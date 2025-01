Aragonès, Mas y Montilla, trío de 'expresidents' en favor de mejorar la financiación autonómica

Trio de 'expresidents' en el Col.legi d'Economistes de Catalunya. Pere Aragonès (ERC), que fue 'president' de 2021 al 2024; Artur Mas (CiU), de 2010 a 2016; y José Montilla (PSC), de 2006 a 2010 han participado en un debate en el marco de 'Converses amb el degà', Carles Puig de Travy. Uno de los retos, la financiación autonómica, ha sido una de las cuestiones tratadas por este trío de exmandatarios. En algo están en general de acuerdo a pesar de sus distintas posiciones políticas: hay que aprovechar la coyuntura política actual para avanzar. Tanto Aragonès como Mas han defendido salir del régimen común, lo que, según este último, "no quiere decir dejar en la estacada al conjunto". Y Montilla ha agregado que el desarrollo final del acuerdo con ERC sobre financiación revelará las leyes que hay que modificar y ha defendido que la singularidad ya está en las competencias, como la seguridad o la lengua porque el catalán es "un autogobierno singular".

A preguntas del decano Aragonès, que convocó elecciones tras la salida de Junts del Govern y la imposibilidad de aprobar unos presupuestos, ha destacado que "ahora estamos en una coyuntura que nos ha de permitir dar un salto hacia adelante", como el que supuso el de 2009, caducado desde 2014. Ha recordado que es la primera vez que el Gobierno central acepta que la Generalitat recaude todos los impuestos, con una cuota de solidaridad. A su juicio la correlación de fuerzas permite una negociación a diferencia de lo sucedido con el pacto fiscal propuesto en la etapa de Artur Mas. Y ha insistido en que es "responsabilidad de todo el mundo" aprovechar esta coyuntura "que costará mucho que se repita".

Por su parte, Montilla, que ha admitido que el de la financiación siempre es un tema "polémico y complicado" y recordado el desplome de los ingresos que supuso en 2008 la crisis financiera, ha considerado que lo que hay que hacer es "ponerse manos a la obra para desplegar el acuerdo con ERC y aprovechar la coyuntura y la correlación de fuerzas, que cambian cada vez que hay elecciones". Y Mas, con mayor escepticismo y recordando amargamente que tuvo que protagonizar ingentes tijeretazos en las cuentas públicas y paralizar las inversiones, ha subrayado que "sin autonomía financiera no la hay política ni de ningún tipo". Y ha agregado que "sobre la independencia hay diferencia de opiniones, pero sobre autogobernarnos hay consenso amplio". El que fuera 'president' por CiU ha asegurado que "no hay que hablar solo de dinero "sino también de poderes, del fuero y el huevo, de las dos cosas a la vez". A su entender en la negociación hay que tener en cuenta los dos términos, y se puede llamar "pacto fiscal --como cuando era 'president'- o financiación singular". A pesar de que considera que desplegar el acuerdo "es tan difícil como el referéndum de autodeterminación, es cierto que si en algún momento puede haber una pequeña puerta para la esperanza es ahora porque la coyuntura política es más favorable".

Vivienda

Otro de los temas que han merecido la atención de los 'expresidents' es la vivienda. Montilla ha afirmado que es una cuestión que "no hay que abordar solo mediante leyes, porque el problema se arregla construyendo viviendas y tiene que haber una política de suelo, que no es fácil porque intervienen muchos agentes". Y otro elemento clave es "simplificar todo lo que comporta fabricar suelo". Por su parte, Mas ha advertido que es preciso poner recursos públicos. En todo caso, agrega, hay dos ventajas con respecto a otros derechos sociales: "s una gran preocupación pero no para todo el mundo porque mucha gente que lo ha podido resolver "con los años con esfuerzo y ahorro". Y las administraciones tienen la materia prima, que es el suelo, aunque con muchas dificultades". Aragonès considera que no se puede desligar del crecimiento poblacional de Catalunya, que lleva a una demanda residencial que no está cubierta. El otro elemento, especialmente en las grandes ciudades, es que hay viviendas que no son para usos residenciales y "eso hay que regularlo".

Antes de entrar en temas políticos les han preguntado por aficiones y cuestiones relacionadas con el ocio e incluso por sus economistas de cabecera. Aragonès tiene enter estos a Joseph Stiglitz o Mariana Mazzucato; Montilla, a Keynes y sus discípulos, así como a otros con los que no comparte ideología, pero que, a su juicio, hay que leer, como Hayek. Y Mas ha citado a Andreu Mas-Colell, que tuvo como 'conseller' y que, ha recordado, "sonó como posible Nobel de Economía".

En cuanto a la situación de la economía catalana Mas ha afirmado que funciona pese al déficit de infraestructuras y la falta de talento con la que tropiezan las empresas. Se ha mostrado "muy preocupado" por la situación que se vive a escala europea y en "cómo se puede preservar un estado del bienestar que carece de parangón en el mundo, incluso comparado con países ricos, pero hay que entender que no es un regalo sino una conquista". Aragonès ha subrayado los indicadores de coyuntura, que son buenos, creciendo a niveles de liderazgo europeo. "Nuestro reto ha de ser crecer en competitividad" y considera que si Europa toma las decisiones correctas "Catalunya tiene muchas oportunidades", porque está bien posicionada en infraestructuras científicas o suministros estratégicos, por ejemplo en farmacia. Montilla también se ha mostrado optimista porque ser pesimista "no sirve para nada" e impide abordar los problemas que existen pese a que "podemos estar satisfechos de la marcha de la economía catalana". En todo caso ha reclamado más "osadía y valentía" de los gobiernos para acelerar la descarbonización, por ejemplo y medidas que son a veces impopulares. "A veces no hay que decir a la gente lo que quiere escuchar", ha concluido.