actual ciclo expansivo de la ocupación. Y a nivel de desempleo, España ha logrado seguir reduciendo sus elevados niveles de paro. Y entre colectivos especialmente vulnerables, como los parados de larga duración o las mujeres, esa reducción ha sido más intensa. Estas son algunas de las claves que deja la última encuesta de población activa del 2024.

Con permiso del pandémico e inusual 2020, hay que retrotraerse a 2014 para encontrar un año en el que más asalariados españoles pudieran decir que llevaban más de un año en su mismo empleo. Entonces el mercado laboral encaraba la rampa de salida de la Gran Recesión y lo hizo con la receta que era habitual hasta entonces: la temporalidad. Cuando la economía acompañaba las empresas recurrían a fórmulas eventuales para incorporar a gente y les iban finiquitando a medida que fluctuaba sus actividad.

No en vano, la eventualidad en el sector privado llegó a situarse por encima del 36% -es decir, más de uno de cada tres asalariados tenía un contrato eventual- antes del estallido de la burbuja y nunca bajó del 20% durante la década posterior. Hasta la reforma laboral de 2021, que acotó las fórmulas de contrato temporal y suprimió uno de los más frecuentados y discrecionales del que disponían las empresas: el contrato de obra y servicio.

La evolución posterior del empleo, tanto en forma como en fondo, ha dotado de más estabilidad a la ocupación. A nivel puramente contractual, los asalariados del sector privado con un contrato temporal han disminuido hasta el 12,4%, mínimo histórico. Y a nivel de permanencia en el mismo empleo, la estabilidad está ahora mismo en máximos de la última década. El 79,9% de los asalariados del sector privado llevan más de un año en su mismo empleo. Un nivel superior también a la época preburbuja, donde también había crecimiento económico. En 2007, justo antes del estallido, el 73,9% de los asalariados llevaba más de un año en su mismo empleo.

El 2024 cerró con un total de 21,85 millones de ocupados en toda España (3,85 millones de ellos en Catalunya). Nunca antes tantas personas habían estado trabajando de manera simultánea en España. Un récord que llega tras ganar 416.800 ocupados en el último año. La evolución, por tanto, es positiva y refleja un ritmo de crecimiento interanual del 2,2%. Para ponerlo en contexto histórico reciente, a ese ritmo crecía el empleo en España durante el ciclo inmediatamente posterior a la salida de la Gran Recesión.

España crece a un ritmo sustancialmente superior al de otras grandes economías europeas en el actual momento económico, si bien ha bajado una marcha respecto a años precedentes. El 2023, por ejemplo, lo cerró con un ritmo de crecimiento del 3,6% interanual.

También han moderado su crecimiento, si bien sigue siendo uno de los principales responsables de que España esté en números positivos en cuanto a ocupación. Los extranjeros que llegan a España a trabajar asumen cuatro de cada 10 nuevos empleos creados. Las personas nacidas fuera de España ya representan el 15,1% del total de ocupados, cuando antes de la burbuja financiera rondaba el 10-11% y antes del covid no superó nunca el 12,5%.

El empleo creado ha sido mayoritariamente vía contrato indefinido y a jornada completa, si bien 2024 ha registrado un repunte del trabajo a tiempo parcial. El porcentaje de personas que no están a jornada completa pasó del 13,5% al 14% en los últimos 12 meses. Esta fórmula de contratación suele estar asociada a malas condiciones de trabajo o subempleo, en tanto que el 44,5% de los empleados a tiempo parcial aceptarían un contrato a jornada completa si se lo ofrecieran.

La parcialidad afecta en mayor medida a las mujeres y eso se nota, entre otros motivos, en el número de horas que realizan hombres y mujeres cada semana. La jornada media de los primeros cerró 2024 en las 34,6 horas semanales, frente a las 29,7 horas que hacen ellas. En ambos casos la media ha aumentado respecto al año anterior, pero en proporción similar y la brecha persiste.

El paro, por su parte, continuó su camino descendente y cerró el ejercicio en una tasa del 10,6%, más de un punto por debajo del cierre de 2023 y en su nivel más bajo desde 2008, justo cuando estalló la burbuja financiera e inmobiliaria. En los últimos 12 meses el paro ha bajado en 265.300 personas, hasta un total de 2,6 millones de parados. En Catalunya bajó también más de un punto, hasta el 7,8%. La media europea se sitúa en el 5,9%.

El desempleo ha registrado un descenso sustancial, del 9,7% en el último año, si bien entre colectivos específicos y con mayores dificultades de inserción lo ha hecho en mayor mesura. El número de mujeres paradas ha bajado un 10,9%, frente al 7,4% regsitrado entre los hombres. En otro orden de cosas, el número de parados de larga duración, o lo que es lo mismo, que llevan más de un año buscando empleo sin éxito ha disminuido un 13% y representa el 38% del total de desempleados, cuando hace un año era el 40%.

